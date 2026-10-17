王嘉廉社區醫療中心與聯合健保攜手舉辦健康講座聚焦腸胃健康與糖尿病防治 提升華人社區健康意識

王嘉廉社區醫療中心與聯合健康保險合辦「關注健康講座系列」，10月21日、11月4日分別探討腸胃健康與糖尿病。

AI摘要 文章摘要整理： 王嘉廉社區醫療中心與聯合健保舉辦健康講座系列，邀請顧亢霞醫生分享腸道健康與糖尿病防治，免費開放社區居民參加。

為提高社區居民對腸道健康及糖尿病 的認識，王嘉廉社區醫療中心與聯合健康保險 （UnitedHealthcare）共同舉辦「關注健康講座系列」。歡迎社區居民免費參加。

本系列講座特別邀請到顧亢霞醫生（Kangxia Gu, MD）擔任主講嘉賓。顧亢霞醫生現任王嘉廉社區醫療中心皇后區內科主任，長期致力於社區醫療服務及慢性疾病管理，擁有豐富的臨床經驗。活動將重點介紹腸道健康檢查和糖尿病的相關知識，幫助民眾了解疾病風險因素、預防方法及日常健康管理的重要性。

糖尿病已成為影響華人社區健康的重要慢性疾病之一。透過及早篩查、健康飲食、適度運動及定期醫療追蹤，許多糖尿病病例可以有效預防或延緩發展。此次講座亦將探討腸道健康與整體身體健康的關聯，協助參與者建立更全面的健康管理觀念。

10月份「腸道健康檢查」講座，訂於10月21日（星期三）上午10:30至11:30，在法拉盛40路131-72號王嘉廉社區醫療中心6樓會議室舉行。

11月份「糖尿病前期與糖尿病」講座，訂於11月4日（星期三）上午10:30至11:30，在聯合健康保險法拉盛辦公室（136-02 Roosevelt Avenue, Flushing, NY）舉行。

為方便社區不同族裔居民參與，講座將以英語及國語進行，讓更多民眾能夠獲得實用且專業的健康資訊。