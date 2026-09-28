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近期活動

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09月28日（週一）:

●活力舞蹈健身

Uplifted Dance Fitness

09/28,6:15 p.m.–7:00 p.m.

Location: Multi-Use Room - 2nd Fl in Sorrentino Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

09月29日（週二）:

●有氧舞蹈

Cardio Dance

09/29,4:30 p.m.–5:30 p.m.

Location:Dance Room in Jackie Robinson Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

09月30日（週三）

●電腦基礎入門

Computer Basics

09/30,12:00pm - 1:00pm

Location:98-27 Metropolitan Ave

https://www.queenslibrary.org/

10月01日（週四）

●中央網路中心：電腦故障排除基礎

Central Cyber Center: Basics of Computer Troubleshooting

10/01,  12:00pm - 1:30pm

Location: 89-11 Merrick Blvd

https://www.queenslibrary.org/

10月02日（週五）

●跑步小組

Running Group

10/02,10:00 a.m.–11:00 a.m.

Location:Dyckman Fields in Inwood Hill Park Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

10月03日（週六）

●「不找藉口」循環訓練

No Excuses Circuit Training

10/03,9:00 a.m.–9:45 a.m.

Location: 1251 Prospect Place Brooklyn

https://www.nycgovparks.org/

10月04日（週日）

●《書法之美》演藝會

The Beauty of Chinese Calligraphy: A Performing Arts Program

10/04, 1:00pm - 3:00pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 活動類型以健身與學習為主，包括活力舞蹈健身、有氧舞蹈、跑步小組、循環訓練，以及電腦基礎入門和電腦故障排除課程，兼顧體能與數位能力提升。

  • 活動自9月28日開始，持續到10月4日結束，幾乎每天都有一場安排，顯示這是一週密集推出的社區活動時程，方便民眾依日期參加。

  • 地點分布在紐約多個區域與機構，包括 Sorrentino 與 Jackie Robinson Recreation Center、曼哈頓 Inwood Hill Park、布魯克林 Prospect Place，以及皇后區的圖書館與社區地址。

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