冠洋銀行品牌慶典注入公益暖流 宣示紐約戰略升級 落實回饋社區承諾

亞裔顧問蒞臨餐會，與冠洋銀行OceanFirst Bank 高層合影。

冠洋銀行（OceanFirst Bank）日前於法拉盛 Broadway Station 分行舉行盛大慶祝儀式，正式宣告完成對法拉盛銀行（Flushing Bank）的收購案。此次整合象徵冠洋銀行在紐約市 場的營運邁入新里程碑，不僅強化了其金融版圖，更透過基金會挹注500萬美元，展現深耕紐約亞裔 市場與落實企業社會責任的決心。

活動由冠洋銀行高層、客戶、社區成員及地方領導人共同出席，該慶祝活動由冠洋銀行亞裔市場資深副總裁吳薛美嫦(Judy)主持，冠洋銀行執行長兼基金會主席克里斯‧馬赫（Chris Maher）親臨剪綵現場，與多位社區領袖及政要共同見證。馬赫於致詞時表示，此次斥資5.78億美元完成併購，是看好紐約市場的發展潛力；整合後銀行總資產已達230億美元。他強調，「我們的成功並非偶然，而是源於對人和社區的深耕」。馬赫接著解釋，他將冠洋銀行的獲利方程式歸納為一套簡單的邏輯：只要企業能善待客戶，並全心支持站在第一線的服務員工，就能建立起無法被取代的品牌信任度，這也是該行決定進軍紐約的核心關鍵，未來也將持續投入資源服務於亞裔社區。

在業務拓展之餘，冠洋銀行亦積極履行公益承諾。為了響應此次收購，冠洋銀行基金會特別撥款500萬美元股票，將關懷延伸至原法拉盛銀行的在地社區，馬赫指出，這份回饋初衷源自銀行上市之初，當時即將 10% 的股份作為基金會種子資金。 這份 1320 萬美元的啟動資金，在隨後的歲月中透過精確經營與股市成長，累計至今已投入 5300 萬美元於各類社區專案，展現了銀行與社區共榮共好的決心。

冠洋銀行基金會不僅在業務擴張上積極，更展現了深耕紐約的公益決心。基金會執行總監凱瑟琳‧杜蘭蒂（Katherine Durante）在剪綵儀式上宣布，首批獲選的52家在地機構將各獲得7,500美元的資助金，總額達數十萬美元，作為銀行在地紮根的重要起點。這些資助專注於推動社區健康、經濟穩定與青年發展等關鍵議題，特別的是，基金會採納了靈活的營運支持模式，讓獲助機構能將資源發揮在最迫切的需求上。杜蘭蒂強調，這不僅是資金的挹注，更象徵著冠洋銀行「志工服務與社區參與」的核心價值。明年春季，基金會將啟動下一波資助計畫，持續為在地機構提供實質助力。

出席儀式的紐約州參議員劉醇逸（John Liu）給予高度評價。他指出，法拉盛已發展為紐約市僅次於曼哈頓中城的金融重鎮，冠洋銀行的進駐不僅是該行業務的重要里程碑，也為法拉盛的金融服務產業注入了強大動力，期待未來雙方能建立更緊密的互利合作關係。

活動尾聲的餐敘與捐贈儀式，則將氣氛推向高潮。銀行高層於 DOCK3366餐廳與社區領袖深度互動，透過實際支持華策會（CPC）、亞洲人平等會（AAFE）及 YMCA 等在地公益指標機構，將企業承諾轉化為具體的社區助力。此次品牌慶祝活動不僅是冠洋銀行在紐約市場的重要里程碑，也彰顯了其對社區的長期承諾與對亞裔金融服務的重視，為未來在法拉盛及更廣區域的發展奠定了基礎。

法拉盛銀行正式邁入「冠洋銀行」時代，承諾為您帶來「服務升級、根基不變」的全新體驗。本次品牌整合，將心力投注於兩大重點：

1. 更貼心的金融服務：全數留任前線服務團隊，確保您熟悉的服務溫度不變。同時，各分行已換上中文招牌，並將於明年初開通粵普雙語客服，為華人客戶創造零隔閡的溝通環境。

2. 更給力的支持方案：針對移民商家，革新了小微貸款的評估標準，讓資金運用更靈活、審核更快速。

此外，冠洋銀行將持續履行在地承諾，設立500萬美元公益基金，並於10月正式開放申請，全力支持社區公益。我們期待以更穩健的資本基礎與更貼近在地的服務，成為您生活中最可靠的夥伴。

冠洋銀行OceanFirst Bank品牌升級盛典隆重登場，政商僑界領袖齊聚剪綵。

冠洋銀行OceanFirst Bank高層與團隊齊聚，展現全新品牌凝聚力。

紐約州參議員劉醇逸(左)讚許深耕精神，銀行承諾共創互利合作未來。