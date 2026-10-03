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法拉盛中文學校 堂課網課全年隨報隨上 扎實寫讀說聽 奠定深厚中華文化底蘊

紐約訊
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法拉盛中文學校致力於扎實學生的寫讀說聽能力，並透過豐富的文化活動傳承中華文化精髓...
法拉盛中文學校致力於扎實學生的寫讀說聽能力，並透過豐富的文化活動傳承中華文化精髓。

由全美大中華文化基金會紐約總會督辦的法拉盛中文學校，多年來秉持「又時代、也傳統、還正宗」的辦學理念，致力於推廣優質華文教育與中華文化。學校教學內容全面且扎實，涵蓋寫、讀、說、聽等基本能力培訓，並學簡體字與認繁體字、拼音及注音符號，同步融入書法、作文、古詩唐詩、中國歷史地理與中華文化掌故等豐富課程，讓學子在學習語言的過程中深入體驗文化底蘊。學生自10年級起可自動升入本校高中部，課程均依學生程度進行精準編班。

為滿足不同家庭與學生的學習需求，學校特別提供堂課與網課兩種彈性上課模式，讓孩子不論在哪種環境都能快樂學習。選擇在實體教室上課，能讓學生感受如家一般的溫馨與親切感；選擇線上網課，則能實現「家就是學校、房間就是教室」的便利，讓孩子更自在地掌握中文。法拉盛中文學校表示，許多家長反饋，孩子在學校堅持學習一年不間斷後，不僅聽說能力大有進步，更逐漸展現出出色的讀寫能力，累積了極為豐富的華文素養。

法拉盛中文學校實行全年開課、隨報隨上政策，每周均開設入門新班，舊生則按程度編班學習。周末課程時段選擇多樣，周六網課設有早上班與中午班；周日班則同時提供堂課與網課，涵蓋早上、中午及下午多個時段，方便家長彈性安排孩子的時間。學費半年為$799，全年為$1199，目前更推出優惠活動，包含「學一年送一年、學半年送半年」以及網課7折、堂課9折等特惠方案。

法拉盛中文學校位於法拉盛圖書館後方的凱辛娜大道（41-60 Kissena Blvd.），交通便利。學校提供一周七天、每天上午9點至晚上9點的全天候報名諮詢服務，電話：917-640-6918（有打必覆），歡迎家長隨時來電洽詢，亦可造訪官網 flushingcs.com 了解更多詳細課程資訊，攜手讓孩子「學說中國話，朋友滿天下」。

精華 FAQ

  • 學校秉持「又時代、也傳統、還正宗」理念，課程涵蓋寫、讀、說、聽訓練，並教授簡體字、繁體字、拼音、注音及書法、古詩等內容。

  • 學校同時提供實體堂課與線上網課，讓孩子可依家庭情況彈性選擇；實體課有溫馨互動，網課則方便在家學習，提升上課便利性。

  • 學校全年開課、隨報隨上，每周都有新班，舊生依程度編班；周末課程時段多元，學費半年$799、全年$1199，並有多項優惠方案。

法拉盛

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