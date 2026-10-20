美加美國際美容美髮學院 慶創校17周年 兩百餘名畢業生 歡度2025-26畢業典禮

美加美國際美容美髮學院慶祝創校17周年並舉行2025-26畢業典禮。

位於曼哈頓西村精華地段的美加美國際美容美髮學院（Beauty Beauty International School），日前隆重慶祝創校17周年並舉行2025-26畢業典禮。校長陳素華（Cindy Chen）邀請多位政商界、僑社及社會賢達出席，為兩百餘名應屆畢業生送上祝福。

陳素華校長邀請多位民選官員到場祝賀並頒發表揚狀，包括紐約州 參議員陳學理、前紐約州眾議會副議長歐提茲，以及州眾議員 鄭永佳的代表Andrew Windsor。其他嘉賓有百老匯 舞台劇編導關鴻鈞、中國重慶梓韻美業集團董事長暨美妝導師劉麗君（美加美國際美容美髮學院特約導師）、美東台師校友會會長暨新發達電召車服務公司董事長譚宗楊夫婦、華人社區聯合會會長伍太（Angel Wu）、前市議員Ari Kagan辦公室經理Angel Fung，以及聯合地產經紀Le Guan。

畢業典禮上，陳校長祝福畢業生前程似錦，並頒發優秀教師獎、優秀員工獎及優秀學生獎，表彰師生在工作與學業上的卓越表現。陳校長歡迎畢業生隨時回校接受更多培訓與輔導，提升技藝，為事業發展做好準備。

當被問到美容美髮美甲執照申請問題時，陳校長表示，全美各州都規定美容美髮美甲從業人員必須持有該州執照。許多從外州來美加美國際美容美髮學院就讀的學生，或由外地轉到紐約工作的美容業者，都需要換領紐約州執照。該校可協助學生辦理轉換執照的相關手續，取得紐約州執照後即可投入職場，發展個人事業。

美加美國際美容美髮學院的各項新班現正招生，學費優惠。陳校長介紹，該校是政府立案的合格美容學校，設備齊全，配置標準教室及教材，師資優良，用心培育人才；培訓課程依據州政府規定設計，並協助畢業生就業。凡有志投入美容業者，均歡迎到該校進修，習得謀生本領。

報名或查詢，可洽招生辦公室主任暨學校合夥人劉小燕（Michelle Liu）、余鳳儀（Iris Yu）、Ashley Yeboah；客戶服務部Nancy、Everlyn Chen、Lucia；後勤部Johnny Zhang與譚永明。

美加美國際美容美髮學院地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014；可搭地鐵A/B/C/D/E/F/M線至西4街-華盛頓廣場站（W 4 St-Washington Sq），或1號線至克里斯多福街站（Christopher St）。電話：212-343-1983、646-235-5408，歡迎預約。

美加美校長陳素華（右二）與特約導師劉麗君（左）等人切蛋糕，共享畢業喜悅。