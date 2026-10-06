大文行贊助紐約市長中秋晚會

大文行總裁張瑞群先生伉儷到現場支持。

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼在官邸舉行首場中秋慶祝會，大文行連年贊助茅台與台灣酒品，活動並以亞洲音樂、美食與麻將營造社區共慶氛圍。

紐約市 市長曼達尼 (Zohran Mamdani)9月29日晚在市長官邸Gracie Mansion舉行上任後首場中秋 節慶祝活動，邀請亞裔社區民選官員、社區領袖、社區人士、藝術工作者和市民到場一起慶祝。大文行作為美國烈酒市場最具代表性的中國酒進口企業龍頭，自然不缺席，攜中國酒茅台和台灣公賣局旗下的台灣啤酒等飲料贊助，為晚會錦上添花，增加更多的中秋元素。

晚會在市長官邸Gracie Mansion舉行，市長曼達尼作了近五分鐘的演說，內容

從賞月至千家萬戶的團圓，最後不忘向東百老匯的祖母、貝賽(Bayside)的阿姨，以及全市彼此照顧的鄰里致意中秋快樂，稱「你們就是讓這座城市完整的家人」。這是曼達尼今年1月上任以來，首次在官邸舉行以亞洲社區及文化為主題的招待活動。

晚會由華埠DJ在現場播放廣東老歌，以及韓語及日語歌曲，大家品嚐亞洲特色食物如春卷、年糕、韓國泡菜、牛肉粉等小點，大廳上設了二大檯麻將牌，由專人教大家如何入手。

這是大文行連續多年贊助紐約市政府的亞裔活動，他們回饋市區不遺餘力。晚會當日大文行由總裁張瑞群先生伉儷帶領，很早就來市長官邸準備，除了大家熟悉的貴州茅台酒，更攜帶最近獲得台灣公賣局全美總代理的台灣酒類產品與會，滿足賓客不同的飲料需求。

成立於1992年，大文行是全美最具實力、信譽最佳的中國酒業代理經銷商，今已囊括了中、港、台、歐州各國南美州各國等地各類酒品超過百款，其中更有一百多款已取得全美獨家代理權。

大文行紐約總部地址：211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232，電話： (718) 832-1188，傳真： (718) 788-8686 ，網站：www.diamondhong.com

由大文行總裁代理的台灣公賣局旗下的台灣啤酒等飲料。