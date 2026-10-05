紐約中醫學院慶建院三十週年　各界嘉賓齊聚共賀

在陳院長的領導下，紐約中醫學院已成為全美中醫針灸教育的標杆，也是全球英語中醫針灸教育的標杆。

紐約中醫學院於昨日10月4日假座紐約法拉盛喜來登大酒店舉行建院三十週年慶典，聯邦眾議員孟昭文 、紐約州 參議員劉醇逸 、紐約州眾議員金兌錫等政要親臨致賀，特地從中國大陸趕來的嘉賓包括世界針灸學會聯合會主席劉保延、副秘書長楊宇洋、上海中醫藥大學岳陽醫院東貴榮教授、北京同仁醫院陳陸泉教授，還有加拿大安大略中醫學院吳濱江院長，同時全美各地、紐約當地的專業學會同仁共聚一堂，與紐約中醫學院師生員工、校友們共慶學院誕生三十週年。

在校慶期間，共收到45封賀信，分別來自世界、全美各地院校、專業團體，其中有世界衛生組織（WHO）傳統醫學規範與標準、監督與衛生體系整合處處長金承哲博士、中國國醫大師施杞教授，上海中醫藥大學、成都中醫藥大學、世針聯教育工作委員會/湖北中醫藥大學、香港大學中醫藥學院、台灣中國醫藥大學中醫學院等也發來賀信。

紐約中醫學院是美國東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的高等學府，三十年來保持“原汁原味”特色，秉持“汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系”的教育方向，以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界，逾1280畢業生遍布各州，成為美國執照針灸師的搖籃。

紐約中醫學院設有三年制針灸碩士和四年制針灸與中醫藥學碩士（同時頒發健康科學專業學士文憑），並設置兩年制中醫藥學證書課程（針對執照針灸師），連續得到聯邦教育部認可的全美針灸與草學院校認證委員會（ACAHM）鑑定。其文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州針灸執照。紐約中醫學院學歷學位獲得中國教育部留學服務中心認證，學校師資雄厚，近七成教師擁有博士學位，1/3中醫針灸教師畢業於中國大陸，臨床帶教老師的平均執業時間達25年，這在全美44家針灸院校中絕無僅有。

學院在長島本校設有大型教學門診部，並與多家醫療機構掛鉤建立實習基地，包括紐約州立大學法明岱爾校區（SUNY Farmingdale）康健中心、紐約下城高雲尼醫院（Gouverneur Healthcare Cervices）與皇后區牙買加醫院 (Jamaica Hospital Center)。

學院成立於1996 年，由華裔中醫教育家周杞創立。陳業孟博士為創院教務長並在2006年接任院長至今，他曾任紐約州教育廳針灸委員會副主席與全美針灸與東方醫學院校認證鑑定委員會（ACAOM）主席，現兼任世界傳統醫藥論壇副主席、世界中醫學會聯合會教育指導委員會副會長、世界針灸學會聯合會教育工作委員會共同主任委員，成為中醫針灸教育界的權威人物。

紐約中醫學院（New York College of Traditional Chinese Medicine, NYCTCM）官方網站：www.nyctcm.edu