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ENC Mobile聚焦華人跨境通訊　年付Unlimited平均每月20美元

紐約訊
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ENC Mobile推出多款本地及跨境方案，Unlimited年付平均每月20美...
ENC Mobile推出多款本地及跨境方案，Unlimited年付平均每月20美元

隨著留學、移民、跨境商務及中美家庭往來日益頻繁，手機服務對在美華人而言，已遠超通話上網範疇。從銀行帳戶驗證、金融交易，到學校、醫療及工作通知，都離不開穩定可靠的手機號碼與數據。如何同時滿足美國本地通訊與中美跨境使用，成為選購方案的核心。

美國虛擬營運商ENC Mobile深耕海外華人通訊市場逾20年，已服務逾百萬用戶，涵蓋留學生、新移民、華人家庭及跨境商務人士，定位清晰，以華人實際場景提供兼具本地便利與跨境彈性的解決方案。

多元產品方面，ENC Mobile提供三大類：美國手機卡適合長期在美居住工作就學，提供本地通話簡訊及高速數據；全球漫遊卡覆蓋50多國，適合旅行及國際商務；美國數據卡可用於平板及熱點設備。

申辦採用預付費模式，無需社會安全號碼及長期合約，大幅降低新移民與短居者門檻，支援實體SIM與eSIM，實體卡可配送至中國大陸、香港、澳門、台灣及美國，留學生可赴美前完成設定，落地即啟用。

在美國日常，手機號與各類帳戶緊密綁定。指定套餐提供美國通話、全球簡訊、數據及熱點，高速流量用盡後仍保留基礎數據接收驗證碼，避免中斷重要通知。

針對中美雙地需求，指定方案推出「一卡中美雙號」，一張SIM卡同時配備美國號碼與中國虛擬號碼，可接收部分中國銀行及網路平台驗證簡訊，無需另購中國卡，並包含撥打中國及80多國的國際通話。

針對返中探親，「DualData中美共享流量」讓指定流量在中國大陸、港澳直接使用，無需重新購卡，配合Wi-Fi Calling功能，在中國連接Wi-Fi時仍可用美國號碼接聽來電與簡訊，便於處理銀行及工作事務。

客服方面，ENC Mobile提供每週7天、每天24小時中、英、粵語服務，涵蓋諮詢、開卡、攜號轉網及售後，並可線上自助管理帳戶。

年付優惠上，Unlimited年付年費240美元，平均每月20美元，較月付全年省約300美元，適合預算敏感的學生與新移民；Unlimited Plus年付年費280美元，平均每月約23美元，另含全年10GB中港澳流量，適合經常往返中美者。

申辦前請確認手機相容性、網路覆蓋及條款，詳情見官網www.encmobile.com，以官方最新為準。

精華 FAQ

  • ENC Mobile主要面向留學生、新移民、華人家庭與跨境商務人士，強調在美本地通訊與中美往來需求兼顧，並以實際生活情境設計方案。

  • 其產品包括美國手機卡、覆蓋50多國的全球漫遊卡，以及可供平板和熱點使用的美國數據卡，並支援實體SIM與eSIM，方便不同場景使用。

  • Unlimited年付年費240美元、平均每月20美元，另有Unlimited Plus年付280美元並含10GB中港澳流量；還提供一卡中美雙號、DualData共享流量及Wi-Fi Calling。

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