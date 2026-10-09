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聯名購房產防糾紛 產權是關鍵郭氏律師樓解析三大產權共有模式

紐約訊
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專精房產買賣、租約談判及房契轉讓業務的郭鳳麗律師。
專精房產買賣、租約談判及房契轉讓業務的郭鳳麗律師。

AI摘要

文章摘要整理：

郭鳳麗律師解析紐約州3種房產共有模式，提醒聯名購房前先依家庭關係與未來規劃選對產權，以降低糾紛並保障權益。

華人大家庭或商業合作中，多人共同出資購買房產是非常普遍的現象。然而，產權結構若沒規劃好，日後往往容易引發內部紛爭。擁有20多年豐富房地產過戶經驗的郭氏聯合律師樓（Guo & Associates）主理人——郭鳳麗律師，特別針對紐約州房產共有的內部法律關係提出專業建議，幫助僑胞在置業時保障自身權益。

郭鳳麗律師指出，紐約州的房產共有形式主要可分為以下三類，各適用於不同的家庭與合作關係：

1. 按份共有關係 (Tenants in Common)

•特點： 每位房主在房契上都會明確標記各自擁有的產權比例（例如：甲方 50%、乙方 50%）。

•適用對象： 通常適用於兄弟姐妹或商業合夥人共同出資買房的情況。各方依比例承擔權責，產權分明。

2. 共同共有長命契 (Joint Tenants with Right of Survivorship)

•特點： 在所有共有人在世時，大家共同且平等地擁有產權。一旦其中一方不幸過世，其份額會自動轉移給其他在世的房主，無需經過複雜的遺產法院認證程序（Probate），亦可避免因此產生的遺產稅。

•適用對象： 普遍適用於關係緊密的父母與子女之間，能確保財產在家族內順暢傳承。

3. 夫妻特有長命契 (Tenants by the Entirety)

•特點： 這是僅限於合法夫妻的特殊產權形式。夫妻雙方在世時共同擁有產權；若一方先過世，存活的配偶將自動獲得完整產權，同樣免除遺產法院認證與遺產稅。

•特殊情況： 若夫妻雙方未來離婚，該產權將依據離婚協議或法院的離婚判決進行重新分配。

郭律師提醒，在買房置業的過程中，最終該選擇哪一種產權共有形式，取決於每個家庭的實際財務狀況與未來規劃。歡迎購屋前致電該律師樓諮詢。

郭氏聯合律師樓由郭鳳麗律師主理。在紐約州執業至今已累積超過20年的深厚專業經驗。律師樓竭誠為華人社區提供全方位的法律服務，專精領域包括：房產買賣、商業地產、房契轉讓、生意買賣、租約談判、公司協定、婚前協定、遺囑設立。

郭氏聯合律師樓地址：19-02 Whitestone Expressway, Suite 402, Whitestone, NY 11357，備有免費停車場。歡迎致電諮詢：718-888-8720。

精華 FAQ

  • 主要分為按份共有、共同共有長命契與夫妻特有長命契3類。按份共有適合兄弟姐妹或合夥人；共同共有適合父母與子女；夫妻特有長命契則只限合法夫妻。

  • 按份共有會在房契上寫明各自持有比例，權責清楚；共同共有長命契則是所有人平等持有，若一方去世，其份額會自動轉給在世共有人，免經遺產法院程序。

  • 因為不同產權會影響日後繼承、轉讓、離婚分配與稅務安排。郭鳳麗律師提醒，應依家庭財務狀況與未來規劃選擇，才能避免聯名購房後產生爭議。

紐約州 房地產 華人

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