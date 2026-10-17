嘉和牙科　引進同日牙冠　全方位服務

專精植牙的陳賜董牙醫博士領軍專業團隊，以先進設備結合細心診療，為紐約僑胞提供便捷的全方位牙科服務。

AI摘要 文章摘要整理： 嘉和牙科中心在紐約皇后區引進數位牙科技術，主打同日牙冠、人工植牙與隱形矯正等服務，提升治療效率與便利性。

隨著數位牙科技術不斷發展，牙科治療也朝向更精準、快速及個人化的方向邁進。由陳賜董牙醫博士（Harold Chen, DDS）主理的嘉和牙科中心（GP Dental），位於紐約皇后區 艾姆赫斯特，持續引進先進醫療設備，提供同日牙冠、人工植牙、隱形矯正及兒童牙科等多元服務，致力為社區居民及廣大僑胞提供更完善的口腔健康照護。

引進數位設備 同日完成客製牙冠

牙齒因蛀牙、破損或接受根管治療後，可能需要安裝牙冠，以保護剩餘齒質並恢復咀嚼功能。傳統牙冠製作通常需要取模、送交牙技所製作，再安排回診安裝，患者往往需要等待一段時間。

為減少患者往返診所的次數，嘉和牙科中心引進數位化牙冠製作技術，推出「同日牙冠」（Same-Day Crown）服務。經醫師評估適合的患者，有機會在一次看診中完成掃描、設計、製作及安裝，大幅縮短等待時間，讓生活與工作安排更加便利。

療程首先利用高精度數位口內掃描取得牙齒資料，免去傳統印模可能帶來的不適；接著由醫師依照患者的牙齒形態、咬合及個別需求，透過電腦設計客製牙冠，再利用專業陶瓷研磨設備於診所內製作。牙冠完成後，醫師會檢查密合度、咬合及外觀，確認合適後再行安裝。

這項技術不僅有助於節省時間，也方便醫師當場評估牙冠的形態與顏色，提升修復的美觀度。不過，是否適合同日完成，仍須依患者的牙齒損傷程度、口腔健康及臨床評估決定，部分複雜病例可能需要分階段治療。

專精人工植牙 協助患者改善缺牙問題

人工植牙是缺牙修復的重要選擇之一。陳醫師針對不同患者的需求，提供單顆缺牙、多顆缺牙及全口重建等相關諮詢與治療規劃。透過人工牙根及上方牙冠的修復方式，可協助恢復咀嚼功能與牙齒外觀。

植牙前，醫師須評估患者的齒槽骨條件、牙周健康及咬合狀況，並依個別情形制定治療計畫。對於需要植骨或其他前置治療的患者，也須先完成相關處置。植牙後若能持續做好口腔清潔及定期回診，有助於維持長期使用的穩定性。

透明隱形矯正 改善齒列更自在

除了植牙與牙冠修復，嘉和牙科中心亦提供透明隱形矯正服務，協助有牙齒排列不整齊、牙列擁擠或牙縫問題的患者，評估合適的矯正方式。

隱形牙套依照個人牙齒狀況量身訂製，透過一系列透明牙套逐步移動牙齒。由於外觀較不明顯，受到重視儀容的青少年及成人關注；牙套亦可依照醫師指示取下，方便進食及清潔。

不過，隱形矯正並非適用於所有病例，患者仍須經專業檢查，確認牙齒、牙周及咬合狀況，再制定適當的矯正計畫。

多元牙科服務 照顧全家口腔健康

嘉和牙科中心提供全面牙科服務，包括全瓷牙冠、人工植牙、牙周病治療、根管治療、蛀牙修復、洗牙、美白、牙痛處理、隱形矯正及兒童牙科等。診所配備數位影像設備，協助醫師進行口腔檢查與治療規劃，並重視患者的個別需求及診療溝通。

對忙碌的紐約居民而言，能在社區內獲得多元牙科服務，有助於減少就醫安排上的不便。嘉和牙科中心希望透過專業團隊、現代化設備及細心服務，讓患者在改善牙齒問題的同時，也能重視日常保健與長期口腔健康。

嘉和牙科中心 GP Dental 診所資訊

新診所地址：82-02 Grand Avenue, Elmhurst, NY 11373

電話：718-808-1095

總診所地址：86-16 Whitney Avenue, Elmhurst, NY 11373

電話：718-651-6581

官方網站：https://www.gpdental.nyc/