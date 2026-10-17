「美麗傳奇」10月紐約分享音樂與生命故事

TVB電視廣播有限公司演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及「永恆」樂隊多位香港音樂人，透過音樂、生命故事及現場

AI摘要 文章摘要整理： 「真光傳城」10月在紐約續辦多場活動，香港藝人團隊「美麗傳奇」將以粵語音樂與生命故事分享信仰；亞東劇團亦將接力演出，推動社區連結。

「真光傳城」60場佈道行動秋季精彩延續。繼9月台灣歐讚音樂及張伯笠牧師系列聚會後，10月將迎來香港 演藝及音樂團隊「美麗傳奇」。TVB著名演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及 ETERNITY 樂隊多位歌手，於10月23日至25日來到大紐約，以歌聲及真實生命故事與觀眾見面。

張彥博領銜 香港音樂人以歌聲分享生命

對不少香港觀眾而言，張彥博是一張熟悉的面孔。身兼TVB演員及創作歌手的他，多年來活躍於電視及音樂領域。這次來到紐約，他將聯同陳芷盈，以及 ETERNITY 樂隊黎嘉俊、劉港源、林綺玲、陳晉軒等香港音樂人，帶來一連串精彩演出。

主辦方表示，參與演出的藝人除了獻唱，也會分享自己在人生不同階段所經歷的高低起伏、人生轉折及重新出發的故事，讓觀眾認識舞台以外的真實一面，並思考信仰如何在人生不同階段帶來力量與盼望。

「美麗傳奇」聚會以粵語進行，歡迎不同語言及信仰背景的朋友參加。團隊希望以音樂為橋樑，拉近彼此距離。

亞東劇團10月25日接力登場

除了音樂，「真光傳城」10月亦將帶來戲劇演出。亞東劇團將於10月25日接力登場，透過貼近生活的舞台故事，帶領觀眾思考家庭關係、信仰與人生方向。

從音樂到戲劇，「真光傳城」希望透過不同藝術形式走近社區，讓生命與信仰的對話以更自然、貼近生活的方式與大眾連結。

「真光傳城」讓希望走進城市

「真光傳城」60場佈道行動由基督教角聲佈道團主辦，聯同多間華人教會，自年初起在紐約、新澤西及康州不同社區陸續舉行。透過音樂、戲劇、生命故事及信息分享等多元形式，活動連結不同教會、團隊與社區，把關懷與盼望帶到更多人當中。

對大紐約華人社區而言，香港藝人及音樂團隊來紐演出，不僅帶來接觸香港流行文化及粵語音樂的機會，也希望透過音樂與生命故事，以更生活化的方式接觸社區不同階層人士。

以「讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，「真光傳城」盼望跨越地域、文化與世代，走近社區、連結人群。10月「美麗傳奇」及亞東劇團的演出後，行動仍將繼續，接下來會有更多聚會及活動陸續舉行。最新場次、時間、地點及活動資訊，可留意 ny.cchc.org/2026Rally。