Diamond牛先生深耕紐約房市10/18起《世界週刊》系列專欄 敬請期待

Diamond Niu 牛先生憑藉法律、金融及房地產三方面的學養和經驗，為客戶提供專業、穩健且長期的服務。

AI摘要 文章摘要整理： Diamond牛先生10月18日起將在《世界週刊》推出12期專欄，從實務與職業素養切入，分享紐約房市服務經驗，並涵蓋曼哈頓、長島及跨州置業等多元業務。

在紐約房地產 市場，一筆交易往往不只是買賣房屋，更牽涉家庭生活、子女教育、移民 安居及資產配置。如何在複雜的市場環境中，為客戶提供專業、穩健且長期的服務，成為房地產從業者的重要課題。

深耕紐約房地產市場的Diamond牛先生，將於10月18日起，在《世界週刊》推出「一個紐約地產經紀的自我修養」系列專欄，每週日連載，共12期。內容將從房地產第一線實務出發，分享他多年從業經驗及對紐約房市、客戶服務與職業素養的觀察。

12期專欄並非單純介紹房價及市場行情，而是從「人」的角度談房地產工作。第一期主題為「相信——先成為一個值得被選擇的人」，之後依序探討「專業、傾聽、選擇、誠實、堅持、解決問題、合作、談判、責任、邊界及信任」，最後以「讓下一次選擇仍然有理由」作為第十二期主題。

祖籍山東的牛先生，擁有法學及經濟學碩士學位，來美前曾任職於北京央企金融集團。移居紐約後，他先後從事旅遊及房地產行業，並將法律、金融與房地產實務經驗結合，逐步形成自己的專業服務模式。

進入房地產行業第一年，牛先生即取得千萬美元級業績，在近千人的地產公司中位列業績前10名，並入選Diamond Club。憑藉法律、金融及房地產三方面的經驗，他在服務客戶時，除關注房屋價格及地段，也重視交易風險、資金安排及長期持有等因素。

目前，牛先生主要服務曼哈頓豪華公寓、Co-op、長島住宅及學區房，以及商業地產。曼哈頓方面，他擁有多套豪華Condo成功交易經驗，熟悉不同區域的居住環境、通勤、教育及投資特點；Co-op方面，則累積多次成功申請經驗，協助客戶準備資料及掌握相關程序。

長島市場包括Great Neck、Jericho、Roslyn及石溪大學周邊等區域。對買家而言，他重視房屋、學區、社區及市場價格的綜合分析；對賣家則著重市場定位、前期調研、價格策略及交易效率。

商業地產同樣是牛先生的重要業務領域。近年中國餐飲及消費品牌進入紐約市場，他曾協助多個中國知名餐飲品牌在曼哈頓選址，並提供商業租賃及買賣服務。

此外，他的服務範圍亦延伸至新澤西及佛羅里達，包括Jersey City、Hoboken、Miami及Tampa等市場，為有跨州置業需求的客戶提供市場比較及資產配置方面的協助。

多年來，牛先生服務企業家、企業高管、高淨值家庭、EB-1及EB-5新移民，以及紐約大學、哥倫比亞大學等高校留學生家庭。服務內容除了買房、賣房及租賃，也延伸至社區選擇、子女教育、貸款資源及入住後的生活銜接。

「真正的服務，從成交之後才開始。」牛先生認為，房地產經紀人的工作不應隨著簽約或交屋結束。房屋出租、租客溝通、日常管理，以及傢俱安裝、搬運、窗簾更換和維修等問題，都是業主持有房產後可能面對的實際需求。

此次推出「一個紐約地產經紀的自我修養」專欄，也是他對多年工作經驗的一次整理。他表示，在紐約做地產，接觸的是房子，面對的卻是人。一筆交易可能關係一個家庭未來數年的生活，也可能承載父母對子女的期待、移民對新生活的想像，或投資者多年累積的財富。

從「相信」到「信任」，12期專欄將分享一名紐約地產經紀人在專業、責任與人際關係上的思考，也讓讀者從另一個角度瞭解紐約房地產市場。

10月18日起，《世界週刊》每週日連載「一個紐約地產經紀的自我修養」，共12期。

Diamond Niu 牛先生 (嘉實地產)

紐約住宅｜曼哈頓豪華公寓｜長島學區房｜商業地產｜跨州置業

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