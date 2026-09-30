新蜂活動假牙實驗室為客戶提供專業服務。

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹活動假牙的種類、優點與保養方式，並推薦法拉盛的新蜂活動假牙實驗室提供快速、實惠且便利的訂製服務。

現今社會中人們對牙齒的護理及保護己非常重視，牙齒疾病會影響身體健康及儀容，但隨著年齡的增長牙齒的機能老化，牙齒脫落是無可避免。一般解決牙齒脫落病患問題的方法只有三大方法（一）是安裝牙套這是比較常用的方法（二）是植牙這方法時間比較長而收費較高（三）安裝活動假牙，它是一種可自行拆卸的義齒，依賴口腔黏膜和牙床支撐。分為「局部」與「全口」兩大類，適合多顆缺牙或因身體疾病不適合植牙的患者。優點是免動手術、清潔方便、價格較實惠。

新蜂活動假牙實驗室位於法拉盛 北方大道近156街，地點交通非常方便實驗室內𠕇專人為客戶提供牙齒檢查，模型訂製，牙齒調色試用等等專業服務。活動假牙訂製需時大約一週即可完成，價格比植牙或牙套便宜，病人無需付出昂大的支出即可解決牙齒的問題，清潔衞生配帶簡易是一般牙齒痛患者最佳選擇。

💡 活動假牙類型比較

局部活動假牙：適合還保有部分健康真牙的患者。利用金屬或樹脂牙鉤（扣環）固定在鄰近真牙上，提供咬合力。

傳統全口活動假牙：適合全口無牙患者。利用口腔內的「負壓/類真空」吸附在牙床上。

BPS吸附式全口假牙：屬於進階版的全口假牙，利用特殊印模技術與精密材質，大幅提升吸附力與舒適度。

覆蓋式活動假牙（植牙輔助）：在齒槽骨中植入2到4顆人工植牙，作為假牙的穩固支點（鈕扣或磁吸式），穩定度大幅提升，但需進行微創手術。

配戴與保養須知

清潔習慣：切勿戴著睡覺！每餐飯後及睡前務必取下，使用軟毛牙刷與清水（或專用假牙清潔錠）輕柔刷洗。

避免損壞：切勿使用熱水燙洗或浸泡化學藥品，以免假牙變形；也應避免啃咬硬物，以免樹脂斷裂。

適應期與調整：初期配戴會產生異物感或短暫發音不清晰，建議先從軟質食物開始適應。

定期回診：隨著配戴時間拉長，牙床骨質會自然吸收導致假牙鬆動。若出現咬合疼痛或牙鉤鬆脫，請務必回診調整。

新蜂活動假牙實驗室地址：156-13 Northern Blvd unit B Flushing NY11354電話（929）488-2623

新蜂活動假牙實驗室為客戶提供專業服務。