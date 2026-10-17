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愛法律師事務所 專業法律服務守護華人社區

紐約訊
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愛法律師事務所（Alpha Law, LLC）由吳聖洋律師（中）主理，並同齊子嫺...
愛法律師事務所（Alpha Law, LLC）由吳聖洋律師（中）主理，並同齊子嫺律師（左一）及李麗娜律師（右一）帶領二十多位律師及專業人員組成團隊，致力為華人社區提供一站式法律服務。

AI摘要

文章摘要整理：

愛法律師事務所由華裔律師領軍，為紐約及全美華人提供移民、傷害、房地產與商業等法律支援，並以多語服務和社區教育守護權益。

扎根紐約多年的愛法律師事務所（Alpha Law, LLC），致力為華人社區提供專業法律服務，透過多元法律支援，協助民眾保障自身權益，安心在美國生活、工作與發展。

愛法律師事務所由第二代華裔律師創辦，深刻了解華人移民在美國生活所面對的法律挑戰。事務所現由吳聖洋律師主理，並由齊子嫺律師及李麗娜律師領銜，帶領二十多位律師及專業人員組成服務團隊，涵蓋移民、人身傷害、房地產、商業法律、民事及刑事訴訟等領域。

事務所表示，不少華人在尋求法律協助時，面對語言溝通障礙，也不熟悉美國法律制度及程序。因此，團隊秉持「專業、誠信、透明」的服務理念，提供中英文及多語言服務，耐心向客戶解釋案件程序與法律權益，協助他們作出合適決定。

愛法律師事務所提供多元法律服務，涵蓋移民身分規劃、家庭團聚、置業安家、創業經營及財富傳承等需求。律師團隊重視與客戶建立互信關係，並根據每宗個案的具體情況，提供適切的法律建議與方案。

在人身傷害案件方面，事務所處理各類交通事故、工傷、滑倒跌傷及其他因他人疏忽引起的人身傷害案件，協助受害人依法爭取合理賠償，包括醫療費用、收入損失及其他相關損害賠償。為減輕客戶的經濟負擔，事務所採用「不獲賠償，分文不收」的收費模式，讓有需要人士能夠尋求法律協助。

移民法律亦是事務所的重要服務範疇，包括親屬移民、各類工作及投資簽證、身分調整、政治庇護、U簽證及其他移民案件。律師團隊會根據客戶背景及適用法規，協助分析申請資格、準備文件及跟進申請程序。

隨著華人創業及置業需求增加，事務所亦提供房地產及商業法律服務，包括住宅及商業物業買賣、產權轉讓、租約審閱、房東與房客糾紛、公司成立、商業合約及商業訴訟等。此外，出庭律師團隊亦處理民事及刑事案件，包括商業合同糾紛、刑事辯護及移民遞解上庭等法律程序。

除了法律服務，愛法律師事務所亦積極參與華人社區活動，透過法律講座、教育分享及社區合作，協助居民提升法律知識與風險意識，鼓勵民眾在遇到法律問題時及早尋求專業協助，以保障自身權益。

展望未來，愛法律師事務所表示，將繼續秉持專業、誠信及以客為本的服務精神，為華人社區提供法律支援。事務所位於法拉盛37-12 Prince Street（王子街）11A室，服務對象遍及紐約及全美各地華人社區。辦公時間為星期一至星期五上午9時30分至下午6時，週末及非辦公時間亦提供預約服務。

精華 FAQ

  • 事務所主要服務紐約及全美各地華人社區，特別協助在美生活、工作與發展的移民與家庭，透過專業法律支援，幫助客戶了解制度、保護權益並作出合適決定。

  • 服務範圍包括移民身分規劃、親屬移民、簽證、政治庇護、人身傷害、房地產、商業法律，以及民事和刑事訴訟，能因應個案提供對應方案。

  • 團隊提供中英文及多語言服務，並以專業、誠信、透明為原則，耐心解釋案件程序與法律權益，另透過講座與社區合作提升居民法律知識。

移民 華裔

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