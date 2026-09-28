我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

小頸「美冠牙齒矯正」專精齒顎矯正及舌繫帶鬆解術防止舌頭持續壓迫牙齒 減少口齒不清 顎骨異常咬合不正

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
治療後。
治療後。

皇后區小頸的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics) 牙科診所位於北方大道255-03號，由擁有齒列矯正數十年豐富經驗的華裔梁春雲醫師(Cynthia C. Leung, DDS MSD)主持，提供的不僅只是專業和多項的齒列矯正、顎骨顏面異常醫療服務，還多了一份安心，歡迎僑胞民眾致電免費諮詢。

能擁有一口潔白整齊的牙齒，當可讓個人的笑容與面貌加分不少，因此齒顎矯正若能從小或越早開始越好。縱觀美國的主流人士許多從小學開始就進行齒顎矯正，因此到了大的時候每人都有一口整潔牙齒和完好笑容與面貌。

梁春雲齒顎矯正醫師接受完整齒列矯正訓練，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師，畢業於紐約州大石溪分校的牙醫學院，之後還前往位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University) 齒列矯正醫學院做研究兩年；梁醫生專精牙齒矯正、齒顎骨顏面治療有著多年豐富經驗。

「美冠牙齒矯正」除提供專精兒童及成人牙齒矯正外，梁醫生並為舌繫帶縮短症患者進行舌繫帶鬆解術（或稱舌繫帶切除術）微創的手術，可改善患者的舌頭活動度，解除舌頭的束縛可以防止舌頭持續壓迫牙齒，減輕顎肌的壓力。減少顳顎關節障礙、有助磨牙症緩解，透過建立正確的休息姿勢和消除緊張感，該手術可以減少頭部、頸部和下顎的代償性肌肉緊張。

舌繫帶指舌下的一條韌帶，其中沒有血管，它也不是肌肉，通常功能是用來幫助舌頭動作的穩定。舌頭擺放到正確的位置，是有助於顎骨的生長。而舌繫帶縮短症跡象和症狀包括：難以提起舌頭到上牙或將舌頭從一側移到另一側；舌頭難以伸出超過下排牙齒；伸出舌頭時舌尖端，出現心形或有缺口的形狀。

舌繫帶縮短症可以導致：母乳餵養問題、言語發音困難、口腔衛生差、齒列不正、其他口部活動的困難等。除了上述明顯問題外，舌繫帶過緊還可能引發較容易被忽略但同樣重要的健康問題，需要家長及患者特別注意:如顎骨發育異常與咬合不正：舌繫帶過緊會限制舌頭的活動範圍，導致舌頭無法上抬和上顎做緊密接觸，去刺激上顎骨發展。容易造成高顎弓或窄顎弓的現象，甚至出現V型上顎。當上顎發育不足，下顎就會顯得相對突出，久而久之可能產生地包天（反咬／戽斗）等咬合問題。不僅影響外觀，還可能帶來咀嚼、發音等功能障礙。及早發現並處理舌繫帶問題，有助於預防日後複雜的齒顎矯正需求。

此外，舌繫帶過緊會令睡眠呼吸中止症風險提高、咽喉敏感與頻繁清喉嚨、影響咀嚼功能容易引起消化不良，甚至增加噎食的風險。這部分對兒童及年長者尤其要多加留意。舌繫帶過短的相關症狀和影響，需經由專業醫師詳細檢查與診斷，切勿自行判斷。若有疑慮，請盡早尋求專業醫療協助，以確保自身或孩子的口腔與全身健康。

舌繫帶縮短症治療可以由簡單的外科組織切除、縫合，利用電刀或是雷射的微創小手術方式， 現今醫療進步，輕度的麻醉加上電刀或是雷射，使舌繫帶切開術變成一項快速又安全的手術。

美冠牙齒矯正專科診所地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島納蘇郡），電話：(718)225-8828，診所擁有高新先進的牙科醫療設備儀器，並衛生防疫措施嚴謹，敬請顧客放心看診，只接受預約，歡迎瀏覽網頁：www.caliperortho.com。

擁數十年經驗的梁春雲牙醫主持的小頸「美冠牙齒矯正」牙科診所，專精齒顎矯正及舌繫帶...
擁數十年經驗的梁春雲牙醫主持的小頸「美冠牙齒矯正」牙科診所，專精齒顎矯正及舌繫帶鬆解術等牙科治療服務。

治療前。
治療前。

精華 FAQ

  • 診所由梁春雲醫師主持，主打兒童與成人齒顎矯正，並提供顎骨顏面異常治療與舌繫帶鬆解術等服務，協助改善牙齒排列、咬合與口腔功能問題。

  • 舌繫帶鬆解術可提升舌頭活動度，減少舌頭持續壓迫牙齒與顎肌負擔，並有助緩解顳顎關節不適、磨牙症及頭頸下顎的代償性肌肉緊張。

  • 因為舌繫帶過緊可能影響餵食、發音、口腔清潔與顎骨發育，甚至造成高顎弓、窄顎弓與咬合不正，及早處理有助降低日後複雜矯正需求。

皇后區 華裔

上一則

紐約中央公園發現「無名女屍」疑為遊民 身中數刀或遭謀殺

下一則

低級傳票年增13% 曼達尼破窗改革遭質疑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊
舌頭凸一塊不痛不癢 男竟舌癌二期 醫：嘴破逾2周是警訊

舌頭凸一塊不痛不癢 男竟舌癌二期 醫：嘴破逾2周是警訊
舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術
中秋節大吃大喝 牙醫揭3大護牙策略 避免讓牙齒一直「泡在酸水裡」

中秋節大吃大喝 牙醫揭3大護牙策略 避免讓牙齒一直「泡在酸水裡」

熱門新聞

東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退