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10/3中華民國115年雙十國慶升旗典禮與慶祝大會

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歡騰喜悅、普天同慶，中華民國115年雙十國慶，有東西文化融合的新亮點、經典表演與...
歡騰喜悅、普天同慶，中華民國115年雙十國慶，有東西文化融合的新亮點、經典表演與台灣美食10/3歡騰登場。

AI摘要

文章摘要整理：

大紐約皇后區僑界將於2026年10月3日在法拉盛舉辦中華民國115年雙十國慶活動，結合升旗、表演與台灣美食，凝聚僑胞情感。

為慶祝中華民國115年雙十國慶，大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會將於2026年10月3日（星期六）在法拉盛盛大舉辦國慶系列慶祝活動。今年活動以「歡騰喜悅、普天同慶」為主題，強調「老中青傳承迎新」的精神，邀集僑界三代同堂共同見證這璀璨耀眼的歷史時刻。

該籌備會主任委員王金智表示，今年大紐約皇后區僑界盛大慶祝中華民國115年雙十國慶，為方便參加僑胞，今年仍假紐約皇后區公立第二十小學舉行。該活動於十月三日將在挺拔黃埔旗隊引領旗進場展開！今年並有東西文化融合的新亮點、經典表演與台灣美食歡騰登場。慶祝活動將於當日上午9時在法拉盛公立第二十小學（P.S. 20）室外操場揭開序幕。今年特別安排精神抖擻、挺拔昂揚的「黃埔陸軍官校旗隊」於典禮中帶領各大僑團進場，展現雄壯氣勢與忠義精神。各大社團亦發揮創意，運用國旗、標語牌與傳統文化服飾展現僑社凝聚力與文化自信。

此「歡騰喜悅、普天同慶」文化表演呈現新亮點：傳統與現代交織的視覺與聽覺盛宴。上午10時30分於P.S. 20大禮堂舉行的「慶祝大會」中，主辦單位特別安排了融合傳統與現代的精采節目：

• 新生代舞獅：展現年輕一代對傳統民俗技藝的熱情與薪火相傳。

• 高難度傳統扯鈴配西洋音樂：將東方傳統民俗扯鈴與西洋音樂完美揉合，擦出令人驚艷的新火花，帶來耳目一新的跨界視聽享受。

• 愛國歌曲大合唱：多首經典愛國歌曲將深情獻唱，凝聚僑胞愛國心與濃濃鄉情。

台灣美食博覽會：舌尖上的台灣味

中午12時起至下午2時30分，P.S. 20體育館將舉行「台灣美食博覽會」。現場將提供經典台灣小吃與客家特色美食，包括珍珠奶茶、台式滷肉飯、牛肉麵、肉圓、草仔粿、客家麻糬、Q彈鹼粽、麻油雞，以及蛋黃酥、鳳梨酥等精緻點心。現場更特別發放 $5 元點券（數量有限，送完為止），邀請大家用味蕾與熱情感受台灣！

活動資訊總覽：

• 日期：2026年10月3日（星期六）

• 地點：紐約皇后區公立第二十小學（P.S. 20）

(142-30 Barclay Ave, Flushing, NY 11355)

• 活動流程：

09:00 AM — 國慶升旗典禮與社團進場（室外操場）

10:30 AM — 國慶慶祝大會（大禮堂）

12:00 PM - 02:30 PM — 台灣美食博覽會（體育館）

對於無法回台灣歡慶雙十國慶的僑胞，亦能紐約仍然能感受到滿滿的雙十氛圍！歡迎在地僑胞在2026年10月3日攜家帶眷參加皇后區升旗典禮、國慶大會及台灣美食博覽會，與親人、朋友及台灣第二代一起感受中華民國國旗飄揚天空的感動。

精華 FAQ

  • 活動將於2026年10月3日星期六在紐約皇后區法拉盛的公立第二十小學P.S. 20舉行，上午至下午分別安排升旗、慶祝大會與美食博覽會。

  • 今年主題為「歡騰喜悅、普天同慶」，並強調「老中青傳承迎新」精神，盼透過三代同堂參與，展現僑界凝聚力與文化傳承。

  • 慶祝大會將有新生代舞獅、扯鈴結合西洋音樂與愛國歌曲合唱；美食博覽會則提供珍奶、滷肉飯、牛肉麵、肉圓及鳳梨酥等台灣小吃。

中華民國 法拉盛 皇后區

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