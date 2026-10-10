金秋最燃濱海盛宴紐約長島生蠔節下週末震撼回歸

下週末，請帶上家人與好友，參加長島的生蠔節！享受收穫季節的長島北岸。

AI摘要 文章摘要整理： 美東最大濱海盛會長島生蠔節將於10/17至10/18在紐約蠔灣登場，結合海鮮饗宴、比賽、文創、遊樂設施與慈善回饋，適合全家同遊。

紐約進入金風送爽季節，正是品嚐肥美海鮮的最佳時節！下週末，美東地區規模最大的濱海盛事——長島 生蠔節（The Oyster Fest） 將在歷史悠久、風景如畫的紐約蠔灣（Oyster Bay）盛大開幕。走過40餘載風華，這項秋季傳統每年吸引超過15萬名來自長島及全美各地的遊客。今年的生蠔節不僅延續了經典的熱烈氛圍，更集結了舌尖美味、非遺文創、嘉年華娛樂與濃厚的小鎮風情，為全年齡段遊客打造一場難忘的周末狂歡。

舌尖上的海洋傳奇：生蠔的千百種吃法作為整個節慶的靈魂主角，生蠔美食廣場將以最豐盛的姿態向這份海洋饋贈致敬：生蠔全席盛宴：從現開現嘗、鮮甜多汁的半殼生蠔（Raw on the half shell），到厚厚濃濃的蠔湯Chowder，應有盡有。

豐富海味與經典小吃：鮮蝦、文蛤等優質海鮮同步供應，現場還聚集了極具創意的精品美食餐車，漢堡、特色薯條、多元異國料理以及誘人甜點一網打盡。

精釀啤酒花園：當地知名的蠔灣釀酒公司（Oyster Bay Brewing Company）將現場打造Beer Garden，奉上本土鮮釀，與生蠔堪稱絕配。

高燃賽事現場：節慶期間還將上演萬眾矚目的開生蠔大賽（Oyster Shucking Contest） 與吃生蠔大賽（Oyster Eating Contest），看各路快手達人同台競技，現場氣氛直接拉滿！

文創市集與小鎮風情：慢享秋日時光除了大飽口福，生蠔節也是探索本土藝術與感受小鎮溫情的絕佳去處：手工藝品攤位（Arts and Crafts Tent）。除了大飽口福，生蠔節也是探索本土藝術與感受小鎮溫情的絕佳去處，匯聚眾多成熟藝術家與新興創作者，帶來獨特的手工珠寶首飾、精美創意收藏品或原創作品。

漫步主會場奧黛麗大道（Audrey Avenue）：蠔灣市中心商業街區全面連結，帶來道地的美式小鎮風情。現場全天候有本土樂團與藝人輪番獻藝，沿街商戶也推出專屬節慶折扣，處處洋溢著友善熱情的社區氛圍。

長島歷史最悠久的家族嘉年華公司 Newton Shows 將再次進駐現場。擁有超過65年歷史的經典摩天輪與現代驚險遊樂設施並存，搭配各類趣味嘉年華攤位遊戲，為大小朋友構築夢幻樂園。貼心小撇步：建議提前在官方網站預訂遊樂設施票，省去現場排隊時間。

長島生蠔節不僅是一場感官盛宴，更是一項溫暖人心的慈善義舉。該廣受歡迎的活動由蠔灣鎮（Town of Oyster Bay）與Oyster Bay–East Norwich Chamber of Commerce商會攜手打造，由非營利組織運營，所得收益均透過專項補助計劃全額回饋給當地各慈善公益機構。客人的每一次消費，都在為建立更美好的社區貢獻一份心力。

由於預計會吸引超過15萬人次，有興趣前往的人士合理規劃路線是順暢遊玩的關鍵。推薦大家搭乘長島鐵路（LIRR）前往，活動期間LIRR特別增開班次，出站即達節慶核心區，免去堵車與尋找車位的煩惱。自駕與接駁車自駕遊客建議停放在鎮外指定免費停車場，隨後搭乘免費接駁巴士（Free Shuttle Bus） 直達園區。主會場是羅斯福紀念公園（Theodore Roosevelt Memorial Park， 25 West End Avenue, Oyster Bay, NY 11771）。中心展區： 1 Shore Avenue, Oyster Bay, NY 11771。

下週末，不妨帶上家人與好友，奔赴蠔灣享受的金秋的長島北岸，在海風、鮮味與樂聲中，盡情擁抱這場屬於長島的秋日狂歡盛典！長島生蠔節日期：10/17, 10/18 (星期六、日），11AM-6PM，風雨不改。查詢電話：516-206-0364，www.theoysterfest.org.

下週末，請帶上家人與好友，參加長島的生蠔節！享受收穫季節的長島北岸