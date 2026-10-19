近期活動
10月19日（週一）:
●基礎電腦課程
Basic Computer Class
10/19,10:30am - 11:00am
Location: 218-13 Linden Blvd,Cambria Heights
https://www.queenslibrary.org/
10月20日（週二）:
Microsoft Word 入門課程
Intro to Microsoft Word
10/20 10:30am - 11:30am
Location: 158-21 Jewel Ave,Flushing
https://www.queenslibrary.org/
10月21日（週三）
●有氧塑形訓練
Cardio Sculpt
10/21, 9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location:Athletic Courts in Torsney Playground
Queens
https://www.nycgovparks.org/
10月22日（週四）
●全身健身訓練
Total Body Fitness
10/22,8:00 a.m.–9:00 a.m
Location: 1251 Prospect Place Brooklyn
https://www.nycgovparks.org/
10月23日（週五）
●銀髮族的簡易太極班 (中、英文課程)
Easy Tai Chi for Older Adults (in Chinese and English)
10/23:1:00pm - 2:00pm
Location:57-04 Marathon Parkway, Little Neck,
https://www.queenslibrary.org/
10月24日（週六）
●健身俱樂部循環訓練
Fit Club Circuit Training
10/24,8:00 a.m.–8:45 a.m.
Location: 23 Ave. bet. 212 St. and Bell Blvd. Queens
https://www.nycgovparks.org/
10月25日（週日）:
●南瓜派對
Pumpkin Party
10/25,12:00 p.m.–3:00 p.m.
Location: 25 Poplar Street Brooklyn
https://www.nycgovparks.org/
活動集中在10月19日到10月25日，一共涵蓋7天，每天都有不同主題的課程或社區活動，方便民眾依照時間選擇參與。 內容包括基礎電腦課、Microsoft Word入門、有氧塑形、全身健身、銀髮族簡易太極、循環訓練，以及南瓜派對，兼具學習、運動與節慶性質。 活動地點主要分布在皇后區與布魯克林，部分於圖書館舉辦，部分在公園或運動場進行，顯示社區資源相當多元且方便居民就近參加。
精華 FAQ
活動集中在10月19日到10月25日，一共涵蓋7天，每天都有不同主題的課程或社區活動，方便民眾依照時間選擇參與。
內容包括基礎電腦課、Microsoft Word入門、有氧塑形、全身健身、銀髮族簡易太極、循環訓練，以及南瓜派對，兼具學習、運動與節慶性質。
活動地點主要分布在皇后區與布魯克林，部分於圖書館舉辦，部分在公園或運動場進行，顯示社區資源相當多元且方便居民就近參加。
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