小頸「美冠牙齒矯正」專精齒顎矯正及舌繫帶鬆解術防止舌頭持續壓迫牙齒 減少口齒不清 顎骨異常咬合不正

治療後。

皇后區 小頸的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics) 牙科診所位於北方大道255-03號，由擁有齒列矯正數十年豐富經驗的華裔 梁春雲醫師(Cynthia C. Leung, DDS MSD)主持，提供的不僅只是專業和多項的齒列矯正、顎骨顏面異常醫療服務，還多了一份安心，歡迎僑胞民眾致電免費諮詢。

能擁有一口潔白整齊的牙齒，當可讓個人的笑容與面貌加分不少，因此齒顎矯正若能從小或越早開始越好。縱觀美國的主流人士許多從小學開始就進行齒顎矯正，因此到了大的時候每人都有一口整潔牙齒和完好笑容與面貌。

梁春雲齒顎矯正醫師接受完整齒列矯正訓練，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師，畢業於紐約州大石溪分校的牙醫學院，之後還前往位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University) 齒列矯正醫學院做研究兩年；梁醫生專精牙齒矯正、齒顎骨顏面治療有著多年豐富經驗。

「美冠牙齒矯正」除提供專精兒童及成人牙齒矯正外，梁醫生並為舌繫帶縮短症患者進行舌繫帶鬆解術（或稱舌繫帶切除術）微創的手術，可改善患者的舌頭活動度，解除舌頭的束縛可以防止舌頭持續壓迫牙齒，減輕顎肌的壓力。減少顳顎關節障礙、有助磨牙症緩解，透過建立正確的休息姿勢和消除緊張感，該手術可以減少頭部、頸部和下顎的代償性肌肉緊張。

舌繫帶指舌下的一條韌帶，其中沒有血管，它也不是肌肉，通常功能是用來幫助舌頭動作的穩定。舌頭擺放到正確的位置，是有助於顎骨的生長。而舌繫帶縮短症跡象和症狀包括：難以提起舌頭到上牙或將舌頭從一側移到另一側；舌頭難以伸出超過下排牙齒；伸出舌頭時舌尖端，出現心形或有缺口的形狀。

舌繫帶縮短症可以導致：母乳餵養問題、言語發音困難、口腔衛生差、齒列不正、其他口部活動的困難等。除了上述明顯問題外，舌繫帶過緊還可能引發較容易被忽略但同樣重要的健康問題，需要家長及患者特別注意:如顎骨發育異常與咬合不正：舌繫帶過緊會限制舌頭的活動範圍，導致舌頭無法上抬和上顎做緊密接觸，去刺激上顎骨發展。容易造成高顎弓或窄顎弓的現象，甚至出現V型上顎。當上顎發育不足，下顎就會顯得相對突出，久而久之可能產生地包天（反咬／戽斗）等咬合問題。不僅影響外觀，還可能帶來咀嚼、發音等功能障礙。及早發現並處理舌繫帶問題，有助於預防日後複雜的齒顎矯正需求。

此外，舌繫帶過緊會令睡眠呼吸中止症風險提高、咽喉敏感與頻繁清喉嚨、影響咀嚼功能容易引起消化不良，甚至增加噎食的風險。這部分對兒童及年長者尤其要多加留意。舌繫帶過短的相關症狀和影響，需經由專業醫師詳細檢查與診斷，切勿自行判斷。若有疑慮，請盡早尋求專業醫療協助，以確保自身或孩子的口腔與全身健康。

舌繫帶縮短症治療可以由簡單的外科組織切除、縫合，利用電刀或是雷射的微創小手術方式， 現今醫療進步，輕度的麻醉加上電刀或是雷射，使舌繫帶切開術變成一項快速又安全的手術。

美冠牙齒矯正專科診所地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島納蘇郡），電話：(718)225-8828，診所擁有高新先進的牙科醫療設備儀器，並衛生防疫措施嚴謹，敬請顧客放心看診，只接受預約，歡迎瀏覽網頁：www.caliperortho.com。

擁數十年經驗的梁春雲牙醫主持的小頸「美冠牙齒矯正」牙科診所，專精齒顎矯正及舌繫帶鬆解術等牙科治療服務。

治療前。