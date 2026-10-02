我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

美豐銀行業績穩健成長 Pooler新分行年底登場深耕Savannah地區 瞄準消費金融及汽車產業商機

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
見報 M04 美豐銀行總部位於喬治亞州Doraville市，圖為該公司負責人於2...
見報 M04 美豐銀行總部位於喬治亞州Doraville市，圖為該公司負責人於2023年時為金融大樓開幕剪綵。

美豐銀行(Metro City Bank)2026年持續展現穩健發展動能，在完成第一IC銀行(First IC Bank)併購、擴大全美服務網絡後，又將目光投向快速發展的喬治亞州沿海地區。該銀行計畫於今年底前在Pooler市增設新分行，服務Pooler、Savannah及周邊地區居民與企業，並因應當地汽車製造業及相關供應鏈發展所帶來的金融需求。

Pooler新分行位於40 William Blakely Crossing, Pooler, GA 31322，預計2026年底左右開始營運。新分行加入後，除了進一步深化喬治亞州市場布局，更使得美豐銀行全美擁有28家全功能分行及兩處貸款辦公室。

Pooler緊鄰Savannah，並位處I-16與I-95兩條主要州際公路交會的交通樞紐，新分行附近並有Costco等大型商業設施。當地近年人口、住宅、商業及產業快速發展，加上汽車製造業及相關供應鏈企業陸續進駐，帶動就業與經濟活動，使Pooler成為喬州沿海地區重要的成長市場。

美豐銀行此次選擇在Pooler設立新分行，也將進一步強化該銀行在Savannah都會區及喬州沿海地區的服務布局。

根據美豐銀行向聯邦金融機構檢查委員會(Federal Financial Institutions Examination Council，FFIEC)提交、截至2026年6月30日的第二季Call Report，美豐銀行總資產約達44.7億美元，已屬資產30億至100億美元級距的商業銀行。

第二季資產報酬率(Return on Assets)為1.94%，淨利差(Net Interest Margin)4.07%，效率比率(Efficiency Ratio)40.95%，Tier 1槓桿比率11.08%；不良貸款比率為0.44%，貸存比(Loans to Deposits)為111.51%。

截至6月底，美豐銀行今年累計淨利為4458萬7000美元，同期淨利息收入達8852萬6000美元。

美豐銀行2025年底完成第一IC銀行併購，成為其發展歷程的重要里程碑。母公司MetroCity Bankshares, Inc.於2025年12月1日營業結束後完成對第一IC控股公司(First IC Corporation)的收購，進一步將服務網絡擴展至喬治亞、阿拉巴馬、佛羅里達、加州、紐約、紐澤西、德州及維吉尼亞等八州。

美豐銀行2006年從亞特蘭大亞裔社區起步，以房屋貸款、中小企業及SBA/USDA貸款等業務建立市場基礎，之後逐步向外州發展；第一IC銀行加入後，進一步擴大其跨州服務範圍。

精華 FAQ

  • 因Pooler緊鄰Savannah，位處交通樞紐且人口與商業快速成長，周邊又有汽車製造業與供應鏈進駐，美豐銀行可藉此拓展消費金融與企業金融業務。

  • 截至2026年6月30日，美豐銀行總資產約44.7億美元，第二季ROA為1.94%，淨利差4.07%，效率比率40.95%，不良貸款比率僅0.44%，整體表現穩健。

  • 母公司於2025年12月完成收購First IC Corporation後，服務網絡擴展至8州，美豐銀行全美已達28家全功能分行與2處貸款辦公室，版圖明顯擴大。

喬治亞州 喬州

上一則

曼達尼市府辦全市尋寶 走訪紐約民間行動史

下一則

人口普查擬排除移民遭紐約反對 憂恐衝擊國會席次與聯邦撥款
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

信誠銀行法拉盛分行開業 捐贈亞平會2萬元

信誠銀行法拉盛分行開業 捐贈亞平會2萬元
華美銀行正式成為洛杉磯公羊隊官方社區公益銀行合作夥伴

華美銀行正式成為洛杉磯公羊隊官方社區公益銀行合作夥伴
AI資金排擠效應有多慘？ 竹科男跑10家銀行房貸都碰壁 小企業融資難求

AI資金排擠效應有多慘？ 竹科男跑10家銀行房貸都碰壁 小企業融資難求
全美亞太裔總商會年會 太空人林琪兒獲ACE「太空探索領導獎」

全美亞太裔總商會年會 太空人林琪兒獲ACE「太空探索領導獎」

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收