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佳欣旅遊2027年初出團避寒去 精選澳紐17天遊輪團 肯亞9天吉普獵遊

紐約訊
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佳欣旅遊將於2027年初出團帶大家到澳紐搭遊輪，肯亞大草原見識原始生態。
佳欣旅遊將於2027年初出團帶大家到澳紐搭遊輪，肯亞大草原見識原始生態。

佳欣旅遊將於2027年初寒冬之際，出團前往南半球的澳洲紐西蘭和熱帶的非洲肯亞遊玩。旅遊達人傅鶴鳴特別精選了2月出發的17天澳紐遊輪團8個城市海上遊和1月出發的9天肯亞三個國家公園越野吉普遊。

1)澳紐以往因為距離遠，美國遊客少去，但現在飛機機型輕巧省油，波音新機型可從美國西岸直飛雪梨，不必在東亞轉機，所以遊客終於可以踏上一個從未去過的世外桃源，一個完美歐美化的南方新大陸。行程先飛至澳洲第一大城500萬人口的雪梨，住宿市中心五星級凱悅酒店兩晚，遊覽雪梨大橋、歌劇院等名勝，然後登船至墨爾本及其他2城遊覽，再至紐西蘭國家冰河峽灣及南北二島各2城市遊覽，欣賞秀麗壯美的草原風光。紐西蘭第一大城奧克蘭下船觀光後，住宿一晚，搭機返美。2/12出發，2/28返美共17天。

2)世界紛爭，非洲肯亞的動物群依舊在草原上漫遊，暇逸又輕鬆，遊客坐在越野吉普車上，無遮的觀望原始自然風貌和奇禽異獸，完全不同於城市裡塵囂的感受。1/11搭機出發，到達肯亞首都內羅比，休息一晚，次日前往歐佩傑國家保護區觀賞白犀牛、黑猩猩、大象、長頸鹿，住宿非洲特色獨立小木屋，享受美式自助餐。次日清晨搭乘6人座無頂吉普越野車，可站在車上遠眺草原風光及群獸奔騰，來到奈瓦夏湖，是肯亞唯一的保護湖水區，搭小船遊湖。接下來三天前往肯亞最著名的馬賽馬拉國家公園住宿三晚，每天上午及下午出遊巡訪獅子、野豹、水牛、大象等覓食追逐的草原美景。最後一晚百獸珍饈烤肉晚餐，告別前獲贈非洲特色狩獵帽和彩色毛毯。

彩色圖片和詳細行程可至佳欣旅遊索取。地址：法拉盛37-02緬街一樓F6A室，電話：(917)375-7740傅鶴鳴，微信及Line: fredfu121，電郵：[email protected]

佳欣旅遊將於2027年初出團帶大家到澳紐搭遊輪，肯亞大草原見識原始生態。
佳欣旅遊將於2027年初出團帶大家到澳紐搭遊輪，肯亞大草原見識原始生態。

精華 FAQ

  • 主打兩條避寒路線：2月出發的17天澳洲、紐西蘭遊輪團，以及1月出發的9天肯亞越野吉普獵遊，兼具海陸觀光與非洲野生動物體驗。

  • 行程先到雪梨住五星級酒店，參觀雪梨大橋與歌劇院，再登船遊墨爾本及其他城市，續訪紐西蘭冰河峽灣、南北二島多城，最後在奧克蘭下船返美。

  • 肯亞行程從內羅比出發，前往歐佩傑保護區、奈瓦夏湖與馬賽馬拉國家公園，搭無頂吉普近距離看白犀牛、大象、獅子等，並入住特色木屋與享用烤肉晚餐。

澳洲 波音 紐西蘭

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