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「漢藏草藥堂」由名中醫鄭聖星醫師主理 豐富臨床經驗為廣大男性患者解除隱憂

紐約訊
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「漢藏草藥堂」採用的漢藏純中藥均為高品質濃縮科學中藥。
「漢藏草藥堂」採用的漢藏純中藥均為高品質濃縮科學中藥。

許多中年男性在面對勃起功能障礙（ED）時，常因心理顧慮或猶豫不決而延誤最佳治療時機，導致原本輕微或早期的症狀逐漸演變成慢性健康問題。位於紐約法拉盛市中心的「漢藏草藥堂」，憑藉傳統中醫精髓與深厚的臨床經驗，提供精準的個人化診療服務，近年來吸引了大量來自紐約本地及全美各州的中年患者前來求診。

「漢藏草藥堂」由畢業於中國廣州中醫藥大學、持有紐約州執照的男性專科專家鄭聖星醫師親自主持。鄭醫師師從著名的廣東省中醫院針灸科男性專科專家鄭宗昌教授，深得名師真傳，在男性健康領域累積了豐富的臨床經驗。

鄭醫師指出，勃起功能障礙的病因相當複雜，往往與現代人的情志抑鬱、工作壓力過大、不良生活習慣以及房事過度等多重因素密切相關。在診療過程中，鄭醫師始終堅持「一對一」的私密親診，針對每位患者不同的體質進行精準辨證。診所運用天然漢藏純中藥，針對不同病因進行調理，如升命門之火、補腎中之陽，或疏肝理氣、化瘀升陽，旨在從根本上改善患者體質，恢復身體機能 balance。

對於出現晨勃減少、早洩夢遺、勃起不堅或無法勃起，以及伴隨前列腺炎、前列腺肥大等症狀的患者，鄭醫師採取綜合療法，結合精選純中藥、古法針灸與陳年老艾灸，針對特定穴位進行精準施治，幫助許多初診時躊躇難言、焦慮不安的患者重新找回健康與自信。

鄭醫師特別提醒廣大男性朋友，勃起功能障礙通常可分為早、中、晚（慢性）三個階段。若能在症狀初現的早期及時就醫治療，通常在 2 至 4 週內即可取得顯著改善，因此切莫因羞怯而拖延至中期或慢性階段，增加後續治療的複雜度。

診所所採用的漢藏純中藥均為高品質濃縮科學中藥，通過中國、美國及澳洲等國家的相關嚴格檢驗，具有免煎易服、攜帶方便、無副作用且藥效迅速等特點，非常適合外州及行程繁忙的患者在療程結束後帶回繼續按時服用，確保療效不中斷。漢藏草藥堂地址位於：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354。預約電話：(929) 329-0191。門診時間：週一、二、四、五、六 上午 10:00 – 下午 5:00（週三僅限預約，週日休息）。官方網站：www.zhengacupuncture.com

精華 FAQ

  • 漢藏草藥堂以男性健康與勃起功能障礙診療為主，並處理晨勃減少、早洩夢遺、勃起不堅、前列腺炎及前列腺肥大等相關問題，強調依體質精準辨證治療。

  • 鄭醫師採一對一私密親診，先辨別患者體質與病因，再以漢藏純中藥配合古法針灸、陳年老艾灸調理，從補腎、疏肝理氣到化瘀升陽，協助恢復機能。

  • 文章建議男性一旦出現ED早期徵兆就及早求診，避免拖延成中後期慢性問題；鄭醫師表示，若在早期治療，通常2至4週內可見顯著改善。

法拉盛 紐約州

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