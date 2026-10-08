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「168信用卡電腦公司」快速24小時到賬商家資金運轉流暢

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「168信用卡電腦公司」一站式全方位提供各行各業經營管理的所有系統和產品。
「168信用卡電腦公司」一站式全方位提供各行各業經營管理的所有系統和產品。

AI摘要

文章摘要整理：

168信用卡電腦公司深耕北美社區，主打24小時到賬、無合同、低成本POS與刷卡服務，並為餐飲、零售、美容等業者提供多元管理系統。

二十多年來，深耕社區服務商界「168信用卡電腦公司」為北美最大的亞洲信用卡公司之一。為進一步擴大商號服務，特別推出無合同、零刷卡費/手續費、無提前取消費用服務、等等多項優惠服務。餐飲、美甲、零售、超市等電腦系統，包括收款，訂位、員工管理等一條龍服務。該公司服務全美，價格最優，提供售後保證，幫助店東企業主財源廣進。

168信用卡電腦公司專業全方位服務社區，一直以最新科技開發出，各種幫助商家成長的經營和管理系統和產品，提供大紐約商號全方位的商業信用卡電腦服務，其業務包括

1．一站式支付・系統解決方案專家:

1)老字號，經驗豐富開發團隊，系統安全可靠、

2)24 小時快速到帳；

3)專業服務、

4)商業助力增長、

5) 一次性買斷，只需$1199

6)多端使用・永久使用

7)無月費・無隱藏費用

2．支持多種支付方式

1) VISA

2) Mastercard

3)American Express

4)Discover

5)Apple Pay

6)Google Pay

7)Contactless 非接觸式支付。

該公司最著名的餐館系統，功能是多端點餐管理:

1)收銀端（電腦）

2)服務員端（平板）

3)點餐端（手機）

4)自助點餐（Kiosk；

而其系統功能包括

1)手機點餐

2)線上點餐

3)外賣對接

4)會員管理

5)庫存管理

6)報表分析；

該公司還有更多系統提供:

1)零售系統

2)美容美髮系統

3)洗衣店系統

4)更多行業定制

信用卡刷卡服務、POS電腦管理系統、網站建立、網站點餐、軟體發展、禮品卡積分卡、廣告推廣等。該公司多年來一直提供商家最優惠價格享用POS系統，該公司系統可用IPad、Android、Tablet無線點餐，適合堂吃外賣速食中日餐奶茶店，並有來電顯示號碼及地址、自動輸入地圖、禮品卡會員卡、做帳會計管理等。該公司亦對新老客戶提供免費體驗的服務，提供免費的樣版試用(FREE DEMO)，精通各國語言的資深專業客服人員，為商家解決使用上的問題並提供教學。該公司的餐館點餐網站，電腦化、無人手無暇無誤接單下單、接收信用卡，方便客人網上下訂單，減少接單過程中出現的任何錯誤，防止假卡，24小時直接入帳；另可保留客戶資料方便日後推廣，設有特別廣告功能，讓商家利用電郵、短信直接發送新資訊優惠券到新舊客人手中。商家提出的任何需要，該公司都可以專案開發設計特別的軟體，滿足需要。

此外，其信用卡刷卡服務提供最先進的EMV晶片卡保安及假卡保險，適用及保障所有餐館、指甲美容店、酒莊、零售商店、網站、電子商務等。該公司的專業開發團隊，把握時代需求並推出最新全面的電腦管理系統，一機多用；從日常的營業管理、員工管理、客戶管理，到社交管理、廣告管理、電子禮券平臺、預約管理，以及營業、客戶管理、積分、獎勵、充值、生日、節日互動、電子禮券、員工管理、打卡、提成等，一機在手、萬事無憂，讓店主經營企業如虎添翼。

該公司同時推出禮品卡、會員卡、積分卡，適合各行各業，歡迎洽詢更多優惠。168信用卡，電話：888-381-7888、646-703-8888；地址：41-36 College Point Blvd, 2F, Flushing, NY 11355。

精華 FAQ

  • 文章強調其提供24小時快速到賬、無合同、零刷卡費與無提前取消費等優惠，讓商家資金運轉更流暢，也降低日常營運成本與綁約風險。

  • 其服務涵蓋餐飲、美甲、零售、超市、洗衣店、酒莊等行業，並提供收銀、訂位、員工管理、庫存、報表、會員與外賣對接等功能。

  • 系統支援VISA、Mastercard、American Express、Apple Pay、Google Pay與非接觸式支付，並提供EMV晶片卡保安、假卡保險、免費DEMO與專業客服支援。

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