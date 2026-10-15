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四海劇社第五十七劇季隆重呈獻《瘋佬正傳》

紐約訊
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四海劇社第五十七劇季隆重呈獻《瘋佬正傳》十月下旬一連七場。
四海劇社第五十七劇季隆重呈獻《瘋佬正傳》十月下旬一連七場。

AI摘要

文章摘要整理：

四海劇社第五十七劇季將於10月24日起在亨利街藝術中心公演《瘋佬正傳》，以精神病院為背景，透過反叛主角與病友命運，探討自由、壓迫與制度。

四海劇社將於10月24日起一連七場，於曼哈頓下城亨利街藝術中心公演第五十七劇季重頭作品《瘋佬正傳》。此劇為韓綽桐繼《罪該萬死》後的最新導演作品，由劇團成員盧德和、陸瑞龍、伍佩儀、梁文安、盧元龍、陳敏瑜、黃敏慧、李展鵬、盧詠珊、蕭鳳翔、劉啟明、何善影、馮英杰聯合演出。

精神病院，聽起來是一個讓人遠離煩囂、靜心休養的地方——但在這高牆之內，真正的瘋狂，究竟是病人，還是這個制度本身？劇中主角吳家駒是一個精力充沛、天不怕地不怕的男人，他踏入了這間由護士長鐵腕管治的病房。規矩、服從、噤聲——這裡的一切，都是馴服人心的枷鎖。

然而這個人偏偏不肯就範。他天性反叛，喚醒了一群早已忘記自己是誰的病友，讓他們重新感受久違的生命力與尊嚴。當一個人膽敢撼動整個制度，制度必定會全力反撲。自由從來不是免費的。《瘋佬正傳》講述的是自由與壓迫、反抗與犧牲的故事，叩問觀眾：在一個要求絕對服從的世界裡，仍然想保持自我，究竟需要多大的勇氣？

本劇導演韓綽桐表示，繼上齣《罪該萬死》後，她更確信舞台劇的意義不止於提供娛樂，而是希望能與觀眾對話、引發演後仍縈繞心頭的反思。她選擇劇本時，重視能否觸動人心、讓觀眾在角色身上看見自己，或平日不願面對的一面。《瘋佬正傳》正因透過人物命運帶出人性複雜與社會現象而深深吸引她。她希望觀眾能在笑與淚、人性與現實之間找到屬於自己的感受，並相信只要一齣戲能讓人停下反思，舞台便已有其存在價值。

四海劇社成立於1970年，初以華埠天主堂為基地，為僑社提供康樂活動，並藉中國傳統藝術促進中西文化的交流與溝通。劇社由紐約州政府和市政府資助，現為全美最大的華裔劇團。四海劇社每年在華埠鄰近的劇院舉行兩至三次公演，五十六年來從未間斷，曾演出超過一百五十齣作品，包括外國名劇、中國經典作品及現代創作。

《瘋佬正傳》演出日期及時間：

*10月24日（星期六）下午3時、晚上7時

*10月25日（星期日）下午3時

*10月30日（星期五）晚上8時

*10月31日（星期六）下午3時、晚上7時

*11月1日（星期日）下午3時

本劇將以粵語演出，附中英文字幕；該劇全長約120分鐘，並設有中場休息；遲到觀眾須待適當時候方可進場。票價$25（現場購票）/$20（預購）/$12（長者優惠）；購票網頁：fourseasplayers.org，購票及節目查詢：(718)831-1998。演出地點：紐約華埠亨利街藝術中心（格蘭街466號）。

精華 FAQ

  • 《瘋佬正傳》將於10月24日起一連7場，在曼哈頓下城紐約華埠的亨利街藝術中心公演，屬四海劇社第五十七劇季的重頭作品。

  • 本劇由韓綽桐執導，她繼《罪該萬死》後再度推出新作；演員則由盧德和、陸瑞龍、伍佩儀等多位劇團成員聯合演出，陣容相當完整。

  • 劇作以精神病院為舞台，藉主角挑戰權威、喚醒病友尊嚴的過程，探討自由與壓迫、反抗與犧牲，也呼應導演所重視的舞台反思價值。

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