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醫保費用又要漲？ 2027紅藍卡講座助耆老掌握最新變化

紐約訊
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「2027紅藍卡講座—幫您瞭解如何充分享受應得福利」，將於10月23日在紐約中華...
「2027紅藍卡講座—幫您瞭解如何充分享受應得福利」，將於10月23日在紐約中華公所舉行，切勿錯過了解2027年紅藍卡相關變化及多項政府福利計劃，從速掃瞄二維碼QR code報名參加。

面對醫療保險費用及福利政策的變化，紅藍卡（Medicare）受益人該如何選擇適合自己的醫療保險計劃，又有哪些政府補助可以幫助減輕醫療及處方藥負擔？ 由星島日報主辦、第一保健贊助的“2027紅藍卡講座—幫您瞭解如何充分享受應得福利”，將於10月23日邀請前社會安全局社區聯絡員黃玉霞擔任主講人，為社區民眾詳細介紹2027年紅藍卡相關變化及多項政府福利計劃。

本次講座內容涵蓋紅藍卡基本知識、政府補助計劃，以及如何在年度開放投保期（AEP）選擇適合自己的保險計劃等實用資訊。 講座將從傳統紅藍卡（Original Medicare）與紅藍卡優勢計劃（Medicare Advantage）入手，介紹Part A住院保險、Part B醫療保險、Part C紅藍卡優勢計劃以及Part D處方藥保險。

針對耆老普遍關注的醫療費用問題，黃玉霞還將重點介紹多項政府補助，包括紅藍卡費用減免計劃（Medicare Savings Programs，MSP）、處方藥額外補助（Extra Help）、紐約州耆老處方藥保險計劃（EPIC）、白卡超額收入計劃（Medicaid Spenddown Program）以及白卡聯合收入信託（Medicaid Pooled Income Trust），幫助民眾進一步認識自己可能符合資格的福利項目。

其中，紅藍卡費用減免計劃可幫助符合條件的受益人支付部分紅藍卡費用，並可讓符合資格者獲得處方藥額外補助; Extra Help主要幫助收入和資源有限的受益人減輕紅藍卡處方藥費用。

講座還將介紹紐約州EPIC計劃。 該計劃面向符合資格的65歲及以上紐約州居民，並與Medicare Part D配合，幫助降低處方藥費用。 對於收入超過一般白卡資格標準、但醫療費用較高的民眾，講座也將解釋白卡超額收入計劃和白卡聯合收入信託的基本概念，以及符合條件的人士如何利用醫療費用達到相關要求，從而取得白卡保障。

講座也將幫助參加者瞭解在10月15日至12月7日紅藍卡年度開放投保期（AEP）這一時期可以進行哪些保險調整，包括在紅藍卡優勢計劃之間轉換、從傳統紅藍卡轉至優勢計劃，或退出優勢計劃返回傳統紅藍卡，以及加入、轉換或退出紅藍卡處方藥保險等。

此次講座希望通過中文講解，將較為複雜的紅藍卡及政府補助資訊以更容易理解的方式帶給社區民眾，讓耆老及家屬在年度開放投保期期間，更充分地瞭解自身醫療需求、保險選擇及可能享有的政府福利。

“2027紅藍卡講座” 將於10月23日（星期五）下午1時，在紐約中華公所（華埠勿街62號/Mott St）舉行。活動免費參加，並設現場抽獎。 報名及查詢請致電929-219-6050。

「2027紅藍卡講座—幫您瞭解如何充分享受應得福利」，將於10月23日在紐約中華...
「2027紅藍卡講座—幫您瞭解如何充分享受應得福利」，將於10月23日在紐約中華公所舉行，切勿錯過了解2027年紅藍卡相關變化及多項政府福利計劃，從速掃瞄二維碼QR code報名參加。

精華 FAQ

  • 講座將於10月23日星期五下午1時舉行，地點在紐約中華公所，地址為華埠勿街62號。活動免費參加，並設有現場抽獎，民眾可致電929-219-6050報名查詢。

  • 內容涵蓋Original Medicare與Medicare Advantage的差異，並介紹Part A、Part B、Part C及Part D的基本功能，讓參加者在AEP期間更清楚如何依醫療需求選擇計劃。

  • 重點包括Medicare Savings Programs、Extra Help、紐約州EPIC，以及白卡超額收入計劃和白卡聯合收入信託，協助符合資格者減少紅藍卡與處方藥支出。

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