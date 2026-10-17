我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

嘉和牙科　引進同日牙冠　全方位服務

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
專精植牙的陳賜董牙醫博士領軍專業團隊，以先進設備結合細心診療，為紐約僑胞提供便捷...
專精植牙的陳賜董牙醫博士領軍專業團隊，以先進設備結合細心診療，為紐約僑胞提供便捷的全方位牙科服務。

AI摘要

文章摘要整理：

嘉和牙科中心在紐約皇后區引進數位牙科技術，主打同日牙冠、人工植牙與隱形矯正等服務，提升治療效率與便利性。

隨著數位牙科技術不斷發展，牙科治療也朝向更精準、快速及個人化的方向邁進。由陳賜董牙醫博士（Harold Chen, DDS）主理的嘉和牙科中心（GP Dental），位於紐約皇后區艾姆赫斯特，持續引進先進醫療設備，提供同日牙冠、人工植牙、隱形矯正及兒童牙科等多元服務，致力為社區居民及廣大僑胞提供更完善的口腔健康照護。

引進數位設備　同日完成客製牙冠

牙齒因蛀牙、破損或接受根管治療後，可能需要安裝牙冠，以保護剩餘齒質並恢復咀嚼功能。傳統牙冠製作通常需要取模、送交牙技所製作，再安排回診安裝，患者往往需要等待一段時間。

為減少患者往返診所的次數，嘉和牙科中心引進數位化牙冠製作技術，推出「同日牙冠」（Same-Day Crown）服務。經醫師評估適合的患者，有機會在一次看診中完成掃描、設計、製作及安裝，大幅縮短等待時間，讓生活與工作安排更加便利。

療程首先利用高精度數位口內掃描取得牙齒資料，免去傳統印模可能帶來的不適；接著由醫師依照患者的牙齒形態、咬合及個別需求，透過電腦設計客製牙冠，再利用專業陶瓷研磨設備於診所內製作。牙冠完成後，醫師會檢查密合度、咬合及外觀，確認合適後再行安裝。

這項技術不僅有助於節省時間，也方便醫師當場評估牙冠的形態與顏色，提升修復的美觀度。不過，是否適合同日完成，仍須依患者的牙齒損傷程度、口腔健康及臨床評估決定，部分複雜病例可能需要分階段治療。

專精人工植牙　協助患者改善缺牙問題

人工植牙是缺牙修復的重要選擇之一。陳醫師針對不同患者的需求，提供單顆缺牙、多顆缺牙及全口重建等相關諮詢與治療規劃。透過人工牙根及上方牙冠的修復方式，可協助恢復咀嚼功能與牙齒外觀。

植牙前，醫師須評估患者的齒槽骨條件、牙周健康及咬合狀況，並依個別情形制定治療計畫。對於需要植骨或其他前置治療的患者，也須先完成相關處置。植牙後若能持續做好口腔清潔及定期回診，有助於維持長期使用的穩定性。

透明隱形矯正　改善齒列更自在

除了植牙與牙冠修復，嘉和牙科中心亦提供透明隱形矯正服務，協助有牙齒排列不整齊、牙列擁擠或牙縫問題的患者，評估合適的矯正方式。

隱形牙套依照個人牙齒狀況量身訂製，透過一系列透明牙套逐步移動牙齒。由於外觀較不明顯，受到重視儀容的青少年及成人關注；牙套亦可依照醫師指示取下，方便進食及清潔。

不過，隱形矯正並非適用於所有病例，患者仍須經專業檢查，確認牙齒、牙周及咬合狀況，再制定適當的矯正計畫。

多元牙科服務　照顧全家口腔健康

嘉和牙科中心提供全面牙科服務，包括全瓷牙冠、人工植牙、牙周病治療、根管治療、蛀牙修復、洗牙、美白、牙痛處理、隱形矯正及兒童牙科等。診所配備數位影像設備，協助醫師進行口腔檢查與治療規劃，並重視患者的個別需求及診療溝通。

對忙碌的紐約居民而言，能在社區內獲得多元牙科服務，有助於減少就醫安排上的不便。嘉和牙科中心希望透過專業團隊、現代化設備及細心服務，讓患者在改善牙齒問題的同時，也能重視日常保健與長期口腔健康。

嘉和牙科中心 GP Dental 診所資訊

新診所地址：82-02 Grand Avenue, Elmhurst, NY 11373

電話：718-808-1095

總診所地址：86-16 Whitney Avenue, Elmhurst, NY 11373

電話：718-651-6581

官方網站：https://www.gpdental.nyc/

精華 FAQ

  • 同日牙冠可在一次看診中完成口內掃描、電腦設計、診所製作與安裝，免去傳統取模與多次回診等待，讓患者更省時也更方便。

  • 人工植牙適用於單顆、多顆缺牙或全口重建，醫師會先評估齒槽骨、牙周與咬合狀況，必要時先做植骨等前置治療，再規劃植牙。

  • 診所提供全瓷牙冠、牙周病治療、根管治療、蛀牙修復、洗牙、美白、牙痛處理、隱形矯正及兒童牙科，並配備數位影像設備協助診療。

皇后區

上一則

紐約大學互動科技藝術展 18日布碌崙開幕

下一則

皇后區輸電工程 劉醇逸促交代路線規畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術
Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成

Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成
43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀

43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀
新蜂牙科活動假牙 收費低廉配帶容易美觀舒適

新蜂牙科活動假牙 收費低廉配帶容易美觀舒適

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我