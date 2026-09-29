常貴瑞媤原創作品《時光之窗》亮相林肯中心 — 童年記憶、家族傳承與原創藝術在紐約舞台交匯

通過時光之窗見到小時候的父親小常寶霆。

在林肯 中心" rel="260066">林肯中心 今年舉辦的「城市之夏藝術節（Summer for the City）」期間，常氏相聲世家第三代傳人、紐約 Qiming Teahouse Productions 創辦人兼總裁常貴瑞媤（Grace Chang）攜原創舞台作品《時光之窗》登上 David Geffen Hall 舞台，以木偶、腹語、魔術與戲劇相結合的形式，講述一個中國藝術世家跨越數代的傳承故事。

《時光之窗》取材於常貴瑞媤創作的兒童繪本《小龍金金》（Jin Jin the Dragon），並融入她童年學習藝術的親身經歷。演出現場，舞台布景還原了一處中國老宅的一角，一扇舊窗成為貫穿全劇的重要意象，引領觀眾進入藝術家記憶中的童年世界。隨著故事展開，繪本中的小龍金金與童年的常寶霆先生先後登場。兩個角色均以木偶形式呈現，由常貴瑞媤透過腹語賦予不同的聲音和性格。小龍金金頑皮活潑，不時製造驚喜；童年的常寶霆則練習相聲貫口、模仿動物，在輕鬆幽默的互動中呈現藝術啟蒙的過程。隨著人物不斷轉換，一人演繹多個角色，使整場作品兼具戲劇性與故事性。演出中，常貴瑞媤還將多年舞台魔術經驗融入敘事。她從指尖變出雞蛋，再由木偶「小龍金金」吐出雞蛋，並邀請觀眾上台敲開雞蛋辨別真假，隨後雞蛋又變成一枚巨大的鴕鳥蛋。當劇情進入童年練功的回憶，兩朵紅花在她掌中緩緩綻放；紅花合攏的一瞬，她也由童年的自己轉換為成年後的形象。

演出尾聲，彩色紙蝴蝶飛向觀眾席，不少孩子起身追逐飛舞的蝴蝶，為現場增添了輕鬆歡樂的氛圍。演出結束後，許多觀眾留在現場，與常貴瑞媤交流觀演感受，並排隊領取《小龍金金》繪本，請她簽名留念、合影。據了解，這是常貴瑞媤第二次登上林肯中心舞台。此前，她曾受邀出席林肯中心舉辦的「相聲泰斗常寶霆藝術生涯研討會」並發表演講。

此次帶著原創作品《時光之窗》重返林肯中心，她將家族藝術傳承與個人創作相結合，透過木偶、腹語、魔術等多種舞台語言，探索中國傳統藝術在當代國際舞台上的創新表達。常貴瑞媤表示，未來將繼續透過紐約 Qiming Teahouse Productions 開展文化交流項目，以原創作品為載體，讓更多中國故事被不同文化背景的觀眾所了解，並推動中華優秀傳統文化在國際舞台上的傳播與交流。