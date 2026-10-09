美賓聖壇聚同心 促進世界永和平

(圖左)賓州衆議員埃迪·帕辛斯基（Eddie Pashinski）在文化慶典上唱誦美國國歌並致開幕詞。 (圖右)應邀參加第十三屆賓夕法尼亞州年度文化慶典的各國代表團與主辦委員會代表歡聚一堂。

AI摘要 文章摘要整理： 賓州年度文化慶典中，金音寺代表團以唐密文化參與巡遊與演出，並獲州議會嘉獎，展現跨文化交流、和平包容與中華傳統文化的國際影響力。

第十三屆賓夕法尼亞州年度文化慶典日前在州議會大廈舉行。本屆活動主辦委員會由賓州 參議員大衛·阿加爾（David Argall）、衆議員埃迪·帕辛斯基（Eddie Pashinski）等12位州議員組成，並由賓州和平島研究所等機構承辦。來自不同族裔、宗教及文化背景的兩百多名嘉賓，包括政府官員、宗教領袖及社區代表等齊聚一堂，圍繞“一個賓州，多元傳統”的主題開展文化交流。中華唐密金音寺代表團應邀參加活動，積極傳播中華優秀傳統文化，傳遞和平包容、和合共生的美好願景。

時值中華人民共和國成立77週年國慶前夕，代表團身著莊嚴的唐密法衣參加文化巡遊。金珂引頂法師高舉五星紅旗，成員手持中美兩國小國旗，與各國代表團並肩前行，把慶賀祖國華誕的喜悅帶到賓州，並現場演繹了多首中華唐密金音咒曲，成爲溝通心靈、傳遞和平的紐帶。賓州衆議員保羅·塔卡奇（Paul Takac）對唐密梵音唱誦給予了高度讚賞，並表達了未來到訪金音寺深入了解的強烈意願。

爲表彰金珂玄雷上師畢生弘揚佛法、推動文化交流與世界和平事業所作出的卓越貢獻，賓夕法尼亞州衆議院在現場隆重向“中華唐密心密總持法王金珂玄雷金剛上師”頒發了嘉獎狀，由金音寺法師金珂引偉代爲領獎。

此次交流中，代表團向與會嘉賓展示並贈送了上師慧創的多幅唐密曼荼羅神意書畫作品。這些曾亮相聯合國並在美洲、亞洲、歐洲多國巡展的藝術瑰寶，被聯合國、多位美國國會議員、州長、市長及哈佛大學等多所著名高校收藏，獲海內外數百家主流媒體報道讚譽。

金珂玄雷上師，一位得道的大成就者，他爲世界和平而來。多年來，上師帶領中華唐密代表團推動不同文明交流互鑑，促進民心相通，向世界展現包容和合的東方智慧。上師曾指出：“佛法是包羅萬象的，她包括世間法和出世間法，但以出世間法爲究竟。此法爲我們闡明宇宙與人生的真諦，在破除人類的迷信、妄想、執著、偏見方面指明了方向，恆心修持者能淨除業障，淨化心靈，明心智信，更加正信、正見、正覺、正行、證得，最終了脫生、老、病、死的煩惱，證入不生不滅的涅槃聖境。佛法不是哲學，也不是科學，它是非哲學而更哲學的緣起，是非科學而更科學的緣生，是非宗教而更宗教的教化，是非唯心而更唯心的聖心，是圓滿智慧、不可思議的殊勝精華，是宇宙的真如、諸法的慧命，也是成道的津梁！”

上師此番開示，洞悉實相、啓悟人心。承續這份大悲願力，中華唐密金音寺將繼續踐行上師倡導的“天下同心、世界和平、宗教大同、萬法平等”的崇高理念，跨越國家、民族與宗教界限，爲促進世界和平、增進人類共同福祉貢獻力量。