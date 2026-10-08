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紐約進入緊急狀態麻疹感染率最高達9成 這些人尤其要當心

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紐約進入緊急狀態！麻疹感染率最高達9成，盡速注射疫苗、做好防護，才可降低自身和家...
紐約進入緊急狀態！麻疹感染率最高達9成，盡速注射疫苗、做好防護，才可降低自身和家人的感染風險。

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州因麻疹病例增加宣布緊急狀態，專家提醒其傳染力極高，民眾應確認MMR疫苗接種紀錄，並在疑似感染時先隔離再聯繫醫療單位。

就在（10月5日），紐約州因為麻疹已進入緊急狀態了。截至10月3日，紐約州今年已經報告108例麻疹，其中紐約市有7例。僅從7月中旬以來，就有18個郡陸續出現病例。

全美的情況也不輕鬆。截至10月1日，今年美國已經報告近3,900例麻疹，是30多年來最嚴重的一波反彈。

接觸患者，感染率高達90%！很多人聽到“麻疹”，第一反應可能是：不就是發燒、出疹子嗎？其實它最麻煩的地方，是太容易傳染。

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）內科全科醫生譚瑤敏（Cynthia Tam, DO）指出，感染者咳嗽、打噴嚏，病毒就能進入空氣並保持傳染性，最長可達2小時。更麻煩的是，從出疹前4天到出疹後4天，患者都具有傳染性。也就是說，自己還沒發現身上長疹子，就可能已經把病毒傳給別人。

如果沒有免疫力，也沒有做好防護，與麻疹患者密切接觸的人中，最多9成可能感染。感染後，患者通常會先出現高燒（可能燒到104°F / 40°C）、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅流淚。3到5天後才開始出疹，而且皮疹往往從臉部慢慢往身體其他部位擴散。

真正要擔心的，不只是“出疹子”。譚瑤敏醫生提醒，麻疹嚴重時可能引起肺炎、腦炎，甚至導致住院或死亡。

孕婦感染後，流產或早產的風險也會增加。極少數患者在感染多年後還可能出現嚴重腦部疾病，造成永久性腦損傷。需要多留意的還有嬰幼兒以及免疫力較弱的人。這些人一旦感染，出現嚴重併發症的風險通常更高。

普通紐約家庭現在該做什麼？

最實際的一件事，就是檢查一下自己和家人的麻疹、腮腺炎和風疹聯合疫苗（MMR）疫苗記錄。接種一劑MMR疫苗，對麻疹的保護力約為93%；接種兩劑，可達約97%。兒童通常在12–15個月時接種第一劑，4–6歲接種第二劑。成年人如果不確定自己是否完成接種，可以諮詢家庭醫生確認是否需要補種。

如果懷疑自己得了麻疹怎麼辦？

譚瑤敏醫生表示，如果出現麻疹症狀，又有旅行史或麻疹接觸史，應該先待在家裡，避免和其他人接觸，並馬上聯繫醫生或當地衛生部門。不要直接走進診所或急診室，最好先打電話說明情況，讓醫護人員提前安排，避免傳染給其他患者。確診麻疹後，一般需要從出疹當天開始，居家隔離完整4天。

紐約州這次進入緊急狀態，不是讓大家恐慌，而是在提醒我們：麻疹沒有消失。疫苗打好，防護做好，才能盡可能降低自己和家人的感染風險。譚瑤敏醫生（Cynthia Tam, DO）是內科全科醫生，診所可提供MMR疫苗接種，並可提供各類身體檢查、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。診所地址：139 Centre St, STE 709, New York, NY 10013，諮詢電話：（212）965-0496

精華 FAQ

  • 因今年麻疹病例持續增加，截至10月3日紐約州已通報108例，且自7月中旬以來18個郡陸續出現病例，顯示疫情擴散，因此州府啟動緊急狀態應對。

  • 麻疹可經咳嗽、打噴嚏在空氣中傳播，病毒最長可停留2小時；患者在出疹前4天到後4天都有傳染性。若無免疫力且密切接觸，感染率最高可達9成。

  • 先待在家中避免接觸他人，並立刻打電話給醫生或當地衛生部門說明症狀與接觸史，不要直接前往診所或急診室。確診後通常需自出疹當天起居家隔離4天。

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