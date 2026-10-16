我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

紀文禮 成人與兒童眼科　全方位守護社區視力健康

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀文禮醫師提供成人及兒童眼科診療、視力矯正評估等服務，協助民眾關注日常視力健康。
紀文禮醫師提供成人及兒童眼科診療、視力矯正評估等服務，協助民眾關注日常視力健康。

AI摘要

文章摘要整理：

紀文禮醫師以成人與兒童眼科為主，強調定期檢查的重要性，並提供白內障、青光眼、近視矯正等多元診療服務，守護社區視力健康。

隨著數位科技普及，手機、平板電腦及其他電子設備已成為日常生活的一部分，視力保健更顯重要。紐約眼科醫師紀文禮（Willy Ky, MD, FACS）長期投入成人及兒童眼科診療，提供涵蓋常見眼疾檢查、視力矯正評估及眼科手術等多方面服務，並提醒民眾應建立定期檢查眼睛的習慣，及早瞭解自身視力狀況。

紀文禮醫師是經美國眼科專科委員會認證的眼科醫師，專長涵蓋成人及兒童眼科。他畢業於西奈山伊坎醫學院，取得醫學博士學位，並於紐約大學醫學院完成眼科住院醫師訓練，曾任首席住院醫師，其後在華盛頓大學醫學院進修兒童眼科及斜視專科。此外，紀醫師亦取得紐約大學Stern商學院工商管理碩士學位，曾參與兒童眼部創傷團隊及醫學教學工作，並擔任眼科助理教授。他是美國眼科學會、美國白內障及屈光手術學會等專業組織的成員，擁有逾20年臨床經驗，專精白內障手術、近視及散光矯正（包括LASIK、PRK、EVO ICL），以及角膜移植等眼科治療。紀醫師提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，定期全面檢查，可避免白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病延誤就醫；若未及時治療，可能造成不必要的視力受損，甚至失明。紀醫師使用最先進的數位技術，可以檢查、診斷幾乎所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可在專業領域為病人提供參考。

紀醫師提醒：成人常見的眼科問題包括白內障、青光眼、乾眼症、角膜疾病，以及與糖尿病、高血壓相關的眼部病變。部分眼疾在早期未必會出現明顯症狀，因此不能單憑視力是否清晰，判斷眼睛是否健康。而兒童的視力發展與學習、閱讀及日常活動息息相關。弱視、斜視及屈光不正等問題，可能在成長階段影響視覺功能，許多視力不佳或減弱的情況皆需要及早發現及持續追蹤。

診所服務項目：成人及兒童眼科、白內障、青光眼、乾眼症、近視與散光矯正、角膜塑形鏡等；診所醫療人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受多種保險，無保險者另有優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。

精華 FAQ

  • 他提供成人及兒童眼科、常見眼疾檢查、視力矯正評估與眼科手術，並涵蓋白內障、青光眼、乾眼症、角膜疾病及近視散光矯正等服務。

  • 因為白內障、青光眼、黃斑病變等疾病早期未必有明顯症狀，若拖延治療可能造成視力受損甚至失明，定期檢查有助及早發現與處理。

  • 兒童視力影響學習、閱讀與日常活動，弱視、斜視及屈光不正都需要及早追蹤。診所通曉國、粵、英語，且接受多種保險，方便僑胞就診。

紐約大學

上一則

紐約百年地標飯店「The Plaza」明年1月停業整修 2031年重開

下一則

周末好去處
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

74歲婦眼前「突被黑影吃掉」視網膜剝離緊急手術保視力

74歲婦眼前「突被黑影吃掉」視網膜剝離緊急手術保視力
複視+眼皮下垂 恐永久傷視力

複視+眼皮下垂 恐永久傷視力
全台53萬人陷黃斑部病變危機 醫籲看東西「變形、扭曲、黑影」快就醫

全台53萬人陷黃斑部病變危機 醫籲看東西「變形、扭曲、黑影」快就醫
抗藍光眼鏡、葉黃素護眼？醫揭迷思：做好1件事更重要

抗藍光眼鏡、葉黃素護眼？醫揭迷思：做好1件事更重要

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子