我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

舒小泉牙醫提供全頜即刻植牙修復技術

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

AI摘要

文章摘要整理：

舒小泉牙醫以20多年臨床經驗結合植牙與CEREC全瓷修復，提供全頜即刻植牙等數位化治療，協助缺牙與全口重建患者快速恢復功能。

隨著牙科技術不斷進步，數位化診療與植牙技術日益成熟，為缺牙及全口牙齒狀況不佳的患者提供更多修復選擇。擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉醫師，結合植牙與CEREC全瓷美容修復兩大先進技術，為患者提供牙齒修復及植牙治療服務。

舒小泉醫師擁有中國科學院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙醫博士學位，現為國際植牙學會會員，具備豐富的專業背景。多年來，舒醫師持續將新的牙科技術運用於臨床治療，希望透過數位化設備及植牙技術，為不同牙齒狀況的患者制定合適的修復方案。

其中，CEREC全瓷美容修復系統是牙科治療邁向電腦數位化的重要技術之一。透過該系統，醫師與患者可以從三維角度共同觀察及評估所設計的修復體，醫師亦可利用虛擬工具，直接對電腦螢幕上顯示的修復體進行調整。在電腦數位技術的協助下，醫師可在診療椅旁完成具有美觀效果的全瓷修復，讓牙齒修復過程更加便利。

對於全口缺牙或牙齒已無法保留的患者，植牙也不代表一定需要「缺一顆、種一顆」。舒小泉醫師表示，現在不少全口缺牙患者會考慮全頜植牙修復，尤其對於牙槽骨量不足的患者，全頜即刻植牙修復技術提供了另一種治療選擇。

該技術只需在上下頜各植入4顆植體，即可重建全口牙齒。透過適當的植入位置及角度，可增加植體與骨骼的接觸面積，同時避開上頜竇、下齒槽神經管等重要結構。因此，即使患者牙槽骨量不足，多數情況下也可免除植骨手術，不僅能節省部分治療費用，也可減少不必要的痛苦。

此外，患者在完成植牙後即可戴上臨時牙冠，較快恢復咀嚼功能，避免傳統治療可能需要等待3至6個月的無牙期。對於牙周病嚴重、全口牙齒鬆動且已無法保留的患者，全頜即刻植牙技術更可當天完成修復，縮短整體治療及等待時間。

舒小泉牙科診所接受大部分牙科保險，歡迎有牙齒修復、植牙及全口缺牙治療需求的人士致電諮詢。

診所地址：136-36 39th Ave, 8th Fl., Flushing, NY 11354

天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354

電話：929-380-7815

精華 FAQ

  • 他結合植牙與CEREC全瓷美容修復兩大技術，為缺牙、全口牙況不佳或需重建的患者，提供數位化、客製化的修復與治療方案。

  • 此技術通常上下頜各植入4顆植體即可重建全口，並可透過角度設計避開重要構造，多數情況下減少植骨需要，降低費用與術後不適。

  • 患者完成植牙後即可裝上臨時牙冠，較快恢復咀嚼功能，避免傳統療程常見的3至6個月無牙期，部分嚴重牙周病患者甚至可當天完成修復。

紐約大學

上一則

紐約大學互動科技藝術展 18日布碌崙開幕

下一則

皇后區輸電工程 劉醇逸促交代路線規畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術
43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀

43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀
Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成

Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成
新蜂牙科活動假牙 收費低廉配帶容易美觀舒適

新蜂牙科活動假牙 收費低廉配帶容易美觀舒適

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我