臻美自然 煥耀天生 霖懿開創天然抗衰新維度

霖懿開業一週年慶典。

後疫情 時代，健康與美麗的定義正被重新書寫。深耕紐約逾三十載的中醫針灸世家，近日推出全新力作 —— Innate Beauty Concepts 霖懿，以「天然抗衰、由內而外」為核心，為都會區重視形象與養生的族群，提供一條回歸本真的煥活路徑。

品牌創立於2024年，提出極具前瞻性的整合美學觀：融合韓國頂級頭皮診療體系與中華美容針灸精髓，並導入尖端AI頭皮檢測技術，實現精準評估與客製化調理。創辦人表示，家族在紐約經營針灸診所超過三十年，深刻觀察到消費者不再滿足於表層修飾，而是追求根源性的健康。霖懿正是基於此一轉變而誕生。

「Innate Beauty Concepts 深信真正的光彩源於內在，只待喚醒，無需雕琢。」品牌理念強調，青春的延續始於根本健康，而根本健康，始於頭皮。頭皮雖為人體第二薄的肌膚，卻主導氣血循環與毛囊活力。團隊憑藉深厚的中醫底蘊，結合韓式頭皮管理的淨化、滋養與賦活科技，引導顧客擺脫被動維持容貌的焦慮，邁向身心合一的和諧狀態。

據悉，霖懿並非傳統定義的美容機構，而是定位為顧客抗衰旅程的專屬夥伴。從體質辨識、經絡疏導到頭皮微生態重建，每個環節皆著重自然療法與科技賦能的協同作用，協助顧客重拾自信，綻放與生俱來的光采。

為慶賀新店啟幕，霖懿現推出限時尊享禮遇：$2,180 頭皮護理尊享套組。

原套組涵蓋10次專業護理，包括5次淨化與滋養護理（Purify & Nourish Scalp Treatment）及5次煥活抗衰護理（Revive & Renew Scalp Treatment）。活動期間，以相同價格可額外獲贈4次療程，即上述兩項護理各加贈2次，總次數由10次提升至14次，等同多享四成服務，以更完整的療程呵護頭皮，令秀髮重現豐盈活力。

業者指出，健康的頭皮是強韌髮絲與年輕容顏的基石，此次方案旨在讓更多顧客透過系統性療程，體驗東方智慧與當代科技交融的抗衰實效。

上述優惠至2026年11月15日截止，名額有限，敬請預約洽詢。

網址： innatebeautynyc.com

地址： 241-15 Northern Blvd Space B, Flushing, NY 11362

電話： (929) 381-1888