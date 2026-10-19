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史帝文律師團隊提供最佳建築意外法律服務

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史帝文律師多年來為人身傷害案件客戶爭取的判決與和解金額，累計已超過5億美元，信譽...
史帝文律師多年來為人身傷害案件客戶爭取的判決與和解金額，累計已超過5億美元，信譽卓著。

建築業是美國職場安全備受關注的行業之一。執業超過45年、持有紐約州新澤西州執照的史帝文律師樓（Law Office of Steven Louros），提供建築工地傷害、工作意外及過失死亡相關法律服務，協助受傷工人及痛失親人的家庭了解可行的法律途徑、評估事故責任，並依個案情況爭取應得賠償。

隨著紐約市高樓建設、商業物業翻新及各類建築工程持續進行，工地意外時有所聞，從高處墜落、腳手架倒塌，到重型機械操作及電力設備事故都可能發生。一旦安全措施不足，或相關人士未履行應盡責任，意外可能造成嚴重傷害，甚至奪去工人性命，令家庭同時承受精神與經濟壓力。史帝文律師樓提醒建築業界，必須重視工地防護、設備管理及安全操作。

史帝文律師提出以下幾點提醒：

1．工地安全措施與責任調查至關重要

建築工地涉及多種作業程序及大型設備，常見意外包括工人從腳手架、梯子、屋頂或其他高處墜落；被掉落的建築材料、工具或移動中的車輛擊中；接觸帶電電線而觸電；遭機械夾困；以及因設備缺陷、維護不足或施工現場管理不善而受傷。

事故發生後，除了立即就醫，釐清事故經過及保存相關證據同樣重要。現場照片、監視器影像、目擊者資料、事故報告、設備維修紀錄、安全培訓紀錄及醫療紀錄，都可能有助於了解事故原因及評估相關法律責任。

2．法律責任須依證據與適用法律判斷

建築事故的責任認定往往涉及僱主、總承包商、分包商、物業業主、設備製造商或其他第三方。各方的法律義務，須視其在工程中的角色、對現場的控制程度、事故原因及適用法規而定，不能僅因發生事故，就認定某一方必須負責。

紐約州建築安全相關法律也設有特定保障。例如，紐約州《勞工法》（Labor Law）第240條（俗稱「鷹架法」，Scaffold Law）在符合適用條件的情況下，對特定高處作業及防護設備事故提供法律保障；第241條則涉及建築、拆除及挖掘作業的安全要求。個案是否適用相關條文，仍須由律師根據實際情況及證據分析。

3．意外傷亡家庭面對經濟衝擊

當建築事故造成工人死亡，家屬除了面對難以彌補的失親之痛，還可能突然失去主要收入來源，並須承擔醫療、喪葬及其他家庭開支。符合相關法律條件的家屬或遺產代表，可向律師了解是否有依據提出過失死亡（wrongful death）訴訟，以及哪些損失可能依法獲得賠償。

史帝文律師樓服務範圍涵蓋曼哈頓、布碌崙、皇后區、布朗士、史泰登島及長島，並提供英語、中文、韓語等語言服務。對於不熟悉美國法律制度，或希望以母語溝通的華人家庭而言，多語言服務有助他們更清楚了解案件及可行選項。該律師樓處理建築事故案件，均依個別情況進行調查、評估責任及研擬索償方案，並提供免費初步諮詢。

史帝文律師樓總部位於曼哈頓1261 Broadway, Suite 507, New York, NY 10001，並在法拉盛、布碌崙及長島設有辦公室或提供預約服務；預約電話：212-481-5275。對於行動不便的受傷人士，也可提供相應協助。

精華 FAQ

  • 該律師樓主要處理建築工地傷害、工作意外與過失死亡案件，協助受傷工人及家屬評估責任、了解法律途徑，並依個案情況研擬索償方案。

  • 因為現場照片、監視器影像、目擊者資料、事故報告、維修紀錄與醫療紀錄，都可用來還原事故經過，判斷是否涉及設備缺陷、管理不善或責任疏失。

  • 家屬或遺產代表可向律師諮詢是否符合提出過失死亡訴訟的條件，並了解可否請求醫療費、喪葬費與失去收入等損失賠償，以減輕經濟壓力。

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