101歲還能猜謎奪冠 醫生：這5個習慣值得堅持

家庭醫生、紐約百康仁德陳治年醫生(左二)和醫療團隊到廖步奇（中紅衣）家中，為他慶祝101歲生日。

家住紐約曼哈頓華埠的廖步奇今年101歲了。雖然聽力下降，走路需要助步器，但他依然思路清晰。「每年公寓樓裡辦猜燈謎活動，別人都猜不中，最後都是我父親奪冠。」 說起父親廖步奇，兒子廖華文驕傲地分享了這個故事。

吃得下、走得動、腦子清楚，很多事情還能自己做—這樣的晚年，是不少華人家庭對「長壽」的期待。9月11日，在廖先生101歲生日之際，他的家庭醫生、紐約百康仁德（Rendr）陳治年醫生（Henry Chen, MD）和醫療團隊來到家中，為他慶祝生日。

長壽「秘訣」，藏在生活小事裡；活到101歲，到底有什麼秘訣？

陳治年醫生表示，長壽受到遺傳、生活環境等多種因素影響，並不存在一套人人適用的「長壽公式」。但廖先生幾十年保持的一些生活習慣，值得大家參考。

* 吃得均衡，睡得規律

廖先生不挑食，也注意蛋白質攝入。作為廣東人，他喜歡煲湯，雞、鴨、瘦肉都是湯裡的常客。沒有特別的「養生菜單」，一日三餐吃得均衡、規律，就是他的日常。他的睡眠也很好，每天至少保證8小時。

* 上了年紀，也不能總坐著

日常穿衣、洗澡、簡單的家務，只要自己能做，廖先生就儘量自己完成。平時，他推著助步器在家裡和公寓走廊走一走。按照陳治年醫生的建議，他還會踮踮腳，做一些適合自己的簡單肌肉訓練。

* 每天看報，大腦「在線」

年輕時，廖先生上過私塾，後來在中國從事銀行財會工作。如今，他仍然每天看報紙、關注社區新聞。到了公寓一年一度的猜燈謎活動，這位百歲老人依然能「拔得頭籌」。家裡孫輩也陸續考入史岱文森高中（Stuyvesant High School）等紐約知名高中。說起一家人愛讀書、愛學習，兒子廖華文笑稱，自己有個「學霸家庭」。

* 心平氣和，不愛操心

廖先生有四個兒子、一個女兒。子女多，按理說要操心的事情不少，但老人常說：「兒孫自有兒孫福。」他的家裡還掛著一幅《莫生氣》。少為瑣事煩心，也成了他的生活態度。

耆老除了保持良好的生活習慣，進入高齡後，不間斷地管理慢性病同樣重要。但老人年紀越大，出門看病越不方便。

廖先生患有高血壓、腎病等慢性疾病。過去每次去診所，往往需要兩名家人陪同。出門、坐車、找車位、候診，再回到家，一趟就是4到5個小時。在2018年，經朋友推薦，家人找到了陳治年醫生，請他做廖先生的家庭醫生，並提供上門看診、慢病管理不間斷醫療服務。

除了常規的身體檢查和疫苗接種，陳治年醫生也會觀察老人的居住環境、身體狀態，與家人詳細溝通用藥、飲食和運動，持續管理慢性疾病。

2020年，當時95歲的廖先生還特意寫下一首詩送給陳治年醫生：健康無價寶，福祿壽全，兒孫幸福。年代有華佗，神醫再現，杏林歡迎。

101歲生日慶祝結束後，廖先生推著助步器，堅持把陳治年醫生送到電梯口。這段不長的路，也是他每天的鍛鍊。到了101歲，依然能自己穿衣、走路、讀報、猜燈謎。對許多家庭來說，這或許比單純的「長壽」更讓人羨慕。而廖先生的百歲生活，也沒有什麼「秘方」：好好吃飯、保持活動、常動腦、少操心，再把慢性病管理好。都是普通的小事，卻陪著他走過了一個世紀。

陳治年醫生（Henry Chen, MD）可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。

布碌崙診所﹕757 60th St, 1st FL, Brooklyn, NY 11220，預約電話：(718)567-8899。

華埠診所﹕128 Mott St, STE 308, New York, NY 10013，預約電話﹕(212)966-9889。

史丹頓島診所：2455 Hylan Blvd, Staten Island, NY 10306，預約電話：(718)362-6880。