慶祝中華民國「雙十」國慶115周年民主人士聲討中共《民族團結進步促進法》

大會最後由中國民主黨全國委員會主席王軍濤博士作總結，民主政治不僅需要建立，更需要長期培育、維護及鞏固。

AI摘要 文章摘要整理： 紐約舉行的雙十國慶115周年座談會結合聲討中共民族政策，與會者從臺灣民主、西藏宗教文化、跨國鎮壓與法律責任等面向，批評《民族團結進步促進法》可能帶來的國際影響。

由《北京之春》雜誌社、中國民主團結聯盟、中國民主黨全國委員會共同主辦的「慶祝中華民國 『雙十』國慶115周年——聲討中共 實施《民族團結進步促進法》」大會，日前假紐約法拉盛 新木蘭二樓會議廳舉行。來自紐約僑學界、海外民運團體、人權組織、宗教界、法律界及新聞媒體的代表出席，活動並透過網路向全球直播。

本次大會以慶祝中華民國「雙十」國慶115周年及討論《民族團結進步促進法》為兩大主題，與會者圍繞中華民國歷史、臺灣民主、民族政策、宗教與文化權利、兩岸關係、跨國鎮壓及中國民主政治建設等議題交換意見。

大會由《北京之春》雜誌社社長于大海博士主持。《北京之春》榮譽主編胡平首先致辭並作主題演講，從中共民族政策及政治發展角度分析《民族團結進步促進法》的背景，以及相關政策可能產生的社會與國際影響。

律師高光俊在發言中談及臺灣政治、國民黨未來及其所承繼的中華民國歷史使命。他認為，國民黨與中華民國之間具有重要歷史聯繫，民主、法治與自由也是臺灣政治發展的重要基礎。高光俊指出，中共政治體制與臺灣政黨政治存在根本差異，臺灣可以存在不同政黨與政治立場，但民主制度本身應受到維護。

評論家陳破空則從中國近現代史、民族文化及政治制度變化談起，將1949年視為重要歷史分界。他認為，民族文化的多樣性應受到尊重，國家的穩定與發展不應建立在文化趨同或身份壓制之上，語言、傳統、歷史記憶及生活方式都應獲得基本保障。

尊者達賴喇嘛暨藏人行政中央駐北美辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措，從西藏近現代歷史談及藏人社會所面臨的政治、宗教及文化問題，並特別提到藏傳佛教、藏語教育、寺院體系及傳統生活方式。他表示，民族團結應建立在平等、尊嚴、宗教自由及文化自主的基礎上，而不應以文化同化取代民族多樣性。

獨立媒體人張傑認為，《民族團結進步促進法》具有鮮明的當代中國政治治理特徵，可能進一步加強國家對民族認同、文化表達及政治立場的管理。他同時談及臺灣面臨的政治與安全環境，認為在中美戰略競爭加劇的背景下，臺灣如何維護民主制度與自身安全，已成為重要國際議題。

獨立媒體人鄭旭光、中國民聯副主席呂京花、紀念胡耀邦趙紫陽基金會會長張艾枚等，也分別就兩岸關係、臺灣安全、民族政策及中國政治現實發表看法。

與會者並將討論焦點延伸至《民族團結進步促進法》涉及境外組織及個人的相關條款。博登出版社總裁榮偉認為，語言、宗教、歷史記憶及文化傳統是族群維持文化身份的重要基礎；磐石教會牧師邵俊則從宗教信仰、人權及臺灣民主角度發言，並帶領與會者祈禱。

《北京之春》記者吳平奇、中國民主黨全委會主席助理郝芳芳等，從宗教自由、語言教育、文化權利及國際人權標準等角度發言。著名律師葉寧、海外中國人權律師聯盟負責人吳紹平、中國民主黨全國聯合總部主席甯先華，則從法律及國際關係角度討論相關條款可能涉及的「域外管轄」問題。

中國民聯主席、中國民主黨全委會副主席陳立群重點談到《民族團結進步促進法》第63條。她認為，該條款涉及對境外組織和個人追究法律責任，具有域外延伸意味，可能引發國際社會對跨國鎮壓、司法主權及言論自由的進一步關注。

中國民聯副總幹事安強、中國民主黨全委會主席助理郝芳芳、楊羚等，也圍繞相關法律條款及境外人士權利問題進行討論。

薛偉則從美國自由女神像所象徵的自由、接納與人道精神談到移民及庇護問題。他認為，美國在處理相關問題時，應兼顧法律秩序與基本人權。

自由討論環節中，中國民主黨成員彭晨宇、許建康、魏史傑等先後發言，結合自身經歷，就臺灣民主、中國政治轉型、民族宗教問題及海外中國民主運動等議題分享看法。

大會最後由中國民主黨全國委員會主席王軍濤博士作總結。他回顧從晚清帝制到中華民國共和制度的歷史轉型，並談到臺灣解除戒嚴、開放黨禁報禁、總統直選及政黨輪替等民主化進程。

王軍濤並以阿富汗民主建設為例指出，民主制度建立後仍需要法治、公民文化、社會共識及政治制衡等條件加以維護。

會議詳細內容請上北京之春官方網址：http://beijingspring.com/

手機版網址：北京之春网刊手机版