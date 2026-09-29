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紐約市府推出曼哈頓西城新建的廉租屋單位有意入住須於2026年10月5日前提出申請

紐約訊
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位於曼哈頓地獄廚房地段的利銳歐公寓大廈，現接受廉租屋單位的入住申請。
位於曼哈頓地獄廚房地段的利銳歐公寓大廈，現接受廉租屋單位的入住申請。

紐約市府房屋連結（NYC Housing Connect）近日推出利銳歐公寓大廈（THE LIRIO），共有44個新建的廉租屋單位，位於曼哈頓西54街364號，即地獄廚房（HELL’S KITCHEN）地段，免費申請，無經紀佣金。申請表的郵戳或是網上申請日期不得晚於2026年10月5日。逾期申請，概不受理。

該廈為禁煙大樓，交通方便，四通八達，行經的地鐵有A,C,B,D,E,1,2,3(7大道);M(6大道)；而公車路線則有M57, M31, M12(57街);M50(50及49街);M11(9和10大道)。大廈設施有24小時門衛大廳、常駐大廈住戶經理、陽台、健身房、圖書室、交誼廳（使用需繳費）。

凡是個人或家庭，只要符合市府所規定的收入及家庭人口要求，就有資格申請。合格申請者需要符合更多篩選標準。住紐約市的申請人普遍有優先入住機會。該廈5%單位留給行動不便申請人，2%給視障/聽障申請人；20%單位優先留給第四社區委員會居民，10%給市府雇員/退伍軍人。    

經由紐約市房屋維護暨發展局的SHLP方案，完工興建本大廈。紐約市致力於在所有社區貫徹包容性原則，包括支持紐約市民居住在自己選擇的社區，無論他們來自那個社區，也不論他們想搬到那個社區。

市府同時公布了四項申請人須知：  （1）租金包取暖及燒水用煤氣。租客負責給付電費及煮食用電力。（2）家庭人口含蓋每一個即將與你同住的人，包括父母及子女。需符合入住標準。（3）家庭收入包含薪資、時薪、小費、社安金、子女贍養費以及其他收入。收入準則可能會變。（4）該廈公布的申請人最低收入，可能不適用於已有第八條款或符合其他出租補助的申請人。資產限制仍然有效。有關申請人條件詳情，請查閱該樓網頁（下一段）。

有意申請，請上網或郵遞申請表。網上申請，請到網頁 https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。以郵件索取申請表，請寄回郵信封至: The Lirio, PO Box 1103, Sound Beach, New York 11789。每項開發計畫限寄一份申請表。請勿重複遞交申請表。請勿同時在網上以及郵遞紙本申請表。申請人投遞多於一份申請表，可能會遭取消申請資格。

申請截止後，由抽籤選出申請書予以審核。如果你的申請獲選而又初步看起來合格，你會受邀繳交文件，繼續審核流程以決定你是否合格。申請人通常在申請截止後2到10個月獲得通知，請你繳交文件以證實你的家庭人口、認明家庭成員以及你的家庭收入。

四通八達的利銳歐公寓大廈之鳥瞰圖。
四通八達的利銳歐公寓大廈之鳥瞰圖。

精華 FAQ

  • 這批新建廉租屋名為THE LIRIO，地址在曼哈頓西54街364號、地獄廚房地段，共提供44個廉租單位，屬於紐約市房屋連結公布的申請項目。

  • 申請截止日為2026年10月5日，郵戳或網上提交日期都不能晚於此日。可透過Housing Connect線上申請，或郵寄索取並遞交紙本，但每個開發計畫只能送1份，重複申請可能被取消資格。

  • 符合收入與家庭人口要求者可申請，紐約市居民一般有優先機會；另有5%給行動不便者、2%給視聽障者、20%給第四社區委員會居民、10%給市府雇員或退伍軍人。大樓為禁煙，租金含取暖與熱水。

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