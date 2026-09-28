近期活動
09月28日（週一）:
●活力舞蹈健身
Uplifted Dance Fitness
09/28,6:15 p.m.–7:00 p.m.
Location: Multi-Use Room - 2nd Fl in Sorrentino Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
09月29日（週二）:
●有氧舞蹈
Cardio Dance
09/29,4:30 p.m.–5:30 p.m.
Location:Dance Room in Jackie Robinson Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
09月30日（週三）
●電腦基礎入門
Computer Basics
09/30,12:00pm - 1:00pm
Location:98-27 Metropolitan Ave
https://www.queenslibrary.org/
10月01日（週四）
●中央網路中心：電腦故障排除基礎
Central Cyber Center: Basics of Computer Troubleshooting
10/01, 12:00pm - 1:30pm
Location: 89-11 Merrick Blvd
https://www.queenslibrary.org/
10月02日（週五）
●跑步小組
Running Group
10/02,10:00 a.m.–11:00 a.m.
Location:Dyckman Fields in Inwood Hill Park Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
10月03日（週六）
●「不找藉口」循環訓練
No Excuses Circuit Training
10/03,9:00 a.m.–9:45 a.m.
Location: 1251 Prospect Place Brooklyn
https://www.nycgovparks.org/
10月04日（週日）
●《書法之美》演藝會
The Beauty of Chinese Calligraphy: A Performing Arts Program
10/04, 1:00pm - 3:00pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
活動類型以健身與學習為主，包括活力舞蹈健身、有氧舞蹈、跑步小組、循環訓練，以及電腦基礎入門和電腦故障排除課程，兼顧體能與數位能力提升。 活動自9月28日開始，持續到10月4日結束，幾乎每天都有一場安排，顯示這是一週密集推出的社區活動時程，方便民眾依日期參加。 地點分布在紐約多個區域與機構，包括 Sorrentino 與 Jackie Robinson Recreation Center、曼哈頓 Inwood Hill Park、布魯克林 Prospect Place，以及皇后區的圖書館與社區地址。
精華 FAQ
活動類型以健身與學習為主，包括活力舞蹈健身、有氧舞蹈、跑步小組、循環訓練，以及電腦基礎入門和電腦故障排除課程，兼顧體能與數位能力提升。
活動自9月28日開始，持續到10月4日結束，幾乎每天都有一場安排，顯示這是一週密集推出的社區活動時程，方便民眾依日期參加。
地點分布在紐約多個區域與機構，包括 Sorrentino 與 Jackie Robinson Recreation Center、曼哈頓 Inwood Hill Park、布魯克林 Prospect Place，以及皇后區的圖書館與社區地址。
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