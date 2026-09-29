我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

常貴瑞媤原創作品《時光之窗》亮相林肯中心 — 童年記憶、家族傳承與原創藝術在紐約舞台交匯

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
通過時光之窗見到小時候的父親小常寶霆。
通過時光之窗見到小時候的父親小常寶霆。

林肯中心" rel="260066">林肯中心今年舉辦的「城市之夏藝術節（Summer for the City）」期間，常氏相聲世家第三代傳人、紐約 Qiming Teahouse Productions 創辦人兼總裁常貴瑞媤（Grace Chang）攜原創舞台作品《時光之窗》登上 David Geffen Hall 舞台，以木偶、腹語、魔術與戲劇相結合的形式，講述一個中國藝術世家跨越數代的傳承故事。

《時光之窗》取材於常貴瑞媤創作的兒童繪本《小龍金金》（Jin Jin the Dragon），並融入她童年學習藝術的親身經歷。演出現場，舞台布景還原了一處中國老宅的一角，一扇舊窗成為貫穿全劇的重要意象，引領觀眾進入藝術家記憶中的童年世界。隨著故事展開，繪本中的小龍金金與童年的常寶霆先生先後登場。兩個角色均以木偶形式呈現，由常貴瑞媤透過腹語賦予不同的聲音和性格。小龍金金頑皮活潑，不時製造驚喜；童年的常寶霆則練習相聲貫口、模仿動物，在輕鬆幽默的互動中呈現藝術啟蒙的過程。隨著人物不斷轉換，一人演繹多個角色，使整場作品兼具戲劇性與故事性。演出中，常貴瑞媤還將多年舞台魔術經驗融入敘事。她從指尖變出雞蛋，再由木偶「小龍金金」吐出雞蛋，並邀請觀眾上台敲開雞蛋辨別真假，隨後雞蛋又變成一枚巨大的鴕鳥蛋。當劇情進入童年練功的回憶，兩朵紅花在她掌中緩緩綻放；紅花合攏的一瞬，她也由童年的自己轉換為成年後的形象。

演出尾聲，彩色紙蝴蝶飛向觀眾席，不少孩子起身追逐飛舞的蝴蝶，為現場增添了輕鬆歡樂的氛圍。演出結束後，許多觀眾留在現場，與常貴瑞媤交流觀演感受，並排隊領取《小龍金金》繪本，請她簽名留念、合影。據了解，這是常貴瑞媤第二次登上林肯中心舞台。此前，她曾受邀出席林肯中心舉辦的「相聲泰斗常寶霆藝術生涯研討會」並發表演講。

此次帶著原創作品《時光之窗》重返林肯中心，她將家族藝術傳承與個人創作相結合，透過木偶、腹語、魔術等多種舞台語言，探索中國傳統藝術在當代國際舞台上的創新表達。常貴瑞媤表示，未來將繼續透過紐約 Qiming Teahouse Productions 開展文化交流項目，以原創作品為載體，讓更多中國故事被不同文化背景的觀眾所了解，並推動中華優秀傳統文化在國際舞台上的傳播與交流。

精華 FAQ

  • 她在林肯中心「Summer for the City」演出原創作品《時光之窗》，於 David Geffen Hall 登台，透過舞台敘事呈現中國藝術世家的跨代傳承與個人童年記憶。

  • 作品融合木偶、腹語、魔術與戲劇等元素，並以舊窗、老宅、紅花與彩色紙蝴蝶等意象串起故事，讓演出兼具互動性、敘事性與藝術趣味。

  • 她希望以 Qiming Teahouse Productions 持續推動文化交流，透過原創作品讓不同文化背景的觀眾理解中國故事，並促進中華優秀傳統文化在國際舞台傳播。

林肯中心 林肯

上一則

台籍街友醉倒法拉盛馬路 交通一度受阻

下一則

美國上海聯誼會慶中秋、迎國慶 凝聚旅美鄉親情誼
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

無聲舞劇「花木蘭」 林肯中心連演3天

無聲舞劇「花木蘭」 林肯中心連演3天
舞劇《花木蘭》9月登林肯中心輸入SJRB購票享七折

舞劇《花木蘭》9月登林肯中心輸入SJRB購票享七折
第九屆紐約中國當代音樂節「尋夢」10月隆重登場 以音樂獻禮美國250週年 呈獻華工史詩與林瓔傳奇 讀者獨享限時八折特惠

第九屆紐約中國當代音樂節「尋夢」10月隆重登場 以音樂獻禮美國250週年 呈獻華工史詩與林瓔傳奇 讀者獨享限時八折特惠
悅讀／華裔作家朱洋熹新作《狐狸妻》 寫歷史也寫奇幻

悅讀／華裔作家朱洋熹新作《狐狸妻》 寫歷史也寫奇幻

熱門新聞

東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查