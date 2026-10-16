皇后區秋日盛會10月17日回歸！啟揚文化中心第九屆仲秋遊園會免費登場趣味遊戲及數千份禮品盡在法拉盛公園，提前註冊另有專屬贈品！

啟揚文化中心第九屆仲秋遊園會10月17日舉行，歡迎民眾參加。（啟揚文化中心提供）

AI摘要 文章摘要整理： 啟揚文化中心第9屆仲秋遊園會將於10月17日在法拉盛免費舉行，結合多元表演、親子體驗、社區攤位與抽獎禮品，邀居民同樂。

啟揚文化中心第九屆仲秋遊園會因天氣延期，改於10月17日（星期六）中午12時至下午4時，在法拉盛 凱辛娜走廊公園（Kissena Corridor Park，45th Avenue與Colden Street附近）舉行。活動免費入場，歡迎長者、親子家庭及社區居民參加，提前註冊者更可領取特別禮物。

自2017年首屆舉辦以來，仲秋遊園會已成為法拉盛秋季特色文化活動之一。今年節目涵蓋傳統藝術、國際舞蹈、親子體驗及社區互動，打造老少咸宜的秋日嘉年華。

中外文化匯聚，舞台精彩不斷

現場將有醒獅、中國空竹、太極劍、古箏、黃梅調、民歌及少林武術等傳統表演，並呈現菲律賓傳統舞蹈、蒙古舞、敦煌飛天、傣族舞、中國古典舞、現代舞及尊巴舞等多元節目。

紐約DJ黃冠傑也將帶來30分鐘韓流音樂混音演出，融合流行歌曲、嘻哈與電子舞曲，為現場增添活力。

親子體驗豐富，寓教於樂

活動設有乾冰實驗、泡泡科學實驗、氣球摩天輪及機器人體驗，讓孩子探索科學與科技。現場還有投球挑戰、兒童充氣城堡、漆扇手作及親子閱讀角，適合全家同樂。

數千份禮品及特別抽獎，驚喜不斷

多家社區機構及企業將設置互動攤位，提供趣味遊戲、體驗活動與社區資源分享，並準備數千份禮品。特別抽獎獎品包括流心奶黃月餅、大都會藝術博物館紀念品及其他驚喜，詳情以現場公布為準。

啟揚文化中心是紮根法拉盛的非營利文化機構，致力於透過教育、文化及社會服務豐富社區生活。仲秋遊園會不僅是秋日慶典，也為不同世代與文化背景的居民提供交流相聚的機會。

活動詳情

活動日期為2026年10月17日（星期六），中午12時至下午4時，地點為Kissena Corridor Park（法拉盛45th Avenue與Colden Street附近），免費入場。

提前註冊：https://luma.com/jtz0butt