放療副作用如何舒緩？放療期間可以吃褐藻醣膠嗎？褐抑定 OliFuco® 放療研究一次看懂

從放療後的發炎、組織修復，到87人同步化放療人體研究，了解治療期間如何多一層身體支持

「放療期間可以吃褐藻醣膠嗎？」是不少癌友在接受放射線治療前後會詢問的問題。除了治療本身，疲倦、皮膚不適，以及療程結束後身體還需要多久恢復，也都是患者與家屬在意的事。

事實上，放療結束，不代表身體的修復工作也立即結束。放射線作用於腫瘤的同時，也可能影響治療範圍內的正常組織，使身體持續經歷發炎、修復與恢復的過程。

近年，小分子褐藻醣膠與放射線治療的相關研究，已從細胞、動物實驗進展到癌症患者的人體臨床研究。以 Hi-Q褐抑定所使用的 OliFuco® 小分子褐藻醣膠為例，相關研究涵蓋放射線造成的發炎、纖維化，以及接受同步化放療患者治療期間的身體健康狀況。既有研究資料也將直腸癌患者治療期間的身體健康評分、疲勞與皮膚相關不適納入觀察。

放療期間可以吃褐藻醣膠嗎？

比較完整的答案是：需要看患者正在接受什麼治療，也要確認補充的是哪一種褐藻醣膠。

不同癌別、放療位置、是否同步接受化療或其他治療，以及患者目前的用藥與身體狀況，都可能影響補充方式的判斷。

另一方面，「褐藻醣膠」並不是所有產品都完全相同。藻種來源、製程、分子規格、每份含量，以及研究中真正使用的原料，都會影響研究結果能不能對應到實際使用的產品。

因此，看到「褐藻醣膠有研究」時，還需要進一步確認：是不是同一研究原料、規格與製程，以及是否真正進入癌症患者的人體研究。

為什麼放療結束後，身體還需要時間恢復？

放射線治療的目的，是破壞癌細胞，但照射區域周邊的正常組織也可能受到不同程度的影響。身體受到刺激後會自然啟動修復反應，可以簡單理解成：

放療刺激 → 發炎反應 → 組織修復 → 慢慢恢復

如果修復過程長期失衡，膠原蛋白等組織成分可能持續累積，使組織逐漸變緊、變硬、失去正常功能，這也是放射線纖維化研究所關注的方向。

換句話說，癌症治療不能只關心「療程結束了沒有」，治療期間與治療後的身體支持，同樣值得被重視。

小分子褐藻醣膠與放療，有哪些研究？

2018年《Marine Drugs》刊登的動物研究，以接受胸部放射線照射的小鼠為模型，研究小分子褐藻醣膠與放射線造成的肺部發炎及纖維化之關聯。

研究觀察到，小分子褐藻醣膠補充組的肺部發炎細胞聚集、部分發炎訊號，以及肺部纖維化程度較低。

2020年另一項研究則進一步從細胞層級探討放射線纖維化，結果顯示低分子褐藻醣膠可影響與纖維化相關的 TGF-β1／Smad 路徑，並降低第一型膠原蛋白累積。相關研究已陸續發表於《Marine Drugs》等國際期刊。

這些細胞與動物研究主要提供的是：

小分子褐藻醣膠如何參與改善放療後的發炎、修復與纖維化過程。而更重要的是，這類小分子褐藻醣膠也已進一步進入真正接受同步化放療的癌症患者人體研究。

真正接受放療的癌症患者，有人體研究嗎？

有。

2023年，高雄醫學大學研究團隊於《Integrative Cancer Therapies》發表一項雙盲、隨機、安慰劑對照人體研究，研究對象為接受術前同步化放療（CCRT）的局部晚期直腸癌患者，共納入 87人。

研究中，小分子褐藻醣膠組在治療第2個月的 Physical Well-Being（PWB，身體健康狀況）為23.36分，安慰劑組為21.18分，p＝0.007，達統計顯著差異。

換成一般民眾比較容易理解的方式：

治療進行到第2個月時，補充組的身體健康狀況表現較佳。

研究同時觀察到，低分子褐藻醣膠組的疲勞以及皮膚紅疹、搔癢發生比例較低；到了第3個月，PWB身體健康狀況也持續呈現顯著差異。此為治療期間身體健康、疲勞與皮膚不適的重要人體研究重大發現。

