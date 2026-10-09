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「美麗傳奇」10月紐約分享音樂與生命故事

紐約訊
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TVB電視廣播有限公司演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷...
TVB電視廣播有限公司演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及「永恆」樂隊多位香港音樂人，透過音樂、生命故事及現場

AI摘要

文章摘要整理：

香港演藝人團隊「美麗傳奇」10月將到紐約，以粵語音樂與生命故事參與「真光傳城」佈道行動，並由亞東劇團接力演出。

「真光傳城」60場佈道行動秋季精彩延續。繼9月台灣歐讚音樂及張伯笠牧師系列聚會後，10月將迎來香港演藝人團隊「美麗傳奇」。TVB著名演員、創作歌手張彥博將領銜，聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及 ETERNITY 樂隊多位歌手，於10月23日至25日來到大紐約，以歌聲及真實生命故事與觀眾見面。

大紐約華人社區秋季文化及公益活動持續展開，由基督教角聲佈道團推動、聯同多間華人教會參與的「真光傳城」60場佈道行動，10月將迎來香港演藝及音樂團隊「美麗傳奇」

張彥博領銜　香港音樂人以歌聲分享生命

對不少香港觀眾而言，張彥博是一張熟悉的面孔。身兼TVB演員及創作歌手的他，多年來活躍於電視及音樂領域。這次來到紐約，他將聯同陳芷盈，以及 ETERNITY 樂隊黎嘉俊、劉港源、林綺玲、陳晉軒等香港音樂人，帶來一連串精彩演出。

主辦方表示，參與演藝人員除了獻唱，也會分享自己在人生不同階段所經歷的高低起伏、人生轉折及重新出發的故事，讓觀眾從舞台及聚光燈以外，認識藝人較真實的一面。活動亦希望透過音樂，讓不同年齡、語言及信仰背景的觀眾找到共同話題，在歌聲及故事中產生共鳴，以及信仰如何在不同人生階段帶來力量與盼望。

「美麗傳奇」聚會以粵語進行，歡迎不同語言及信仰背景的朋友參加。團隊希望以音樂作為共同語言，讓大家在歌聲中聆聽故事，在不同的生命經歷中找到共鳴。

亞東劇團10月25日接力登場

除了音樂，「真光傳城」10月亦將帶來戲劇演出。亞東劇團將於10月25日接力登場，透過舞台故事呈現生活中的人物、關係與生命議題，以貼近生活的方式帶領觀眾思考家庭、信仰與人生方向。

從音樂到戲劇，「真光傳城」希望透過不同藝術形式走近社區，讓生命與信仰的對話，以更自然、更貼近生活的方式與大眾連結。

「真光傳城」讓希望走進城市

「真光傳城」60場佈道行動由基督教角聲佈道團主辦，聯同多間華人教會，自年初起在紐約、新澤西及康州不同社區陸續舉行。透過音樂、戲劇、生命故事及信息分享等多元形式，連結不同教會、團隊與社區，把關懷與盼望帶到更多人當中。對大紐約華人社區而言，香港藝人及音樂團隊來紐演出，不僅是一項娛樂活動，也提供海外華人接觸香港流行文化及粵語音樂的機會。尤其在紐約、新澤西及康州等華人聚居地區。主辦方將音樂演出與人物故事結合，亦希望以較生活化的方式接觸社區不同階層人士。

以「讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，「真光傳城」盼望跨越地域、文化與世代，走近社區、連結人群。10月「美麗傳奇」及亞東劇團之後，行動仍未結束，接下來將有更多聚會及活動陸續舉行。最新場次、時間、地點及活動資訊，可留意 ny.cchc.org/2026Rally。

精華 FAQ

  • 活動安排在10月23日至25日於大紐約舉行，屬「真光傳城」秋季系列之一，讓當地華人社區有機會欣賞香港藝人的粵語演出與分享。

  • 由TVB著名演員兼創作歌手張彥博領銜，並聯同《中年好聲音3》第七名陳芷盈，以及ETERNITY樂隊的黎嘉俊、劉港源、林綺玲、陳晉軒等人參與。

  • 它由基督教角聲佈道團主辦，聯同多間華人教會，在紐約、新澤西及康州推動60場佈道活動，透過音樂、戲劇與生命故事連結社區並傳遞盼望。

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