我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

水晶牙科指出，植牙成敗不只看手術技術，也受患者病史、生活習慣與術後保養影響，建議先評估條件並慎選專業醫師。

水晶牙科（Crystal Dental Care）診所位於皇后區貝賽（Bayside），由林牙醫博士（Jason）主理。林博士指出，植牙費用不低，而患者的生活習慣與病史都會影響植牙結果；另外，慎選醫師也是植牙成功與否的關鍵。水晶牙科設備齊全，環境舒適，服務親切，服務人員精通國、台、粵、英語。該診所主要服務項目包括美容牙科、人工植牙、根管治療、兒童牙科、牙周治療、美容漂白、瓷牙假牙等；採用優質材料，收費實惠。

什麼情形算是植牙失敗？林博士表示這可從「手術進行階段」及「術後完成」兩階段來分析。手術時，醫師將人工牙根植入齒槽骨時，若未將植體準確植入適當位置，可能引發傷口感染、發炎，例如上排植體若太接近鼻竇腔，可能導致鼻竇腔化膿發炎；下排植體若影響到下齒槽神經，則可能造成嘴唇麻木。牙床地基的條件也關係著植牙的成敗，部分患者須先植骨才能植牙。

林博士強調，植牙完成後仍失敗的案例，常見於吸菸者、糖尿病控制不佳者、洗腎患者、愛滋病患者及嚴重骨質疏鬆症患者；牙床骨嚴重萎縮、厚度不足者，也容易造成植體鬆動。

另外，因個人口腔衛生不佳，術後疏於保養，造成牙齦發炎甚至牙周病，導致植牙失敗的例子也頗常見。因此，慎選專業的植牙醫師非常重要。大部分需要植牙的患者中，最常見的是因蛀牙或重度牙周病而缺牙。不過，即使缺牙情況相似，所需療程也不一定相同。植牙前，患者需與醫師針對本身牙齒構造及狀況做評估，並與醫師討論出最適合自己的植牙療程，才能提高植牙成功率。

水晶牙科（Crystal Dental Care）的醫師以先進器材、專業技術及優質服務，為每一位病人提供安心的牙科治療。該診所附近停車方便，並接受大部分的保險，沒有保險者還有特價優惠，歡迎免費諮詢。診所地址：214-11 35th Ave., Unit C5, Bayside, NY 11361（Q13、Q31公車可達），電話：718-352-0220。

精華 FAQ

  • 植牙成功率主要受患者生活習慣、既往病史、牙床骨條件與醫師技術影響；若吸菸、糖尿病控制不佳或術後保養不足，失敗風險都會提高。

  • 若植體位置不準，可能造成傷口感染或發炎；上排太靠近鼻竇腔會引發化膿，下排若傷及下齒槽神經，則可能造成嘴唇麻木等後遺症。

  • 吸菸者、糖尿病控制不佳者、洗腎患者、愛滋病患者與嚴重骨質疏鬆症患者，若牙床骨又有萎縮或厚度不足，植體更容易鬆動失敗。

皇后區 皇后區貝賽

上一則

紐約大學互動科技藝術展 18日布碌崙開幕

下一則

皇后區輸電工程 劉醇逸促交代路線規畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術
43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀

43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀
新蜂牙科活動假牙 收費低廉配帶容易美觀舒適

新蜂牙科活動假牙 收費低廉配帶容易美觀舒適
Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成

Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我