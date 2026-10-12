近期活動
10月12日（週一）:
●基礎電腦課程（適合所有年齡層）
Basic Computer Class (All Ages)
10/12,12:00pm - 1:00pm
Location: 121-23 14 Ave, College Point
10月13日（週二）:
太極拳課程（Pin Pin Su 指導）
Tai Chi with Pin Pin Su
10/13 10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: The High Line West 12th Street
10月14日（週三）
●踏板有氧運動
Step Aerobics
10/14, 11:00 a.m.–12:00 p.m.
Location:1501 Jerome Ave Bronx
10月15日（週四）
●賓果遊戲
Bingo!
10/15,3:30pm - 4:30pm
Location: 312 Beach 54 St, Arverne
10月16日（週五）
●燭光鬼魂之旅
Candlelight Ghost Tours
10/16:6:30 p.m.–10:00 p.m.
Location:29 East 4th St Manhattan
10月17日（週六）
●AARP 智慧駕駛課程（教室課程）
AARP Smart Driver Classroom Course
10/17,10:00am - 5:00pm
Location: 134-26 225 St, Laurelton
10月18日（週日）:
●線上阿茲海默症支援小組（中文）
Virtual Alzheimer’s Support Group (in Mandarin Chinese)
10/18,2:00pm - 4:00pm
Location: Virtual
公告內容包含基礎電腦課程、太極拳、踏板有氧、賓果遊戲、燭光鬼魂之旅、AARP 智慧駕駛課程，以及中文線上阿茲海默症支援小組，類型相當多元。 活動時間從10月12日的基礎電腦課程開始，最後延續到10月18日的線上阿茲海默症支援小組，整體涵蓋一整週的安排。 其中10月18日的Virtual Alzheimer’s Support Group 以中文進行，適合需要語言支持的參與者；此外公告也標示了各場次的網站來源，方便民眾進一步查詢。
精華 FAQ
公告內容包含基礎電腦課程、太極拳、踏板有氧、賓果遊戲、燭光鬼魂之旅、AARP 智慧駕駛課程，以及中文線上阿茲海默症支援小組，類型相當多元。
活動時間從10月12日的基礎電腦課程開始，最後延續到10月18日的線上阿茲海默症支援小組，整體涵蓋一整週的安排。
其中10月18日的Virtual Alzheimer’s Support Group 以中文進行，適合需要語言支持的參與者；此外公告也標示了各場次的網站來源，方便民眾進一步查詢。
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