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王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

紐約訊
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定期年度體檢是給家人和自己健康最好的投資，也是美好生活的基石。

進行年度體檢可以對自己身體當前健康狀況有全面的瞭解。年度體檢包括：測量體重，血壓及可以檢測身體各個功能的驗血和驗尿檢查等基本項目。體檢為之後任何可能的慢性疾病發作提供一個基礎數據，包括血糖、膽固醇和血壓。您的家庭醫生可以根據檢測結果，檢查是否出現疾病的隱患。

正在成長的孩子定期看兒科醫生也是非常重要的。兒童和青少年的體檢有助於兒科醫生及時瞭解和追蹤孩子的成長發育情況。兒科醫生也會在年度體檢時為孩子提供疫苗接種，對於疾病的預防起到關鍵作用。

除了進行年度體檢，為了保持整體健康，醫生也建議每六個月看牙醫進行口腔檢查,以及每年一次看眼科醫生進行視力檢查。女性年度健康檢查也不容忽略，包括進行子宮頸抹片檢查，乳房檢查等婦科健康的篩檢可以大大增加儘早發現癌症的機會。早期治療乳癌能大幅提高存活率。

王嘉廉社區醫療中心提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科和眼科服務。醫療中心一週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個地點。瞭解更多信息，請訪問瀏覽官網：www.cbwchc.org；預約當日看診，歡迎撥打電話:(718)587-1200。

精華 FAQ

  • 因為年度體檢能全面了解身體當前狀況，並建立血糖、膽固醇、血壓等基礎數據，方便醫生及早發現慢性疾病或其他健康隱患。

  • 兒童與青少年的體檢有助於兒科醫生追蹤成長發育情況，並在年度檢查時安排疫苗接種，對預防疾病與保障成長健康都很重要。

  • 該中心提供內科、兒科、婦產科、牙科和眼科等基本醫療服務，一週開診7天，設有曼哈頓和皇后區6個地點，可上官網www.cbwchc.org或致電(718)587-1200預約。

醫療保險 疫苗 癌症

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