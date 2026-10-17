水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

AI摘要 文章摘要整理： 水晶牙科指出，植牙成敗不只看手術技術，也受患者病史、生活習慣與術後保養影響，建議先評估條件並慎選專業醫師。

水晶牙科（Crystal Dental Care）診所位於皇后區 貝賽（Bayside），由林牙醫博士（Jason）主理。林博士指出，植牙費用不低，而患者的生活習慣與病史都會影響植牙結果；另外，慎選醫師也是植牙成功與否的關鍵。水晶牙科設備齊全，環境舒適，服務親切，服務人員精通國、台、粵、英語。該診所主要服務項目包括美容牙科、人工植牙、根管治療、兒童牙科、牙周治療、美容漂白、瓷牙假牙等；採用優質材料，收費實惠。

什麼情形算是植牙失敗？林博士表示這可從「手術進行階段」及「術後完成」兩階段來分析。手術時，醫師將人工牙根植入齒槽骨時，若未將植體準確植入適當位置，可能引發傷口感染、發炎，例如上排植體若太接近鼻竇腔，可能導致鼻竇腔化膿發炎；下排植體若影響到下齒槽神經，則可能造成嘴唇麻木。牙床地基的條件也關係著植牙的成敗，部分患者須先植骨才能植牙。

林博士強調，植牙完成後仍失敗的案例，常見於吸菸者、糖尿病控制不佳者、洗腎患者、愛滋病患者及嚴重骨質疏鬆症患者；牙床骨嚴重萎縮、厚度不足者，也容易造成植體鬆動。

另外，因個人口腔衛生不佳，術後疏於保養，造成牙齦發炎甚至牙周病，導致植牙失敗的例子也頗常見。因此，慎選專業的植牙醫師非常重要。大部分需要植牙的患者中，最常見的是因蛀牙或重度牙周病而缺牙。不過，即使缺牙情況相似，所需療程也不一定相同。植牙前，患者需與醫師針對本身牙齒構造及狀況做評估，並與醫師討論出最適合自己的植牙療程，才能提高植牙成功率。

水晶牙科（Crystal Dental Care）的醫師以先進器材、專業技術及優質服務，為每一位病人提供安心的牙科治療。該診所附近停車方便，並接受大部分的保險，沒有保險者還有特價優惠，歡迎免費諮詢。診所地址：214-11 35th Ave., Unit C5, Bayside, NY 11361（Q13、Q31公車可達），電話：718-352-0220。