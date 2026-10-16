紀文禮 成人與兒童眼科　全方位守護社區視力健康

紀文禮醫師提供成人及兒童眼科診療、視力矯正評估等服務，協助民眾關注日常視力健康。

AI摘要 文章摘要整理： 紀文禮醫師以成人與兒童眼科為主，強調定期檢查的重要性，並提供白內障、青光眼、近視矯正等多元診療服務，守護社區視力健康。

隨著數位科技普及，手機、平板電腦及其他電子設備已成為日常生活的一部分，視力保健更顯重要。紐約眼科醫師紀文禮（Willy Ky, MD, FACS）長期投入成人及兒童眼科診療，提供涵蓋常見眼疾檢查、視力矯正評估及眼科手術等多方面服務，並提醒民眾應建立定期檢查眼睛的習慣，及早瞭解自身視力狀況。

紀文禮醫師是經美國眼科專科委員會認證的眼科醫師，專長涵蓋成人及兒童眼科。他畢業於西奈山伊坎醫學院，取得醫學博士學位，並於紐約大學 醫學院完成眼科住院醫師訓練，曾任首席住院醫師，其後在華盛頓大學醫學院進修兒童眼科及斜視專科。此外，紀醫師亦取得紐約大學Stern商學院工商管理碩士學位，曾參與兒童眼部創傷團隊及醫學教學工作，並擔任眼科助理教授。他是美國眼科學會、美國白內障及屈光手術學會等專業組織的成員，擁有逾20年臨床經驗，專精白內障手術、近視及散光矯正（包括LASIK、PRK、EVO ICL），以及角膜移植等眼科治療。紀醫師提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，定期全面檢查，可避免白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病延誤就醫；若未及時治療，可能造成不必要的視力受損，甚至失明。紀醫師使用最先進的數位技術，可以檢查、診斷幾乎所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可在專業領域為病人提供參考。

紀醫師提醒：成人常見的眼科問題包括白內障、青光眼、乾眼症、角膜疾病，以及與糖尿病、高血壓相關的眼部病變。部分眼疾在早期未必會出現明顯症狀，因此不能單憑視力是否清晰，判斷眼睛是否健康。而兒童的視力發展與學習、閱讀及日常活動息息相關。弱視、斜視及屈光不正等問題，可能在成長階段影響視覺功能，許多視力不佳或減弱的情況皆需要及早發現及持續追蹤。

診所服務項目：成人及兒童眼科、白內障、青光眼、乾眼症、近視與散光矯正、角膜塑形鏡等；診所醫療人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受多種保險，無保險者另有優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。