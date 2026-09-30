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「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展 將於世界日報「文化藝廊」隆重登場

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「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展。
「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展。

AI摘要

文章摘要整理：

第三屆紐約中國書法國際大展將於2026年10月在世界日報文化藝廊舉行，並結合研討會、音樂會與出版計畫，展現書法的國際交流與當代創新。

作為中華文明之精粹，中國書法正以其獨特的藝術魅力跨越國界。繼2014年與2017年兩屆大展取得熱烈社會反響後，北美中國書法家協會特別聯合美國孔子文化書法院、美國漢字書法教育學會、龍峰文化研究院，以及中國多所高等書法院校等權威機構，共同於世界文化之都—紐約，隆重舉辦「第三屆紐約中國書法國際大展」等系列文化活動。本次活動致力於尋求傳統精髓與現代創新的融合，總共匯聚來自世界各地的150幅精品，規模空前，將為海內外藝文愛者呈現一場頂級的文化盛宴。

本次大展進一步規畫為學術教育與音樂的跨界交流平台，旨在全面呈現書法藝術的多樣風貌，探討其深遠影響以及在現代語境下的創新表達。除了在世界日報文化藝廊的主場書法展之外，主辦單位並結合了多方協辦單位，精心安排「傳承經典 ‧走進當代」書學研討會及「書法之美」音樂會等系列藝文活動。研討會主題為—書法的全球化與現代化，聚焦於傳統筆法演變、書法在海外的傳播與教育實踐、跨界探索（如書法治療、現代設計）以及數字化時代的生存轉型等前沿議題。「書法之美」音樂會則純體現視覺書法與聽覺音樂的完美交融。

此外，為了將此次盛會的藝術價值與學術成果永久留存，大展組委會策劃了完善的出版計畫。活動期間將隆重推出由世界華語出版社出版的《書學研討會論文集》，以及接續由易文出版社發行的精裝彩印《2026紐約國際書法展作品集》，記錄下這次盛會的精采瞬間。

主辦單位表示，這不僅是一場展覽，更希望藉由這次一系列的藝文活動，進一步推動中國書法藝術融入美國主流社會，並建立激發海外華裔青年文化認同的國際化交流平台。歡迎各界藝文愛好者共襄盛舉，蒞臨盛會。

【展覽資訊】

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展

展出時間：2026年10月2日至10月5日 (10am-5:pm)

開幕酒會: 2026年10月2日 3:00pm

地點：世界日報大廈文化藝廊 141-07 20thAve, Whitestone, NY 11357

【相關系列活動】

1、 「筆墨觀心 匯通萬象」 書法展分場

時間；9月30日 --10月30日

地點；法拉盛圖書館藝術展廳：41-17 Main St, Flushing, NY 11355

2、 「傳承經典 走進當代」 書學研討會

時間: 10月3日 9:00am-4:00pm

地點:哥倫比亞大學教育學院 64 Morningside Dr, New York, NY 10027

3、 「書法之美」 音樂會

時間；10月 4日 1:00pm--3:00pm

地點；法拉盛圖書館劇場 41-17 Main St, Flushing, NY 11355

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展。
「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展。

「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展。
「筆墨觀心 匯通萬象」第三屆(紐約)中國書法國際大展。

精華 FAQ

  • 本屆大展以「筆墨觀心 匯通萬象」為主題，集結全球150幅精品，並串聯展覽、學術研討與音樂會，呈現書法藝術的傳統底蘊與現代創新。

  • 除世界日報文化藝廊主展外，還有法拉盛圖書館分場展、哥倫比亞大學教育學院的書學研討會，以及法拉盛圖書館劇場舉行的「書法之美」音樂會。

  • 主辦單位希望讓中國書法更深入美國主流社會，同時建立海外華裔青年文化認同的平台，並透過展覽與出版保存此次活動的藝術與學術成果。

世界日報

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