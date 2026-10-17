我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

「美麗傳奇」10月紐約分享音樂與生命故事

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
TVB電視廣播有限公司演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷...
TVB電視廣播有限公司演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及「永恆」樂隊多位香港音樂人，透過音樂、生命故事及現場

AI摘要

文章摘要整理：

「真光傳城」10月在紐約續辦多場活動，香港藝人團隊「美麗傳奇」將以粵語音樂與生命故事分享信仰；亞東劇團亦將接力演出，推動社區連結。

「真光傳城」60場佈道行動秋季精彩延續。繼9月台灣歐讚音樂及張伯笠牧師系列聚會後，10月將迎來香港演藝及音樂團隊「美麗傳奇」。TVB著名演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及 ETERNITY 樂隊多位歌手，於10月23日至25日來到大紐約，以歌聲及真實生命故事與觀眾見面。

張彥博領銜　香港音樂人以歌聲分享生命

對不少香港觀眾而言，張彥博是一張熟悉的面孔。身兼TVB演員及創作歌手的他，多年來活躍於電視及音樂領域。這次來到紐約，他將聯同陳芷盈，以及 ETERNITY 樂隊黎嘉俊、劉港源、林綺玲、陳晉軒等香港音樂人，帶來一連串精彩演出。

主辦方表示，參與演出的藝人除了獻唱，也會分享自己在人生不同階段所經歷的高低起伏、人生轉折及重新出發的故事，讓觀眾認識舞台以外的真實一面，並思考信仰如何在人生不同階段帶來力量與盼望。

「美麗傳奇」聚會以粵語進行，歡迎不同語言及信仰背景的朋友參加。團隊希望以音樂為橋樑，拉近彼此距離。

亞東劇團10月25日接力登場

除了音樂，「真光傳城」10月亦將帶來戲劇演出。亞東劇團將於10月25日接力登場，透過貼近生活的舞台故事，帶領觀眾思考家庭關係、信仰與人生方向。

從音樂到戲劇，「真光傳城」希望透過不同藝術形式走近社區，讓生命與信仰的對話以更自然、貼近生活的方式與大眾連結。

「真光傳城」讓希望走進城市

「真光傳城」60場佈道行動由基督教角聲佈道團主辦，聯同多間華人教會，自年初起在紐約、新澤西及康州不同社區陸續舉行。透過音樂、戲劇、生命故事及信息分享等多元形式，活動連結不同教會、團隊與社區，把關懷與盼望帶到更多人當中。

對大紐約華人社區而言，香港藝人及音樂團隊來紐演出，不僅帶來接觸香港流行文化及粵語音樂的機會，也希望透過音樂與生命故事，以更生活化的方式接觸社區不同階層人士。

以「讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，「真光傳城」盼望跨越地域、文化與世代，走近社區、連結人群。10月「美麗傳奇」及亞東劇團的演出後，行動仍將繼續，接下來會有更多聚會及活動陸續舉行。最新場次、時間、地點及活動資訊，可留意 ny.cchc.org/2026Rally。

精華 FAQ

  • 演出安排在10月23日至25日於大紐約舉行，由TVB演員兼創作歌手張彥博領銜，聯同陳芷盈及ETERNITY樂隊多位成員共同登場。

  • 藝人不只獻唱，還會分享人生中的高低起伏、轉折與重新出發經歷，讓觀眾看見舞台外的真實一面，並思考信仰如何帶來力量與盼望。

  • 「真光傳城」是由基督教角聲佈道團主辦的60場佈道行動，結合音樂、戲劇與見證，後續還有亞東劇團10月25日接力演出及更多場次。

香港

上一則

紐約大學互動科技藝術展 18日布碌崙開幕

下一則

皇后區輸電工程 劉醇逸促交代路線規畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡

「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡
華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱

華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱
10/24橙縣藝術團 梁華獨唱音樂會

10/24橙縣藝術團 梁華獨唱音樂會
師大大師藝術節法拉盛登場 歌劇、弦樂齊聚

師大大師藝術節法拉盛登場 歌劇、弦樂齊聚

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我