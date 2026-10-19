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近期活動

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10月19日（週一）:

●基礎電腦課程

Basic Computer Class

10/19,10:30am - 11:00am

Location: 218-13 Linden Blvd,Cambria Heights

https://www.queenslibrary.org/

10月20日（週二）:

Microsoft Word 入門課程

Intro to Microsoft Word

10/20 10:30am - 11:30am

Location: 158-21 Jewel Ave,Flushing

https://www.queenslibrary.org/

10月21日（週三）

●有氧塑形訓練

Cardio Sculpt

10/21, 9:00 a.m.–10:00 a.m.

Location:Athletic Courts in Torsney Playground

Queens

https://www.nycgovparks.org/

10月22日（週四）

●全身健身訓練

Total Body Fitness

10/22,8:00 a.m.–9:00 a.m

Location: 1251 Prospect Place Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

10月23日（週五）

●銀髮族的簡易太極班 (中、英文課程)

Easy Tai Chi for Older Adults (in Chinese and English)

10/23:1:00pm - 2:00pm

Location:57-04 Marathon Parkway, Little Neck,

https://www.queenslibrary.org/

10月24日（週六）

●健身俱樂部循環訓練

Fit Club Circuit Training

10/24,8:00 a.m.–8:45 a.m.

Location: 23 Ave. bet. 212 St. and Bell Blvd. Queens

https://www.nycgovparks.org/

10月25日（週日）:

●南瓜派對

Pumpkin Party

10/25,12:00 p.m.–3:00 p.m.

Location: 25 Poplar Street Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

精華 FAQ

  • 活動集中在10月19日到10月25日，一共涵蓋7天，每天都有不同主題的課程或社區活動，方便民眾依照時間選擇參與。

  • 內容包括基礎電腦課、Microsoft Word入門、有氧塑形、全身健身、銀髮族簡易太極、循環訓練，以及南瓜派對，兼具學習、運動與節慶性質。

  • 活動地點主要分布在皇后區與布魯克林，部分於圖書館舉辦，部分在公園或運動場進行，顯示社區資源相當多元且方便居民就近參加。

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