褐抑定的87人人體研究，對放療期間的身體支持有什麼意義？

這項研究的重要性，在於研究不只觀察癌症治療本身，也實際追蹤癌友在同步化放療期間的身體健康狀況與治療相關不適。

對正在接受放療的癌友而言，研究結果提供了一個重要訊息：

治療期間除了完成療程，能不能維持較好的身體狀況、減少部分不舒服，同樣值得被重視。

也因此，小分子褐藻醣膠的研究價值已不只停留在實驗室，而是進一步進入癌症患者的實際治療情境。

褐抑定 OliFuco® 的角色，是在正規治療之外，提供另一層具有人體研究依據的身體支持。既有資料也將此類臨床研究定位為正規治療之外的癌症輔助支持，而非替代原有治療。

挑選褐藻醣膠，為什麼要確認產品與研究是否對得上？

這是癌友選擇褐藻醣膠時很重要的一件事。

即使產品名稱都寫著「褐藻醣膠」，原料來源、製程、分子規格與研究條件仍可能不同。因此，看研究時真正重要的，不只是：

「褐藻醣膠有沒有研究？」

還要再進一步確認：

第一，看原料。

研究使用的原料，是否與實際產品相同？

第二，看規格與製程。

藻種來源、分子規格、純度、製程與每份含量是否能對得上？

第三，看人體研究。

是否真的使用該原料，在癌症患者的實際治療情境中完成研究？

台灣褐藻醣膠發展學會也特別強調，原料、規格、製程與研究條件，是判斷研究結果能否對應實際產品的重要依據。

簡單來說：

有研究是一回事，研究的是不是自己準備使用的產品，更重要。

不是所有褐藻醣膠，都有一樣的放療研究。

放療期間，除了營養補充還要注意什麼？

癌症支持並不是單一營養補充就能完成。

放療期間若出現明顯皮膚損傷、持續咳嗽、呼吸困難、發燒、疼痛，或食慾與進食明顯受到影響，仍應由治療團隊協助確認原因。

同時，足夠的熱量與蛋白質、維持營養狀況、適度活動、睡眠與症狀照護，也都是幫助身體走完整段療程的重要支持。

如果考慮使用小分子褐藻醣膠，也可以把產品名稱、目前接受的療程，以及正在使用的藥物一起提供給醫師、藥師或營養師評估，讓營養補充更能配合整體治療計畫。

結語：放療不只看腫瘤，也要看身體能不能走完整段療程

「放療期間可以吃褐藻醣膠嗎？」

目前公開研究顯示，特定規格的小分子褐藻醣膠已有放射線相關的細胞、動物與人體研究；其中Hi-Q褐抑定所使用的 OliFuco® 小分子褐藻醣膠，也已被應用於87位局部晚期直腸癌患者的同步化放療人體試驗。

這些研究真正提供的價值，是讓「癌症治療期間的身體支持」不再只停留在經驗或感受，而是可以回到公開研究與人體數據來討論。

對癌友而言，除了關心：「治療進行得怎麼樣？」

也值得多問一句：「我的身體，有沒有足夠的條件陪我走完整段療程？」

從放射線後的發炎與組織修復研究，到87人同步化放療人體試驗，褐抑定 OliFuco® 的研究累積，正是從這個「治療期間身體支持」的角度，持續建立可被檢視的科學依據。

「Arbuis Healthcare Company (簡稱AHC) 以「讓每個菲律賓及東亞華人家庭都能享受到世界最好的健康生活」為使命，透過值得信賴的產品、數位化通路、優秀人才團隊，成為菲律賓最新興發展保健品代理。AHC代理的產品來自台灣知名生技巨擘「Hi-Q 中華海洋生技股份有限公司」多項保健品牌，從癌症輔助治療、慢性疾病保健、日常營養補給等多個單品，提供消費者最喜愛信賴的產品，創造完美健康生活。

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參考文獻（Hi-Q中華海洋自家原料，發表於國際學術期刊）

褐藻醣膠與放療副作用研究：動物實驗觀察放射性肺炎與肺纖維化

Yu HH, et al. Fucoidan Inhibits Radiation-Induced Pneumonitis and Lung Fibrosis by Reducing Inflammatory Cytokine Expression in Lung Tissues. Marine Drugs. 2018.

小分子褐藻醣膠與放療後纖維化研究：從TGF-β1／Smad看膠原蛋白累積

Wu SY, et al. Protective Effect of Low-Molecular-Weight Fucoidan on Radiation-Induced Fibrosis Through TGF-β1/Smad Pathway-Mediated Inhibition of Collagen I Accumulation. Marine Drugs. 2020.

放療期間可以吃小分子褐藻醣膠嗎？87人局部晚期直腸癌同步化放療人體研究

Tsai HL, et al. The Auxiliary Effects of Low-Molecular-Weight Fucoidan in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Concurrent Chemoradiotherapy Before Surgery: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Integrative Cancer Therapies. 2023.