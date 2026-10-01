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紐約雲頂世界賭場萬聖節博彩玩樂賺積分有機贏Ford Mustang跑車或現金選擇$50,000

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紐約雲頂世界賭場十月Ford Mustang跑車幸運抽獎活動，玩得越多、賺取積分...
紐約雲頂世界賭場十月Ford Mustang跑車幸運抽獎活動，玩得越多、賺取積分越多，抽獎機會更多。

AI摘要

文章摘要整理：

紐約雲頂世界賭場於10月推出萬聖節抽獎活動，會員累積積分可換抽獎券，有機會贏得Ford Mustang跑車或$50,000現金，並提供免費接駁巴士與多元餐飲住宿服務。

紐約市唯一真人派牌賭場─紐約雲頂世界(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。紐約雲頂賭場在十月萬聖節推出Ford Mustang跑車抽獎活動，凡自10月1日起每賺取100積分將可獲得一張抽獎券，將有機會參加10月31日（星期六）晚上6時的跑車大抽獎，駕駛全新拉風跑車回家，或選擇$50,000現金。玩得越多、賺取積分越多，抽獎機會更多。此外，凡雲尊會員均可享受紐約雲頂賭場提供由早上10時至凌晨3時，分別往返布碌崙法拉盛免費發財巴士，熱線電話:(332)289-0889。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一真人荷官派牌賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。場內三樓新設真人荷官賭桌提供21點、擲骰、百家樂及輪盤等遊戲；另外賭區樓層擁有逾6,500部老虎機及電子賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

雲頂賭場的RW Prime頂級餐廳享用主廚全新中西美食菜單、體驗美味佳餚，無論是鮮味的中式龍蝦春捲或是各種西式優質乾熟認證黑安格斯牛肉，您一定能嚐到最喜歡的美味。品嚐精心手工調製雞尾酒配上任何餐點更是相得益彰。還有特色甜點及餐後飲品，頂級體驗不容錯過。

美食廣場融合中西特色小食，提供漢堡、炸雞、三文治及飲品等各式各樣的美味選擇。好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的叻沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒臘，包括越南及馬來西亞的風味美食等。

此處鄰近JFK機場的紐約市雲頂世界Hyatt Regency凱悅酒店擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住人客有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。

紐約雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。雲尊會員專享免費發財巴士每日早上十時至凌晨三時往返布碌崙或法拉盛，布碌崙乘車地點:8大道/55街及8大道/62街；法拉盛乘車地點﹕緬街41-60號前。查詢熱線﹕(332)289-0889，乘客上車時須出示雲尊會員卡。

精華 FAQ

  • 活動大獎是全新Ford Mustang跑車，得獎者也可選擇領取$50,000現金。抽獎時間訂於10月31日晚上6時，讓累積積分較多的會員有機會把獎品帶回家。

  • 自10月1日起，會員每賺取100積分即可獲得1張抽獎券，賺得越多、抽獎機會越高。活動鼓勵客人多玩多累積，以增加參與10月31日大抽獎的機會。

  • 賭場為雲尊會員提供每日早上10時至凌晨3時往返布碌崙及法拉盛的免費發財巴士，並設有多間餐廳、酒店客房及停車場，方便客人娛樂、用餐與住宿。

萬聖節 布碌崙 法拉盛

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