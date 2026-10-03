BaoBoom 生煎饅頭 一口上海，一門百年手藝

BAO BOOM上海傳統生煎包

生煎饅頭是上海最具代表性的傳統小吃之一

二十世紀初，生煎逐漸興盛於上海街頭，金黃焦脆的底板、芝麻與蔥花的香氣，成為許多上海人熟悉的城市味道。隨著發展，上海生煎逐漸形成了不同的製作風格。其中，以傳統「混水生煎」為代表的做法，講究半發酵麵皮與豐富湯汁；另一類「清水生煎」則更強調充分發酵的麵皮與相對少汁的餡心。不同流派，共同構成了上海生煎獨特而豐富的飲食文化。BaoBoom 所堅持的，正是上海傳統的半發酵醬湯型生煎饅頭。

什麼是半發酵？

半發酵極為考驗製作者對麵團狀態的判斷與控制。氣候、溫濕度、發酵時間、酸鹼度、醒發程度，以及煎製時油水比例與火候，都會影響最終的狀態。麵團發得不夠，皮會偏硬；發酵過度，又會失去特有的韌性與支撐力。因此，師傅必須及時控制發酵，讓麵皮同時擁有兩種看似矛盾的特點：既鬆軟，又有韌性。這也是 BaoBoom 半發酵生煎最重要的工藝特徵之一。

真正的上海生煎，從麵團、餡心、包製到最後的水油煎製，是一套圍繞「生煎」烹飪方式形成的完整技藝。BaoBoom 生煎採用半發酵麵皮包入調味肉餡。餡心加入醬油調色調味，使肉餡色澤溫潤，並在煎製過程中形成鮮香濃郁的湯汁。生煎入鍋後，通過油、水、蒸汽與火候的變化，在同一口鍋中完成煎、蒸、燜、收的過程。於是，一隻小小的生煎同時形成幾種完全不同的口感：頂部白而鬆軟；中間柔韌有嚼感；裡面肉餡鮮嫩緊實、湯汁濃郁；底部金黃焦香、鬆脆而不硬。

頂冷而不塌

傳統生煎還有一個很有意思的講究：「頂冷而不塌。」好的半發酵麵皮擁有足夠的結構和支撐力。即使生煎逐漸冷卻，頂部依然能夠保持形態，不會明顯向內塌陷。這背後涉及麵團發酵、醒發程度、麵皮厚薄、餡心含水量以及煎製火候等一整套工藝。對於 BaoBoom 來說，這也是判斷一鍋生煎品質的重要標準之一。

一口下去，是四種香氣

生煎最好的時候，是剛剛離開鍋底的時候。出鍋前撒上蔥花與芝麻，高溫激發出的芝麻香與蔥香，與肉餡和金黃鍋底的香氣融合在一起。咬開半發酵麵皮，首先感受到的是柔軟與韌性；隨後是鮮嫩的肉餡和濃郁湯汁；最後則是底板清晰的焦香與脆感。肉香、油香、芝麻香、蔥香在口中交織。這也是為什麼上海人吃生煎講究一個字：「熱。」趁熱吃，才是一隻生煎最完整的狀態。

從上海，到美國

對於很多上海人來說，生煎不只是一種食物，它承載的是上海這座城市的生活方式和味覺記憶。BaoBoom 希望把這門傳統手藝帶到美國。 我們尊重傳統的半發酵工藝，也希望用現代化、標準化的方式，讓更多人能夠認識真正的上海生煎。我們希望有一天，當美國消費者說起 Sheng Jian，想到的不只是 “Pan-Fried Dumpling”，而是一種來自上海、擁有自己歷史、工藝與文化的傳統食物。

就像 Pizza 讓人想到義大利，Sushi 讓人想到日本一樣，我們希望 Sheng Jian 也能夠成為世界認識上海的一張味覺名片。 BaoBoom 帶到美國的不只是一隻生煎，更是一門上海手藝，以及這門手藝背後的城市味道。

BaoBoom - A Bite of Shanghai. 這一口，就是上海味道。