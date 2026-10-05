秋意漸濃，美味相伴——飯團外賣為紐約餐桌添新意

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金秋十月，紐約餐桌迎來換季新意。圍繞秋日用餐需求，飯團外賣匯集奈雪、麥記牛奶 、季北川、家有燉罐等入駐商戶的特色餐品，涵蓋果蔬茶飲、中式糖水、湯米線與傳統燉盅，為市民提供從午後茶點到日常正餐的多樣選擇。

在茶飲方面，奈雪新品小紅瓶融合新鮮檸檬、青蘋果、甜菜頭與草莓果肉泥，搭配經典茉莉初雪茶底，採用阿洛酮糖糖漿調味，保留多種果蔬纖維。產品以鮮明色澤與清爽果蔬香氣呈現特色，果香、茶香層次豐富，回甘飽滿，為上班族、學生等消費者帶來下午茶新選擇。

中式糖水則為秋日休閒加餐增添熟悉的滋味。麥記牛奶的桃膠蓮子鮮奶，以桃膠、蓮子搭配鮮奶，呈現奶香與食材交織的豐富口感，適合居家休閒、好友小聚等場景。透過飯團外賣訂餐，消費者可便捷選購中式甜品，為午後小憩或餐後時光增添一份甜蜜。

針對日常正餐需求，季北川花膠雞湯米線將雞湯、花膠與米線結合，兼顧湯品的鮮美與主食的飽足感，適合工作日午餐和晚間用餐。一碗有湯有料的米線，既為忙碌人群提供了餐食選擇，也為秋日餐桌添上暖意。

家有燉罐則以多種中式燉盅豐富個人與家庭用餐選擇。其中，紅棗桂圓蓮子燉烏雞湯搭配多種傳統食材，既可配上米飯、小菜組成個人餐食，也可作為家庭晚餐的一道補充。藉助平台訂餐服務，消費者省去自行備料與燉煮的時間，也能享用熟悉的中式湯品。

在秋日用餐推薦中，飯團外賣還帶來6.99美元單人套餐，為工作日午餐與晚間簡餐提供實惠選擇，讓消費者以親民價格安排日常一餐。符合條件的用戶可輸入兌換碼【HAPPYNY】領取平台優惠。套餐適用商家、餐品內容及優惠使用規則以飯團App頁面展示為準。

從茶飲新品到傳統燉湯，秋日餐品推薦串聯起不同用餐場景，在為消費者提供嚐鮮參考的同時，也為入駐商戶展示特色產品、接觸本地客群提供支持。未來，飯團外賣將持續整合本地餐飲資源，豐富美食選擇，完善訂餐與配送服務，為紐約市民帶來便捷、多樣的用餐體驗。