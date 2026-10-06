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10/17紐約慈濟愛心宴跨越一甲子的慈悲之路

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10月17日金曲天團與音樂教父齊聚法拉盛，紐約慈濟呈現視聽盛宴，並邀各界共襄盛舉...
10月17日金曲天團與音樂教父齊聚法拉盛，紐約慈濟呈現視聽盛宴，並邀各界共襄盛舉社會服務和救災無國界。

AI摘要

文章摘要整理：

慈濟紐約分會將於10月17日在法拉盛舉辦慈善愛心宴，結合音樂演出與素食饗宴募集善款，全數支援尼泊爾災區重建及在地社區服務。

適逢慈濟基金會成立60週年與紐約分會深耕在地35週年，佛教慈濟基金會紐約分會謹訂於 10月17日（星期六）晚間5時30分，假法拉盛「囍宴 Northern Gala」舉辦 「心蓮萬蕊 · 善念共聚」2026慈善愛心宴。誠摯邀請社區各界大德攜手出席，匯聚點滴善念，讓溫暖跨越重洋，為喜馬拉雅山區的賑災與重建注入希望。

紐約慈濟10/17辦愛心宴：跨越一甲子的慈悲之路，為尼泊爾賑災募款 （李壽全、金曲獎樂團「尋人啟事」獻藝 邀社區大德攜手共襄盛舉）深耕社區三十五載 點滴愛心匯聚成泉 六十年前，證嚴上人率領三十位家庭主婦，由每日節省五毛菜錢的「竹筒歲月」啟航，開啟了慈濟在全球的慈善志業；三十五年前，慈濟在紐約落地生根，持續深耕在地慈善、醫療照顧與全人教育，為社區建立起完善的溫暖防護網。證嚴上人指出：「善念共聚，點滴匯聚的愛，能為困厄弱勢與受災的人們帶來安定。」當前社會變遷與挑戰交織，慈濟期盼藉由年度盛會，再次凝聚社區各界的愛心與力量。

愛心無國界，售票盈餘全數馳援尼泊爾災區：

今年八月下旬，喜馬拉雅山區冰川崩塌引發嚴重山洪與泥石流，重創中尼邊境。據聯合國統計，尼泊爾已有逾千人罹難、五千多人失蹤、八萬名災民流離失所，創下自2015年大地震以來最慘重的天災。災難發生第一時間，慈濟志工即克服萬難挺進尼泊爾達丁縣災區，設立臨時診所開展義診，並發放白米、食用油與生活物資，陪伴災民度過最艱難的時刻。然而漫長的重建之路仍需各界伸出援手，本次愛心宴的售票盈餘將全數捐助尼泊爾賑災與重建計畫，用實際行動陪伴受災家庭重拾生活希望。

心靈與味蕾的盛宴：

星級音樂陣容與精緻素食為了感謝社區長期的支持，愛心宴特別邀請到台灣知名音樂人李壽全先生，以及金曲獎獲獎阿卡貝拉樂團「尋人啟事」親臨現場獻藝，以動人的樂音傳遞慈悲與感恩。當晚亦精心準備十道精選中式素食佳餚，讓與會貴賓在享受極致素食美味與視聽盛宴的同時，共同度過一個溫馨且意義非凡的夜晚。

「2026慈善愛心宴」10月17日法拉盛囍宴隆重登場。誠摯邀請社區大德們共襄盛舉，並持續支持慈濟在大紐約地區的食物發放、眼科和牙科醫療巡迴車義診、慈善個案、急難救助等社區服務。

活動與購票資訊

日期：2026年10月17日（星期六）

時間：下午 5:30

地點：囍宴 NORTHERN GALA

地址：138-18 Northern Blvd, Flushing, NY 11354

票價：餐券每張 $300（其中 $150 為活動成本，其餘可依法抵稅）；另享「買九送一」優惠（十張成桌）。

歡迎攜家帶眷、邀請親朋好友一同前來共襄盛舉，讓愛心從法拉盛延伸至世界各個需要的角落。

購票與洽詢專線：718-888-0866

官方活動網站：tzuchi.us/zh/Northeast-Gala

精華 FAQ

  • 活動訂於2026年10月17日星期六下午5:30，在法拉盛的囍宴 NORTHERN GALA舉行，地址是138-18 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。

  • 本次愛心宴的售票盈餘將全數捐助尼泊爾災區賑災與重建，協助受災家庭恢復生活，也延續慈濟在尼泊爾第一時間投入義診與物資發放的救援行動。

  • 活動邀請李壽全與「尋人啟事」演出，並提供10道精選中式素食；餐券每張$300，其中$150為活動成本，其餘可依法抵稅，另有買9送1優惠。

法拉盛 慈濟 尼泊爾

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