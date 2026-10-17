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吳重璟醫師專治足部疾病預防勝於治療 歡迎預約諮詢

紐約訊
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AI摘要

文章摘要整理：

足科醫師吳重璟在法拉盛行醫，強調足部保健應以預防為先，並以鞋墊、運動治療與飲食調整協助患者改善骨刺、痛風等問題。

足科醫學博士吳重璟（Henry Wu, DPM）的診所位於法拉盛市中心，專治腳部疾病。他是紐約皇后醫院腳科主治醫師，兼任Mount Vernon醫院腳科主治醫師和住院醫師培訓指導醫師。吳醫師通曉多種語言，歡迎有腳部問題的僑胞前往診治。

吳醫師表示，人們經常漠視腳部不適，卻不知道足部保健和其他疾病一樣，預防勝於治療。腳底骨刺為華裔最常見的腳病之一，尤其是從事餐館工作、護理、美髮、搬運等需要長時間站立者，腳部長期承受壓力，容易受傷並形成骨刺。上述工作者如能先預防，就能大幅降低骨刺發生的機率。使用特製的鞋墊可大幅減輕腳底中央承受的壓力，紓緩腳底痛楚，有效幫助預防骨刺或避免既有骨刺惡化。同時，對於減輕腰痛、膝痛、小腿、腳板等部位的疼痛亦有助益。吳醫師還會指導有需要的患者配合運動治療。

尿酸過多引起的痛風亦是常見的腳疾。吳醫師除了提供必要的醫療之外，還教導病人從飲食調節著手，避免食用容易引起痛風的誘因食品，例如葡萄乾、西瓜、全麥麵包、花生、蘋果，雖然是健康的食品，卻不利痛風患者，以減少痛風發作的機會。

吳醫師經驗豐富，是紐約腳科專科醫學院博士，畢業後繼續接受3年的腳部手術實習。其醫務所專治各類腳部問題，包括腳痛、腳跟痛、扭傷、發炎、骨折、雞眼、關節炎或糖尿病足等，也專精腳部大小手術、特製鞋墊、兒童腳部、趾甲或皮膚問題。

該診所接受急診並提供X光檢查，接受多種醫療保險及聯邦醫療保險（Medicare）、牛津、藍十字、聯合、Cigna、Health Net、Amerigroup、Great West、1199、Neighborhood、Americhoice、Empire Plan、工傷保險（Workers' Comp）等。地址：133-38 41st Road, Suite #C01, Flushing, NY，電話預約：718-886-9086。

精華 FAQ

  • 他在法拉盛診治腳痛、腳跟痛、扭傷、骨折、雞眼、關節炎、糖尿病足等問題，也處理兒童足病、趾甲與皮膚問題，並歡迎有腳部困擾的僑胞前往就診。

  • 因為餐館、護理、美髮、搬運等工作需要長時間站立，腳部長期受壓更容易受傷並形成骨刺。醫師建議及早預防，使用特製鞋墊可減壓並降低惡化風險。

  • 診所接受急診並提供X光檢查，也接受多種醫療保險與Medicare等。地址是133-38 41st Road, Suite #C01, Flushing, NY，電話預約為718-886-9086。

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