南布朗克斯經濟適用房開放申請

AI摘要 文章摘要整理： 南布朗克斯Beck Street HDFC釋出多種經濟適用出租單位，依收入級距與房型訂定租金，申請可透過Housing Connect或郵寄辦理，截止至2026年10月14日。

紐約市 南布朗克斯664–672 Beck Street HDFC目前推出多個經濟適用出租住房單位，符合收入及家庭人數要求的個人及家庭均可申請。該住宅位於Bronx, NY 10454，鄰近2、5、6號地鐵 及Bx19公車，並設有監視攝影機及洗衣房。大樓沒有電梯，為無煙住宅，且不收取申請費或房屋經紀費。

本次住房包括Studio、一房、兩房及三房單位。其中，50% AMI收入級別的一房單位月租為1,164美元，兩房為1,385美元，三房為1,588美元；另有Studio單位，月租1,092美元。部分較高收入級別的77% AMI單位，一房月租2,023美元、兩房2,415美元、三房2,779美元。部分PBV（Project-Based Voucher）單位租金 目前尚未確定，對於持有Section 8或其他符合資格住房補助的申請人可能尤其值得注意。

申請人的收入及資產必須符合相關規定。例如，50% AMI一房單位，一人家庭年收入一般須介於43,626美元至59,400美元；兩房及三房則有不同收入標準。家庭收入計算包括薪資、時薪、小費、Social Security、子女撫養費及其他收入。部分有住房補助的申請人可能不受最低收入要求限制，但仍須符合資產上限等條件。

居住在紐約市的申請人享有一般優先權，另有2%的單位保留給符合資格的視力或聽力障礙人士。寵物政策允許每戶最多飼養一隻、體重低於25磅的寵物；若為狗，必須屬於非攻擊性品種，並具備完整疫苗及保險。

申請可透過紐約市Housing Connect網站https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ 在線提交，也可以郵寄方式申請。Beck Street HDFC C/O MHANY Management Inc. 470 Vanderbilt Avenue, 9th Floor, Brooklyn, NY 11238

每個住宅項目只能提交一份申請，不能同時提交網上及紙本申請，否則可能被取消資格。申請截止日期為2026年10月14日，逾期申請不予受理。

截止後，申請將透過抽籤方式選出進一步審查的申請人。被選中的申請人須提交家庭人數、身份、收入及其他相關證明文件。按照公告，申請人通常會在截止日期後2至10個月內收到聯絡。

有意申請者應盡早準備資料並在截止日期前完成申請，以免錯過此次南布朗克斯經濟適用住房機會。