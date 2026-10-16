康州2026秋季大型拍賣登場中國古董、Shaker家具與美國收藏精品齊聚

Nadeau’s Auction Gallery秋季大型拍賣部分拍品，歡迎各地藏家上網瀏覽及競標

AI摘要 文章摘要整理： 康州Windsor的Nadeau’s Auction Gallery將於10月24日舉辦秋季大型拍賣，集結中國藝術品、Shaker家具與美國文物等逾500件拍品，並開放線上參與。

康乃狄克州 Windsor知名拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery 將於10月24日（星期六）上午10時舉行「2026 Major Fall Chinese, Shaker and Americana Auction」秋季大型拍賣會，匯聚中國藝術品、Shaker家具、美國文物及各類藝術與收藏精品，預料將吸引來自美國各地及海外的收藏家關注。

Nadeau’s Auction Gallery位於康州Windsor，是新英格蘭 地區具有代表性的藝術品與古董拍賣行之一，長期舉辦藝術、古董、家具、珠寶及收藏品拍賣。拍賣行表示，每年舉辦超過20場拍賣活動，每場平均逾500件拍品，並提供現場、電話、委託及線上等多種競標方式。

此次秋季大型拍賣主題涵蓋中國藝術品、Shaker（震顫派）家具及美國文物（Americana）三大收藏領域。其中，中國藝術品一直是Nadeau’s拍賣的重要項目；Shaker家具則以簡潔實用、講究工藝及設計而受到家具收藏家及設計愛好者青睞。Americana則包括美國歷史文物、家具、裝飾藝術及民間藝術等不同類型的收藏。

Nadeau’s表示，拍賣會除了歡迎收藏家親臨現場參與，也提供線上競標服務，讓無法前往康州的買家可以透過網路參與。官方拍賣平台目前已開放登記及查看完整拍賣目錄，線上目錄共收錄逾500件拍品。

拍賣日期：10月24日（星期六）時間：上午10時（美東時間）

地點：Nadeau’s Auction Gallery，25 Meadow Road, Windsor, CT 06095

電話：860-246-2444電郵：[email protected]

Nadeau’s Auction Gallery官方網站及拍賣平台均提供此次秋季拍賣的最新資訊。

官方網站：www.NadeausAuction.com