《北京之春》文革60週年研討會　達賴喇嘛致電　海內外人士共同回顧歷史

西藏行政中央代表蔣楊次仁宣讀達賴啦嘛尊者致詞

適逢文化大革命爆發60週年，由《北京之春》雜誌社主辦的「文革60周年研討會」，日前在德國 紐倫堡舉行。來自歐洲、亞洲、美洲及澳洲的學者、作家、媒體人士和中國民主運動人士參加活動，從政治制度、歷史記憶、民族問題、文化與宗教等不同角度，回顧文化大革命的歷史及其影響。

研討會開幕期間，與會者首先為文革及六四事件死難者以及民主運動先烈默哀。《北京之春》雜誌社社長于大海越洋視頻致開幕詞。

西藏精神領袖達賴喇嘛 特地向研討會發來電文。電文由西藏行政中央中文部主任蔣楊次仁在會議上宣讀。達賴喇嘛在電文中表示，得知《北京之春》等團體舉辦文革爆發60週年研討會，海外中國民主運動人士共同回顧文化大革命歷史、思考歷史教訓與未來，認為這樣的交流與反思具有意義。

達賴喇嘛的電文也使此次紀念活動具有更廣泛的歷史與人權討論色彩。文化大革命不僅造成中國大陸社會、教育、文化和家庭生活的巨大震盪，其影響也延伸至少數民族地區及宗教文化領域。因此，與會者對文革歷史的回顧並不限於政治運動本身，也涉及民族、文化及宗教等問題。

研討會期間，多位具有不同背景的學者和民主運動人士發表演講或書面講話。中國民主運動人士嚴家祺的文章以「文革和六四的共同根源」為題，從政治制度和權力運作角度討論兩段歷史之間的關聯，由費良勇代為介紹。

旅美學者胡平通過視頻發言，討論「中央文革」在文化大革命中的角色與命運，重新梳理中央文化革命小組在文革期間形成、運作以及最終解體的歷史。

德國漢學家Thomas Weyrauch則以「德國人及其文革」為題，介紹文化大革命在當時西德社會特別是激進左翼群體中的影響，並回顧部分德國毛派人士受到中國官方宣傳影響、對毛澤東及文革產生理想化認識的歷史現象。

來自台灣的李酉潭教授則從文革經驗出發，討論中國政治制度轉型問題。其他發言者還涉及蘇聯及俄羅斯的政治轉型經驗、重大工程災害與制度責任、文革時期知識青年上山下鄉，以及內蒙古「內人黨」案件等議題。

旅居法國的王龍蒙以蒙古族後裔的身份回顧文革期間內蒙古「內人黨」案件，談及大量蒙漢民眾在政治運動中遭受迫害的歷史及其長期影響。部分與會者則從個人記憶與家庭經歷出發，討論文革留給一代人的創傷與歷史記憶。

除專題演講外，研討會還安排紀錄片放映、自由討論、文學作品朗誦及燭光紀念悼念文革及六四死難者和民主運動先烈等活動。活動期間，全體與會人員還前往紐倫堡聖勞倫斯大教堂（St. Lorenz Kirche），舉辦文革60週年圖片展。通過公開展示歷史影像和文獻，可以使更多海外民眾了解文化大革命的歷史背景及其對中國社會造成的長期影響。

研討會、圖片展、紀錄片放映及燭光紀念等活動相互連接，使此次文革60週年紀念活動不僅包括學術和歷史討論，也包括對歷史記憶的公開展示與紀念。來自不同國家和地區的與會者在活動中分享各自的經歷和研究，從不同角度重新審視60年前開始的這場重大歷史運動。

北京之春雜誌社網址: https://beijingspring.com/bj2/bbs/index.htm

來自各國遊人觀看街頭文圖片展覽