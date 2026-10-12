10月12日（週一）:

●基礎電腦課程（適合所有年齡層）

Basic Computer Class (All Ages)

10/12,12:00pm - 1:00pm

Location: 121-23 14 Ave, College Point

10月13日（週二）:

太極拳課程（Pin Pin Su 指導）

Tai Chi with Pin Pin Su

10/13 10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: The High Line West 12th Street

10月14日（週三）

●踏板有氧運動

Step Aerobics

10/14, 11:00 a.m.–12:00 p.m.

Location:1501 Jerome Ave Bronx

10月15日（週四）

●賓果遊戲

Bingo!

10/15,3:30pm - 4:30pm

Location: 312 Beach 54 St, Arverne

10月16日（週五）

●燭光鬼魂之旅

Candlelight Ghost Tours

10/16:6:30 p.m.–10:00 p.m.

Location:29 East 4th St Manhattan

10月17日（週六）

●AARP 智慧駕駛課程（教室課程）

AARP Smart Driver Classroom Course

10/17,10:00am - 5:00pm

Location: 134-26 225 St, Laurelton

10月18日（週日）:

●線上阿茲海默症支援小組（中文）

Virtual Alzheimer’s Support Group (in Mandarin Chinese)

10/18,2:00pm - 4:00pm

Location: Virtual