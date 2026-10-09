我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

南布朗克斯經濟適用房開放申請

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

南布朗克斯Beck Street HDFC釋出多種經濟適用出租單位，依收入級距與房型訂定租金，申請可透過Housing Connect或郵寄辦理，截止至2026年10月14日。

紐約市南布朗克斯664–672 Beck Street HDFC目前推出多個經濟適用出租住房單位，符合收入及家庭人數要求的個人及家庭均可申請。該住宅位於Bronx, NY 10454，鄰近2、5、6號地鐵及Bx19公車，並設有監視攝影機及洗衣房。大樓沒有電梯，為無煙住宅，且不收取申請費或房屋經紀費。

本次住房包括Studio、一房、兩房及三房單位。其中，50% AMI收入級別的一房單位月租為1,164美元，兩房為1,385美元，三房為1,588美元；另有Studio單位，月租1,092美元。部分較高收入級別的77% AMI單位，一房月租2,023美元、兩房2,415美元、三房2,779美元。部分PBV（Project-Based Voucher）單位租金目前尚未確定，對於持有Section 8或其他符合資格住房補助的申請人可能尤其值得注意。

申請人的收入及資產必須符合相關規定。例如，50% AMI一房單位，一人家庭年收入一般須介於43,626美元至59,400美元；兩房及三房則有不同收入標準。家庭收入計算包括薪資、時薪、小費、Social Security、子女撫養費及其他收入。部分有住房補助的申請人可能不受最低收入要求限制，但仍須符合資產上限等條件。

居住在紐約市的申請人享有一般優先權，另有2%的單位保留給符合資格的視力或聽力障礙人士。寵物政策允許每戶最多飼養一隻、體重低於25磅的寵物；若為狗，必須屬於非攻擊性品種，並具備完整疫苗及保險。

申請可透過紐約市Housing Connect網站https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ 在線提交，也可以郵寄方式申請。Beck Street HDFC C/O MHANY Management Inc. 470 Vanderbilt Avenue, 9th Floor, Brooklyn, NY 11238

每個住宅項目只能提交一份申請，不能同時提交網上及紙本申請，否則可能被取消資格。申請截止日期為2026年10月14日，逾期申請不予受理。

截止後，申請將透過抽籤方式選出進一步審查的申請人。被選中的申請人須提交家庭人數、身份、收入及其他相關證明文件。按照公告，申請人通常會在截止日期後2至10個月內收到聯絡。

有意申請者應盡早準備資料並在截止日期前完成申請，以免錯過此次南布朗克斯經濟適用住房機會。

精華 FAQ

  • 本案提供Studio、一房、兩房與三房單位，50% AMI租金約1,092至1,588美元，77% AMI較高收入單位則約2,023至2,779美元，部分PBV單位租金尚未公布。

  • 申請人須符合收入、家庭人數與資產規定，收入計算包含薪資、小費、Social Security、子女撫養費等；持有部分住房補助者可能不受最低收入限制，但仍要符合其他資格。

  • 可透過紐約市Housing Connect網站線上申請，或寄至Brooklyn的管理公司地址；每個項目只能交一份申請，不能同時網上與紙本並交，截止日為2026年10月14日。

租金 地鐵 紐約市

上一則

紐約父帶5歲兒遭ICE探員開槍受傷 曼達尼要求川普終止ICE在紐行動

下一則

托育未獲理想安排 費用仍是最大障礙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府推出曼哈頓西城新建的廉租屋單位有意入住須於2026年10月5日前提出申請

紐約市府推出曼哈頓西城新建的廉租屋單位有意入住須於2026年10月5日前提出申請
Jurupa Valley釋3名額 8.7萬買全新獨棟屋

Jurupa Valley釋3名額 8.7萬買全新獨棟屋
有大量稅金減免 投資家湧可負擔住房政策

有大量稅金減免 投資家湧可負擔住房政策
不再「有房就買」？華人置業版圖改

不再「有房就買」？華人置業版圖改

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友