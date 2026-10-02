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萬華法拉盛店-得獎名單+萌娃香餑餑接力凡前往購物 免費香氣公仔送寶貝 送完為止

紐約訊
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萬華法拉盛店10月1日公開抽獎名單公佈。緊接10月2日活動-「萌娃香餑餑」大小朋...
萬華法拉盛店10月1日公開抽獎名單公佈。緊接10月2日活動-「萌娃香餑餑」大小朋友好禮送

法拉盛人氣採買新地標——萬華超市法拉盛店，持續推出多元回饋活動，成功帶動社區消費熱潮。繼開幕以來主打「新鮮、便宜、好品質」的經營理念後，超市於10月2日再推-限定優惠活動，凡購物單筆消費滿38元，即可免費獲贈人氣「香餑餑」絨毛萌娃公仔一隻，數量有限，送完為止，請把握。

本次贈品「香餑餑」公仔以可愛療癒風格設計，主打柔軟絨毛材質與精緻外型，搭配多種顏色與造型選擇，深受孩童與年輕族群喜愛。不僅可作為玩偶陪伴，也具備掛飾設計，方便手上把玩或與日常裝飾，兼具實用與收藏價值。萬華超市里備有寶貝購物車增添親子購物樂趣。寶貝推著與身高相匹配的兒童學習著如何挑選自己喜受的商品，讓購物不僅是採買，更成為家庭共享的生活體驗的難忘記憶。此次，搭配萌娃絨毛公仔活動贈送，讓萌娃公仔陪伴孩子購物將更增添新子共同購物樂趣。

為回饋長期支持的顧客，萬華超市已於10月1日（昨天）正式由在場僑胞消費者公開抽出現金禮卡獲獎名單。此次抽獎獎項豐富，吸引大量顧客參與，現場氣氛熱絡。中獎名單如下：

萬華超市法拉盛店10月1日公開抽獎得主：

頭獎：960913

二獎：936259 | 075515

三獎：960367 | 075677 | 890031 | 923708 | 947860

幸運獎：891160 | 923319 | 960049 | 923361   891533 | 923791 | 923778 | 074588 | 923517 | 890761 | 891339 | 075725   960256 | 074438 | 074819 | 074764   961000 | 923680 | 074774 | 960541

萬華超市指出，未來將持續規劃更多結合優惠與互動的促銷活動，提升顧客參與感與品牌黏著度。同時，店內持續強化商品結構，從新鮮蔬果、肉類海鮮到亞洲特色雜貨一應俱全，並維持價格競爭力，滿足華人社區日常所需。

推薦開車採購的朋友-萬華超市法拉盛店大型室內停車場。真正解決您在法拉盛採購時「停車不便」的長期痛點，讓消費者能更輕鬆完成採買行程。寬敞明亮的購物空間、清晰動線規劃，加上親切的服務人員，也進一步提升整體購物體驗。

隨著節慶檔期逐步接近，萬華超市預計將推出更多限時優惠與會員回饋方案，並持續透過創意行銷吸引不同族群。業者強調，未來將以「社區型優質超市」為定位核心，深化在地經營，成為民眾日常生活中不可或缺的一部分。

萬華超市 II 法拉盛店自備大型免費室內停車場  營業時間:8AM–9：30PM

地址：138-18 Northern Blvd. Flushing NY11354

萬華法拉盛店10月1日公開抽獎名單公佈。緊接10月2日活動-「萌娃香餑餑」大小朋...
萬華法拉盛店10月1日公開抽獎名單公佈。緊接10月2日活動-「萌娃香餑餑」大小朋友好禮送

精華 FAQ

  • 10月2日起，凡單筆消費滿38元即可免費獲贈「香餑餑」絨毛萌娃公仔1隻，數量有限、送完為止。活動主打可愛療癒設計，也兼具掛飾與收藏價值。

  • 公開抽獎包含頭獎、二獎、三獎與幸運獎，號碼已在現場由僑胞消費者抽出。頭獎為960913，另有多組二獎、三獎及20組幸運獎。

  • 店家提供大型免費室內停車場，解決法拉盛採買停車不便的問題，並以寬敞明亮空間、清晰動線與親切服務，搭配親子購物車與多元商品強化體驗。

法拉盛 親子

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